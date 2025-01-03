Его Величество "Красный Барон": история легенды Формулы-1 Михаэля Шумахера

3 января 1969 года на свет появился Михаэль Шумахер – самый успешный гонщик Формулы-1, на счету которого целых семь чемпионских титулов (делит это достижение с Льюисом Хамильтоном). "Красный Барон" не только поменял мир автогонок. Даже много лет спустя после окончания его карьеры, до сих пор быстрых водителей на дорогах называют "Шумахерами".

Детство

Родился наш герой в немецком городе Хюрт-Хермюльхайм, расположенном в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, став первым ребенком в семье Рольфа и Элизабет Шумахер. А шестью годами позже, у него появился младший брат – Ральф.

Отец мальчиков по началу работал простым дымоходчиком, однако позже стал управляющим на трассе для картинга в Керпене. Когда первенцу было три года, Рольф собрал для Михаэля его первый гоночный карт, установив на него двигатель от газонокосилки. А в пять лет будущий "Красный Барона" уже добыл свой первый кубок.

Однако, в детские и подростковые годы, гонки были далеко не единственным увлечением. Также Шумахер занимался еще и дзюдо. При чем, в какое-то время единоборство было у молодого немца в приоритете, а карт покрывался пылью в отцовском гараже.

Однако все изменилось после соревнований, на которых Михаэль занял третье место. Все друзья поздравляли его и говорили о том, что он дрался очень хорошо. Однако, уже в том возрасте, наш герой ненавидел проигрывать и посчитав этот результат провальным, вернулся обратно в автоспорт.

Ранние годы

В 14 лет Михаэль получил гоночную лицензию Люксембурга, поскольку в маленькой стране был ниже возрастной порог для официальных соревнований. Год спустя, Шумахер уже блеснул у себя на родине и стал чемпионом Германии по картингу, а позже и занял первое место на европейском первенстве.

Еще будучи совсем молодым, Шуми вывел на другой уровень развитие своего понимания гонок. И чтобы лучше разбираться в технической стороне вопроса, в 1986 году наш герой отправился в Отцберге учиться на автомеханика, где через три года сдал экзамен и получил звание подмастерья. И эти знания ему еще много раз пригодились в дальнейшей карьере.

В тот же период, в 1988, Михаэль начал участвовать в различных формульных сериях и в 1990 стал чемпионом Формулы-3. В частности, на Гран-при Макао главным соперником Шумахера был Мика Хаккинен, который еще не раз появится в этой истории. Борьба закончилась контактом, после которой финн сошел с дистанции, а немец выиграл гонку.

Также, находясь в молодёжной программе Мерседеса, будущий "Красный Барон" участвовал в гонках на спорткарах и даже принимал участие в знаменитом марафоне "24 часа Ле-Мана". Но все же, в открытых колёсах, Шуми добивался больших успехов и 1991 году он оказался в японской Формуле-3000, которая открыла двери в Формулу-1 многим талантливым пилотам, включая будущего напарника – Эдди Ирвайна

Дебют в Формуле-1

Важнейшую роль в судьбе "Красного Барона" сыграл французский и бельгийский автогонщик Бертран Гашо, который в тот момент выступал в Формуле-1 в команде Джордан. В декабре 1990 года в Лондоне на обычных дорогах у Бертрана произошел конфликт с местным таксистом. В итоге, Гашо применил газовый баллончик, который был запрещен на территории Великобритании. И спустя полгода, суд вынес решение о 18 месяцах тюрьмы.

В то же время, Шумахер и его личный менеджер Вилли Вебер активно искали возможность попасть в Формулу-1. Эдди Джордан, владелец одноименной команды, долгое время отметал кандидатуру Михаэля. Однако, когда неожиданно за решеткой оказался один из основных пилотов, ирландец таки дал немцу шанс и Шуми принял участие в Гран-при Бельгии 1991 года.

Первый Гран-при Михаэля Шумахера Formula-1 в социальной сети X

Уже на практиках, наш герой показал очень хороший темп, а в квалификации он занял седьмую строчку. Цифра 7 тоже еще не раз появится в этой истории. Но что еще важнее, позади Шумахера остался напарник – Андреа де Чезарис, который на тот момент проводил уже 12-й сезон в Формуле-1.

В гонке, к сожалению, Михаэль не проехал даже одного километра и сошел с дистанции из-за поломки сцепления. Однако, скорость, показанная по ходу уикенда, не могла не остаться без внимания. И талант Шумахера заметил глава команды Бенеттон

Переход в Бенеттон

Про личность Флавио Бриаторе я уже рассказывал подробнее в статье про "Крашгейт". Итальянский бизнесмен, который в своё время имел опыт успешного сотрудничества с мафией, обладал просто невероятным чутьём на возможность добиться успеха. И уже перед следующей гонкой в Италии разразился большой скандал за закрытыми дверями, по факту которого Бриаторе, говоря простой лексикой, "отжал" Шумахера у Джордана.

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Целую ночь в отеле D'este шли долгие переговоры с участием сразу четырёх сторон – Берни Эклстоуна, делегаций от команд Бенеттон и Джордан, а также, личного менеджера гонщика Роберто Морено, на место которого, собственно, Шумахер отправлялся в Бенеттон. Сам Михаэль, при этом, довольно таки скромно стоял в стороне и сам не до конца понимал правильность происходящего.

По итогам длительных переговоров, при помощи доброго слова и пачки денег, между коллективами был совершен обмен пилотами: Шумахер отправился в Бенеттон, а Морено – в Джордан.

Уже в Монце, сразу после смены команды, Михаэль добыл свои первые очки в Формуле-1. При чем, он опередил напарника – трёхкратного чемпиона Нельсона Пике, который проводил свой последний сезон. Этапы в Португалии и Испании, также, принесли Шуми зачётные очки.

В тени Вильямса, или путь к первой победе

В сезоне 1992 команда Вильямс вывела на трассу настоящий шедевр инженерной мысли. Активная подвеска и множество других технологий, сделали машину британской команды просто непобедимой. Тогда же, начал свою активную деятельность и гений аэродинамики – Эдриан Ньюи. Именно этого конструктора болидов многие люди считают самым главным соперником Михаэля на протяжении большей части карьеры.

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Пока Найджел Мэнселл уверенно шагал к своему долгожданному титулу, где-то позади Шумахер постепенно становился восходящей звездой автоспорта. А за постоянную улыбку и желтый комбинезон, фанаты дали молодому Михаэлю прозвище "Солнечный мальчик".

Свой первый подиум немец добыл во второй гонке сезона 1992 – в Мексике. На следующих двух этапах – в Бразилии и Испании, он также попал в тройку лучших. Несколько гонок спустя, Шуми снова смог побрызгаться шампанским в Канаде и у себя на родине – в Германии.

А в Бельгии, на трассе Спа-Франкоршамп, где годом ранее состоялся дебют, Михаэль Шумахер добыл свою первую победу в Гран-при Формулы-1. Под дождём у "Солнечного мальчика" словно выросли крылья и по итогу оба пилота Вильямса оказались позади. Впервые с 1975 года на подиуме зазвучал гимн Германии.

Гран-при Бельгии 1992: Михаэль Шумахер идёт к своей первой победе Getty Images

По итогу первого полного сезона, Шуми занял третье место, став "лучшим среди остальных". Лишь трёх очков Шумахеру не хватило, чтобы обойти Риккардо Патрезе (напарника Мэнселла).

Подиум, или сход

После года перерыва, в Формулу-1 за руль Вильямса вернулся самый результативный гонщик 80-х – "Профессор" Ален Прост. Кроме этого, очень сильного прогресса добилась команда Макларен, заняв тем самым статус второй силы.

В то же время у болидов Бенеттон начались очень сильные проблемы с надёжностью. Из 16 этапов, Шумахер лишь 9 раз смог добраться до финиша. Однако, все 9 раз он приехал на подиум, 5 из которых на второй позиции.

А на Гран-при Португалии, Михаэль добыл свою вторую победу в карьере. История Формулы-1 запомнила эту гонку долгой борьбой Шумахера и Проста за победу – двух великих пилотов разных поколений сражались около 20 кругов. По итогу, "Солнечный мальчик" выдержал давление "Профессора", которому второго места хватило для того, чтобы оформить четвёртый чемпионский титул.

Два великих гонщика: Михаэль Шумахер и Ален Прост Getty Images

По итогу сезона 1993, Шуми занял лишь четвёртое место. И лишь огромное количество сходов не позволили Михаэлю побороться за вторую строчку чемпионата с Айртоном Сенной и Деймоном Хиллом. Впереди же, Формулу-1 ждали больше перемены.

Шумахер vs Сенна

К сезону 1994 произошло огромное количество смен в техническом регламенте. На очень многие инженерные решения, включая активную подвеску, были наложены запреты и это был большой первый шаг к тому, чтобы Формула-1 приблизилась к тому виду, в котором мы знаем ее сейчас.

Машина команды Вильямс хотя и осталась самой быстрой благодаря усилиям Эдриана Ньюи. Однако Бенеттон отставал в чистой скорости немного и позволял вести борьбу за победы. Фактически, именно этими две команды и стали группой лидеров.

Каждый молодой пилот, попав в Формулу-1, мечтает сразиться в борьбе за титул со своими кумирами. Однако, к моменту 1994 года, большая часть легенд 80-х уже закончились карьеру. Ники Лауда ушел на пенсию еще до дебюта Шумахера. С Нельсоном Пике Шуми провёл лишь 5 гонок в статусе напарника, после чего и тот отправился на заслуженный отдых. А после сезона 1993, в статусе чемпиона, покину автоспорт и Ален Прост.

Единственным пилотом "старой эпохи", который все еще оставался в Формуле-1 был Айртон Сенна, который к началу сезона 1994 перешел в Вильямс. Однако, все межсезонье был открытым, выйдет ли "Волшебник" на старт, потому как ему грозила дисквалификация за драку с Эдди Ирвайном, а также, еще за ряд сомнительных поступков, от которых устали организаторы чемпионата. Но по итогу всех разбирательств, побоявшись массовых протестов со стороны фанатов, наказание сделали лишь условным.

Первый этап проходил на родине Сенны – в Бразилии. Любимец местной публики легко взял поул, реализовав то что у него была самая быстрая машина сезона. Однако, в гонке, Шумахер довольно спокойно поддерживал темп соперника и вышел вперед во время волны пит-стопов.

Оказавшись впереди, Михаэль начал постепенно отрываться. Айртон пытался угнаться за молодым соперником, однако на 55-м круге бразилец допустил грубую ошибку, вылетел с трассы и сошел с дистанции. А Шумахер уверенно довёл дело до победы, опередив ближайшего преследователя более чем на круг.

На Гран-при Тихого Окевана, проходившем в Японии, снова поул достался Сенне. Однако, Шуми намного лучше стартовал и вышел в лидеры гонки. Хорошо начал заезд и Мика Хаккинен. Финн атаковал бразильца в борьбе за вторую позицию. Борьба двух бывших напарников привела к столкновению. Ехавшие позади Никола Ларини и Марк Бланделл не успели затормозить и также приняли участие в получившемся небольшом завале.

Пока ветеран второй раз подряд завершал гонку досрочно, "Солнечный мальчик" снова уверенно шагнул на верхнюю ступеньку подиума. Между двумя гонщиками, которые всеми рассматривались как основные претенденты на титул, в чемпионате уже была разница в целых 20 очков. Напоминаю, что тогда зачётные баллы после гонки начислялись по системе 10-6-4-3-2-1.

Финальной точкой в противостоянии Шумахера и Сенны стало трагическое Гран-при Сан-Марино. "Черный уикенд" в Имоле начался с аварии Рубенса Барикелло на практике, после чего гонщик с травмами отправился в больницу. В квалификации погиб Роланд Ратценбергер. А на старте гонки произошла авария между Юрки Ярвилехто и Педро Лами в которой финский гонщик получил травму руки, а еще четыре зрителя и один полицейский получили травмы. Но на этом все не закончилось.

Стартовавший с поула Сенна, остался лидером после рестарта на пятом круге. Айртон не желал проигрывать третью гонку подряд, а потому отчаянно пытался оторваться от Михаэля. Но в начале седьмого круга противостояние этих гонщиков закончилось навсегда: в повороте Tamburello Сенна потерял управление и скорости 218 км/ч врезался в стену. От полученных травм бразилец скончался в госпитале.

Шумахер vs Хилл

Трагические события Имолы, привели к тому, что Деймон Хилл "унаследовал" статус первого пилота и право бороться с Шумахером за чемпионский титул. По ходу всё того же Гран-при Сан-Марино, между новой парой претендентов на титул уже случился их первый контакт, который закончился сломанным передним антикрылом для британца.

Однако, долгое время о каком-то серьёзном противостоянии за чемпионство речи не шло. После победы в Сан-Марино, Шумахер в Монако добыл свой первый поул в карьере, который сразу же реализовал в "Большой шлем".

Гран-при Монако 1994: Михаэль Шумахер мчится к своему первому "Большому шлему" Getty Images

"Большой шлем" - это редкое достижение, когда на каком-то этапе один и тот же пилот добывает поул и победу, ставит при этом быстрейший круг гонки и едет первым от старта до финиша, ни разу не упустив лидерство.

Лишь на Гран-при Испании, когда на болиде Михаэля коробка передач заклинила на пятой ступени, Дэймон смог одержать победу. Но даже в тот момент все обсуждали, как "Солнечный Мальчик", проведя три четверти гонки на повреждённой машине, сумел приехать вторым, совершив по ходу дела еще и два пит-стопа.

Судейские скандалы

По итогу первых семи гонок, Шумахер выиграл шесть раз. Такое доминирование одного пилота постепенно заставляло скучать зрителей. Хилл, не смотря на более быстрый болид, не мог составить никакой конкуренции. Постепенно начали снижаться рейтинги телетрансляций, из-за чего организаторы чемпионата задались вопросом возвращения интриги.

Первым же, откровенно притянутым за уши, поводом стал прогревочный круг Гран-при Великобритании. Михаэль дважды оказывался впереди Дэймона, однако, разумеется, возвращал после этого позицию. Тем не менее, за эти действия дирекция гонки выписала немцу штраф "стоп-н-гоу" - проезд по пит-лейну с пятисекундной остановкой. Команда Бенеттон тут же начала подавать апелляции на откровенно странное решение судей.

Хотя в итоге Шуми и отбыл наказание, за попытку оспаривания, его результат в Сильверстоуне полностью аннулировали, а также, его еще и дисквалифицировали на две гонки – в Италии и Португалии.

А вскоре, Шумахер еще и стал жертвой нового правила "планки". После трагических событий в Имоле, прямо по ходу сезона было принято решение добавлять под все болиды небольшую доску из особой породы дерева известного как Jabroc. По новому регламенту, ее износ не должен превышать норму.

Это было чем-то совершенно новым, вопросом времени было, когда кто-то из пилотов лишится заслуженного результата. А поскольку организаторы искали любой повод вернуть интригу в борьбу, машина Шумахера проверялась первой. И на Гран-при Бельгии победа превратилась в еще одну дисквалификацию.

По сумме всех спорных решений, Хилл получил сразу 56 очков форы (40 потерянных Михаэлем + 16 полученных за что того что Дэймон четыре раза переместился со второй позиции на первую). Даже с современной системой, это очень много, а в те времена это была целая пропасть.

Когда "Солнечный мальчик" отбыл все наказания, его преимущество в чемпионате сократилось всего до одного очка. Таким образом, организаторы добились своей цели и за три этапа до конца, в борьбу за титул вернулась интрига.

По следам Проста и Сенны

Шумахер уверенно выиграл Гран-при Европы, но в Японии, единственный раз за сезон, Хилл сумел победить своего соперника в "честном бою". До этого британец приезжал первым только когда немец получал спорные наказания от судей, либо имел технические проблемы.

Таким образом, спустя две гонки, претенденты подошли к финальному заезду в австралийской Аделаиде с той же самой разницей всего в одно очко. Впереди был "Солнечный мальчик", который за весь чемпионат так ни разу и не упускал лидерства. Все ждали развязку.

В 1994 году в памяти многих зрителей еще были свежими сезоны 1989-1990. То были два чемпионата противостояния Алена Проста и Айртона Сенны. И оба раза, решающим моментом в сражении за чемпионство становилось столкновение двух претендентов. Оба раза авария гарантировала титул одному из участников прецедента: в 1989 – "Профессору", а в 1990 – "Волшебнику". По итогу, именно эти двое стали первопроходцами в использовании тарана – как инструмента борьбы за главную награду.

Поул-позицию на Гран-при Австралии 1994 занял Найджел Мэнселл, который вернулся с пенсии на последние три этапа сезона. Однако, оба претендента на титул обошли ветерана на старте, после чего Шумахер возглавил заезд.

Ключевым моментом гонки, а вместе с тем и всего чемпионата, стал 35-й круг. Михаэль совершил ошибку и немного задел стену. Ехавший позади Деймон, тут же бросился в атаку. Но будущий "Красный Барон" очень резко "закрыл калитку", в результате чего произошло столкновение двух претендентов на титул.

Столкновение Шумахера и Хилла в последней гонке сезона 1994 Formula-1 в социальной сети X

По итогу аварии, Шумахер отлетел в отбойник, а Хилл на повреждённом болиде отправился в боксы. Механики Вильямса пытались починить болид, но рычаг был сломан один из элементов передней подвески. И несколько минут спустя, британец покинул свою машину. Все это время Михаэль стоял за отбойником и смотрел – проедет ли мимо него Деймон. Но главного соперника не было.

Лицо Шуми оставалось спокойным, но внутри, разумеется, он сильно нервничал. Лишь когда все остальные пилоты сделали еще три круга, начало приходить что случилось то, к чему уроженец Хюрт-Хермюльхайма стемился всю свою жизнь: Михаэль Шумахер стал чемпионом мира в Формуле-1, первым среди немцев.

Конечно, разразился огромный скандал после окончания заезда. Таран вызвал невероятный шквал критики в адрес новоиспеченного обладателя титула. Многие фанаты и журналисты активно высказывали своё недовольство, так, словно Формула-1 не видела еще два тарана пятью годами ранее.

Но за всеми этими криками, все забыли одной простой факт: Михаэль доминировал весь сезон. Даже закалённый в сражениях за титулы Сенна, при наличии более быстрого болида, проиграл Шумахеру первые гонки сезона. А Хилл попросту весь сезон был в тени своего соперника.

Единственная причина, почему "Солнечный мальчик" не оформил чемпионский титул за много гонок до конца – это желание судей вернуть интригу в чемпионат любой ценой. Интрига, которая была взята в долг. И фактически, немец просто вернул себе то, что ему принадлежало.

27 лет спустя, после скандального сезона 2021, который так же отметился множеством спорных решений судей и грандиозными спорами после финальной гонки, многие зрители и журналистов увидели огромное количество параллелей с чемпионатом 1994. Либо история любит повторяться, либо людям нравится видеть в новом что-то знакомое старое. Однако общих фактов, действительно было много.

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Помимо Михаэля, конечно же, радовались успеху и люди, которые вместе с ним шли к этому чемпионскому титулу. В первую очередь, его наставник – Флавио Бриаторе, который вырастил из немца чемпиона. Итальянский бизнесмен шаг-за-шагом выращивал из юного немца звезду автоспорта и в тот момент цель была достигнута. Приложили к этому руку и Росс Браун с Рори Бирном, которые еще не раз появятся в этой истории.

Что же касается соперников – утешительным призом для команды Вильямс стал кубок конструкторов. Хотя Шумахер и стал лучшим гонщиком, о борьбе за командный трофей для Бенеттона речи не шло, потому как второй пилот команды, Йос Ферстаппен (отец Макса Ферстаппена), набрал за сезон лишь 10 очков.

Шумахер vs Хилл, второй дубль.

В следующем сезона, главными героями остались Михаэль и Дэймон. По началу казалось, что набравший опыта британец, полон решимости взять реванш. После трёх гонок сезона, Хилл имел две победы и лидировал в чемпионате с отрывом в шесть очков.

Однако, уже в Испании, Шумахер вернул себе инициативу. В оставшихся 14 гонках, немец 10 раз опередил своего соперника, 8 из них – выиграл. Еще дважды претенденты на титул столкнулись друг с другом с обоюдным сходом – в Великобритании и Италии.

За две гонки до конца сезона, Михаэль стал двукратным чемпионом мира. В этот раз, в руках Бенеттона оказался и кубок конструкторов. Двойной успех для Шумахера и Бриаторе. Омрачал ситуацию лишь тот факт, что на этом их пути разошлись.

Переход в Феррари

Проведя неполных пять сезонов и дважды став лучшим пилотом, Шуми уже был человеком, который хорошо разбирался не только в том, как водить болид, но и во всех нюансах "Королевских гонок". Понимал он и то, что частные команды редко бывают на вершине очень долго. Потому назревал вопрос смены работодателя.

Поскольку немец стал главной звездой автоспорта, конечно же, все конструктора мечтали видеть его в своём кокпите. Переговоры велись сразу с тремя командами – Феррари, Макларен и Вильямс. Однако, когда было объявлено, что Шуми выбрал Скудерию – многие люди решили, что он сошел с ума.

После смерти Энцо Феррари в 1988 году, созданная им команда погрузилась в настоящий хаос. В отсутствии "Комендаторе", внутри коллектива были постоянные интриги и борьба за кресло директора. Разумеется, это сказывалось на результатах.

Добиться успеха на "гарцующем жеребце" не смог даже сам "Профессор" Ален Прост, хотя он и сражался за титул в 1990. Менее заметные пилоты – хотя и находились где-то возле подиума, иногда даже добывали разовые победы в гонках, но о борьбе за чемпионство речи не шло от слова "совсем".

Вернуть былую славу красной команде взялся Жан Тодт. Француз начал перестраивать команду фактически с нуля. А чтобы этот механизм заработал, необходим был гонщик, который не просто хорошо ездит, а является настоящим лидером. Новоиспеченный двукратный чемпион подходил на эту роль идеально.

Жан настолько искренне верил в свой план, что смог убедить Михаэля подписаться на этот проект. Шумахер же, получит невероятный по тем временам гонорар – 60 миллионов долларов за два сезона, а также – беспрецедентный контакт с чётко прописанным статусом первого пилота.

Со спортивной точки зрения, Шуми также увидел в этом новый вызов. Человек, который поднялся на самую вершину, по сути начинал все с начала. Вместо того, чтобы дожидаться неизбежного падения Бенеттона, немец решил заново взлететь с Феррари, которая к тому моменту не выигрывала титулов еще с чемпионства Джоди Шектера в 1979.

"Красный Барон"

Конечно, высоких результатов от первого сезона в новой команде никто не ждал. Сезон 1996 был годом Вильямса. Новый болид Эдриана Ньюи был в своей лиге и ни у кого не было шансов помешать Деймону Хиллу добыть титул. Но если с чемпионатом все было понятно, то в отдельных гонках борьба всё же была.

Михаэль стал "лучшим из преследователей", как это было ранее в 1992. В первых шести гонках сезона, Шумахер чередовал сходы с подиумами. Но все фанаты ждали одного – первой победы за рулём Феррари.

Случилось это на дождевом Гран-при Испании. В который раз на мокрой трассе у Шуми словно выросли крылья. За первые 16 кругов, немец прошел соперников одного за другим и вырвался в лидеры гонку. Пока другие гонщики раз-за-разом ошибались, Шумахер, выйдя на свободное пространство, помчался на 4 секунды быстрее остальных.

Михаэль Шумахер мчится к первой победе после перехода в Феррари Getty Images

Не смотря на целых четыре пит-стопа, к концу гонки Михаэль опередил ближайшего преследователя, на 45 секунд. И еще 17 лет, Шуми будет оставаться единственным пилотом, который смог выиграть гонку на трассе Каталунья после то как начал гонку позади первого стартового ряда.

Ближе к концу сезона, Шумахер закрепил успех, шагнув на верхнюю ступень подиума в Бельгии, и что еще важнее – в Италии. Именно победа в Монце необходима любому гонщику Феррари для того, чтобы стать настоящем героем в глазах итальянских фанатов. Хотя до настоящих успехов было еще далеко, именно тот момент стал первой страницей великой легенды о "Красном Бароне"

В начале 20-го века, аналогичное прозвище "Красный Барон" носил лучший лётчик-ас первой мировой войны – барон Манфред фон Рихтгофен, летавший на самолёте алого цвета. Михаэля Шумахера прозвали точно так же благодаря красному болиду, такой же самой непобедимости и отдалённому внешнему сходству со своим соотечественником.

Шумахер vs Вильнёв

Годом ранее, говорить о том, что на Феррари можно будет в 1997 году можно будет сражаться за титул – было бы невероятно оптимистично. Однако свой подарок сделал Эдриан Ньюи – он покинул команду Вильямс вначале сезоне. Британский инженер успел построить болид на новый сезон, но работу с обновлениями проводили уже другие люди.

У современного зрителя может возникнуть ассоциация с чемпионатом 2024. Однако в 1997 была совершенно другая ситуация. Резкого падения не произошло и Вильямс по-прежнему остался быстрейшей машиной на трассе. Да и проект Жана Тодта по возвращению величия Феррари был все еще очень сырым. Однако, разрыв в чистом темпе между коллективами таки сократился до уровня, который уже позволял вести борьбу за титул.

После того как Хилл, став чемпионом, отправился в Эрроуз, главным фаворитом и соперником Шумахера стал Жак Вильнёв. Молодой канадец проводил лишь второй сезон в Формуле-1 и отсутствие приводило к тому, что он далеко не всегда мог реализовать преимущество лучшей машины.

Хотя после 5-6 гонок заметно выделились два основных претендента на титул, сезон был одним из самых хаотичных в истории Формулы-1. У обоих соперников успехи сменялись провалами, а провалы успехами. При том, что на последний этап они приехали с разницей в одно очко (в пользу немца), за весь сезон их противостояния, Шумахер и Вильнёв ни разу не были вместе на подиуме.

Главный скандал карьеры

Проходивший в испанском Хересе, Гран-при Европы завершал сезон. И чудеса начались уже с квалификации – сразу три пилота показали идентичное время с точностью до тысячной доли секунды. Все бы ничего, но это была борьба за первую стартовую позицию.

В итоге, поул позицию занял Вильнёв, который раньше всех показал этот результат, вторым стал Шумахер, а третьем – другой пилот Вильямса – Хайнц-Харальд Френтцен.

На старте Шуми прошел своего соперника и устремился вперед. В какой-то момент казалось, что третий титул уже в кармане у немца. Однако, после второй волны пит-стопов на 43-44 кругах, на болиде Михаэля начались проблемы с прогревом резины. На 48-м круге, пользуясь трудностями у соперника, Жак приблизился и пошел в атаку. А дальше произошло то, что навсегда списалось в историю Формулы-1.

В повороте Dry Sac Вильямс оказался на внутреннем радиусе. Для обоих гонщиков это был момент "все, или ничего". Не желая сдаваться, Шумахер просто повернул в своего соперника. Но поскольку Феррари его была с внешней стороны, центробежная сила работала против "Красного Барона" и удар оказался слишком слабым, чтобы совершить серьёзный таран.

По итогу контакта, машина Михаэля рикошетом отлетела в гравий, а Жак продолжил движение по трассе. На этом борьба за титул была закончена. На последнем круге Вильнёв пропустил двух пилотов Макларена, тем самым подарив первую победу в карьере Мике Хаккинену. Но даже 4 очков за третье место, было достаточно для того, чтобы канадец стал чемпионом.

Однако финишем гонки все не закончилось. Сразу же начались грандиозные разбирательства по поводу тарана. Вполне возможно, если бы тот манёвр удался, FIA бы не решалась менять обладателя титула постфактум. Однако, поскольку Шумахер все равно проиграл, на него решили "повесить всех собак" и устроить "публичное наказание" в виде лишения всех очков, набранных за сезон.

Шумахер vs Хаккинен

Плавно наша история подошла к одну из самых величайших противостояний в истории Формулы-1 – эпохи борьбы Михаэля Шумахера и Мики Хаккинена, которая длилась в период с 1998 по 2000 года. Очень многие фанаты автогонок считают те три сезона лучшими в истории "королевских гонок".

Мика Хаккинен и Михаэль Шумахер Getty Images

Следует также отметить, Михаэль и Мика относились друг к другу с большим уважением, что к тому времени стало очень редким явлением для пилотов, ведущих борьбу за чемпионский титул. Хотя их борьба на треке. была очень жесткой, они ни разу не столкнулись за всё время их выступления в Формуле-1. А единственная их авария случилась еще в Формуле-3, на Гран-при Макао 1990 года. А за пределами гоночных болидов, немец и финн были весьма хорошими друзьями.

Следует отметить, что помимо гонщиков, творили историю и главные лица на командном мостике. Покинув Вильяим, Эдриан Ньюи перешел в Макларен и уже к сезону 1998 построил для нового коллектива лучшую машину, превосходившую в скорости всех соперников.

После уверенного дубля в первой гонке в Австралии, создавалось впечатление, что для Хаккинена это будет легкая прогулка за титулом. Даже лишний пит-стоп, на который финн заехал по ошибке, не помешал его одержать победу, хотя для этого и пришлось "подвинуть" напарника – Дэвида Култхарда. А в Бразилии "серебряные стрелы" повторили свой успех.

Однако, имелся и свой козырь в рукаве у Скудерии. Еще в 1997 на пост технического директора из Бенеттона в Феррари перешел Росс Браун. Но сезоне 1998 он обрёл свою славу как гений стратегии. Понимая, что итальянская машина далека от идеала, британец постоянно изобретал хитроумные планы, чтобы помочь Шумахеру в его нелёгкой борьбе.

Следует отметить, что в конце 90-х обгон превратился в настоящее искусство. Гонщики часто имели возможность очень долго сдерживать более быстрого соперника. Потому, ключевым моментом многих гонок становилась волна пит-стопов. И главным вопросом становилось: кто выйдет впереди после остановки.

Важным фактором в ту эпоху было наличие дозаправок по ходу заезда. В наше время, из-за того, что механики меняют только колеса, возможности выбора стратегии сократились до минимума. Однако тогда ключевую роль отыгрывало количества топлива на борту болида. Машина с пустыми баками могла ехать значительно быстрее, чем заправленный под завязку соперник. И, таким образом, появлялось огромное поле для фантазии.

На Гран-при Аргентины Росс Браун принял решение залить Михаэлю ощутимо меньше бензина. Стартовав "налегке", уже на четвертом круге Шумахер вырвался в лидеры и начал постепенно отрываться. Ценой такого лёгкого прорыва была необходимость совершать два пит-стопа против одного у гонщиков Макларена. Но этот план таки оказался верным и принёс "Красному Барону" первую победу сезоне 1998.

Следующие три этапа прошли под полную диктовку "Серебряных стрел". После шести гонок, финн опережал немца почти вдвое – 46 очков у Мики против 24 у Михаэля. В тот момент многим уже казалось, что все с чемпионатом понятно.

Однако, уже в Канаде произошел перехват инициативы. После того, как оба болида Макларена сошли с дистанции по техническим причинам, даже штрафа стоп-н-гоу не помешал Шумахеру одержать победу. Выиграв еще две гонки после этого, "Красный Барон" сократил своё отставание до 2 зачётных пунктов.

Последующие два этапа в немецкоязычных странах (Австрии и Германии) снова выиграл Мика, что могло бы стать сильным психологическим ударом по Михаэлю.

Но на Гран-при Вернгии произошел следующий стратегический реванш. Прямо по ходу заезда, Росс Браун решил перевести Шуми на тактику трёх остановок. За счёт того, что Феррари залили меньше топлива, заправка машины "Красного Барона" заняла меньше времени и он оказался впереди обоих гонщиков "Серебряных стрел".

А дальше последовали 19 кругов в квалификационном режиме. Михаэль мчался на лёгком болиде по трассе и к моменту финального пит-стопа оторвался на достаточное расстояние, чтобы сохранить лидерство после выезда из боксов.

Круговой Култхард

До сих пор зрители спорят, был ли эпизод, случившийся на Гран-при Бельгии 1998, случайным, либо же Дэвид именно так все и задумывал. Однако, многие согласны с тем, что именно тот момент стал решающим в исходе чемпионата.

Дождевая гонка на трассе Спа-Франкоршамп началась с массового завала с огромным количеством разбитых болидов. Заезд был остановлен красными флагами и ряд пилотов пересели в запасные машины. Однако, после рестарта случилась еще одна авария, после которой сошел Хаккинен.

Разумеется, Шумахеру необходимо было пользоваться очередной ошибкой соперника и набирать очки по максимуму. Собственно, всегда успешно выступавший в дождь "Красный Барон", уверенно лидировал в гонке. Казалось, что уже ничто не отнимет у Михаэля заслуженную победу, но на его пути оказался второй пилот Макларена – Дэвид Култхард, который к тому времени отставал на круг.

Не смотря на синие флаги, три круга шотландец отказывался пропустить немца. В конце концов, устав от подобного некорректного поведения соперника, Шуми решил просто атаковать соперника и выйти вперед. Но именно в тот момент, Култхард убрал ногу с педали газа. При чем сделал это он, оставаясь на основной гоночной траектории.

В условиях плохой видимости, Шумахер не успел среагировать на это действие и произошла авария, которая стоила пилоту Феррари переднего правого колеса. На этом гонка для Михаэля была закончена.

Однако, Михаэль сумел самостоятельно доехать до боксов, при чем на большой скорости, словно критическое повреждение болида не имело значения. Тем не менее это был сход и на пит-лейне между гонщиками едва не случилась драка – их разняли механики обеих команд.

Этот прецедент стоил "Красному Барону" важнейших 10 очков, которые еще очень скажутся в дальнейшем. И даже сейчас, 26 лет спустя, в Формуле-1 так и не появился действенный способ наказать команду за использование второго пилота для устранения основного соперника.

Финишная прямая 1998

После плохого старта на Гран-при Италии, наш герой оказался позади двух пилотов Макларена. Однако, на 17-м круге, всего за 400 метров, "Красный Барон" прорвался с третьей позиции на первую: Шумахер на трассе обогнал Хаккинена, а Култхард в это же время сошел с дистанции из-за поломки двигателя.

После чего немец проложил свой путь к победе, а финн потерял до конца гонки еще две позиции. На подиуме Михаэлю составили компанию напарник – Эдди Ирвайн (2 место), а также родной брат – Ральф (3 место).

Что еще важнее, после гонки в Монце, два претендента на титул имели равное количество очков. Фактически, за две гонки до конца сезон перезапускался заново. Однако, еще одна гонка в Германии (официально – Гран-при Люксембурга) закончилась в пользу Мики. И перед Японией уже была разница в 4 зачетных пункта.

Перед началом гонки за Сузуке произошел еще один момент, за который многие зрители и любят противостояние Шумахера и Хаккинена. Когда все болиды уже стояли на стартовой решетке, и все нервно ожидали финального сражения за титул, Мика подошел к Михаэлю и пожал руку своему сопернику.

Но фактически, борьба закончилась, не успев начаться – перед стартом у "Красного Барона" перегрелось сцепление и заглохла машина. Начало заезда было отложено, но это означало, что Шуми придется стартовать последним, что сводило шансы на титул к минимуму. А дальше, по ходу гонки он сошел из-за прокола колеса.

Хаккинен стал чемпионом. А мы уже никогда не узнаем ответ на вопрос: что бы было, если бы не потерянные в Бельгии 10 очков.

Переломный момент

Еще в 1997 году, следом за Россом Брауном, из Бенеттона в Феррари перешел и Рори Бирн. По началу он занимался доработкой предыдущего болида, созданного Джоном Барнардом. Однако, к сезону 1999 была представлена новая машина Скудерии, фактически построенная с нуля. На новой технике, "Красный Барон" был решительно настроен взять реванш

Начинался чемпионат как второй раунд предыдущего. Снова на первых ролях были Хаккинен и Шумахер. Но все изменил Гран-при Великобритании. На первом круге немец сошел с дистанции из-за неисправности тормозов. Но важнее было то, что при этом, Михаэль получил двойной перелом ноги, который поставил крест на борьбе за титул.

По началу, всё руководство Скудерии надеялось на скорое возвращение лидера команды. Однако, врачи запретили "Красного Барону" пилотировать в таком состоянии. Мотивацией для решения стало то, что в случае критической ситуации гонщик не смог бы выбраться из болида за необходимый срок. Таким образом пропустить пришлось целых шесть этапов и вернулся в кокпит лишь на последние два.

В отсутствии Шуми, право бороться за титул "унаследовал" его напарник – Эдди Ирвайн. Дальнейшая часть сезона была весьма и весьма хаотичной. А подробнее про нее я рассказывал в статье про ирландского пилота.

Шумахер vs Хаккинен, реванш

Второй попыткой взять реванш стал сезон на сломе тысячелетий – в 2000 году. Феррари и Макларен имели ощутимое преимущество остальными соперниками и все 17 побед были распределены между четырьмя пилотами двух топ-команд.

Следует так же отметить, что к новому чемпионату, у Михаэля сменился напарник. Вторым номером Феррари стал Рубенс Барикелло, в честь которого, в дальнейшем и появился термин "Вторикелло", обозначающий гонщиков номер два.

Несмотря на то, что в начале сезона явное преимущество в темпе было у "Серебряных стрел", начался чемпионат для "Красного Барона" как нельзя лучше: хотя в первых трёх гонках на поулах был Хаккинен. Шумахер уверенно выиграл эти заезды. А по очкам разница была просто разгромной: 30 у немца против 6 у финна.

Однако, стартовый рывок был не долгим и начиная с четвертого этапа соперники перехватили инициативу. В десяти последующих гонках, семь раз выиграли пилоты Макларена. Лишь дважды Шуми смог шагнуть на верхнюю ступеньку подиума – на Гран-при Европы и Канады. А также, в дождевом Гран-при Германии свою первую победу одержал Рубенс Барикелло.

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Пока "серебряные стрелы" раз за разом побеждали, у "Красного Барона" началась чёрная полова – целых четыре схода, три из которых подряд (во Франции, Австрии и Германии). Мика не только догнал Михаэля, но и вышел в лидеры чемпионата после Гран-при Венгрии.

Хорошие шансы на победу были в Бельгии – несмотря на то, что машина Шумахера готовилась под дождевой заезд, на высохшей трассе он уверенно сдерживал Хаккинена, имевшего "сухие" настройки. Вполне возможно, так бы все и закончилось, но оказавшийся "не в то время не в том месте" круговой Рикардо Зонта помешал немцу совершить защитный манёвр, фактически ставши разделительным барьером между двумя претендентами. Таким образом, финн вышел вперед и увеличил свой отрыв до шести очков.

Долгожданный титул для Феррари

Хотя до конца сезона оставалось еще четыре гонки, после сложной середины чемпионата среди фанатов Феррари снова начало возникать ощущение. Многие эксперты пророчили третий титул Хаккинену. Но Шумахер имел на этот счёт совершенно другое мнение.

Уже в Монце "Красный Барон" дал все понять, что сдаваться он не собирается и победил в гонке, на радость местным "тифоззи". А на Гран-при США, после ряда чёрной полосы в середине сезона, карма таки улыбнулась и нашему герою – еще одна победа, который позволила отыграть сразу 10 очков, потому как соперник сошел из-за поломки двигателя.

Всего за две этапа, Шумахер снова возглавил таблицу, уже с преимуществом в 8 очков. Как и два года до этого, судьба титула снова зависела от гонки на Сузуке. Однако, в 2000 Гран-при Японии был не последним, а предпоследним этапом.

В целом расклад был таким: если Михаэль выигрывает – он становится чемпионом досрочно, если же Мика приезжает первым – то борьба за титул переносилась бы в Малайзию, при чем с весьма большими шансами для финна.

На старте гонки, Хаккинен вышел в лидеры гонки, при чем почти таким же самым манёвром, как и годом ранее. Разница была лишь в том, что в этот раз Шумахер уже боролся за своё титул, потому был куда более мотивирован вернуть лидерство.

Во время первой волны пит-стопов выяснилось, что в болиде Макларен было меньше топлива. В дело включился Росс Браун и залил "Красному Барону" больше бензина, чем было у соперника. А решающим моментом гонки стали вторые остановки.

Михаэль заехал к механикам аж на три круга позже. В этом время он мчался по трассе с пустыми баками значительно быстрее заправленного Мики. Для немца этого оказалось достаточно, чтобы вернуться на трек впереди финна.

Снова возглавив заезд, Шумахер довёл дело до победы и стал трёхкратным чемпионом мира. Для Скудерии это был первый титул после 21 года ожидания. Перестроенная Жаном Тодтом Феррари, шла к этому пять лет.

А "Красный Барон" был не просто великим гонщиком, но еще и настоящим лидером, который своей немецкой дисциплиной и усердной работой показывал пример всем работникам коллектива.

Подиум Гран-при Японии 2000: Мика Хаккинен (2 место) и Михаэль Шумахер (1 место) Getty Images

В этот же момент Рон Деннис, глава Макларена, сделал громкое заявление: "Мы сделаем всё, чтобы следующего титула Феррари ждала еще 21 год". Однако на практике это оказались лишь слова. Михаэля было не остановить.

Восхождение "Красного Барона"

Уже после первого титула, будучи еще "Солнечным мальчиком", наш герой стал восприниматься всеми как невероятно сильный и грозный соперник. Но статус настоящего доминатора "Красный Барон" обрёл в сезонах 2001-2004.

В Скудерии собрались сразу четыре гения, которые начали творить историю: непревзойдённый гонщик – Михаэль Шумахер, грамотный руководитель команды – Жан Тодт, лучший стратег – Росс Браун, а также отличный конструктор – Рори Бирн, который на пике своей карьеры мог бросить вызов даже самому Эдриану Ньюи.

Интересный факт: в период с 1991 по 2004 года, чемпионские титулы выигрывались исключительно на болидах, которые разрабатывались либо Ньюи, либо Бирном

Тем не менее, хотя Шуми и начал "штамповал" титулы и бить всевозможные рекорды, о какой-то "игре в одни ворота" речи не шло. В 2001 году болиды Макларена и Вильямс уж точно не уступали Феррари в скорости.

Что же касается знаменитого противостояния Шумахер-Хаккинен – фактически, оно было закончено на Гран-при Австралии 2001. По ходу гонки финский гонщик попал в аварию. Физически, Мика не пострадал, однако психологически в нём что-то сломалось и на остаток сезона он стал блеклой тенью самого себя, а по окончанию чемпионата и вовсе завершил карьеру.

Но этот вовсе не означало лёгкой жизни для Михаэля. Очень серьезную конкуренцию в первой половине чемпионата начал составлять другой пилот Макларена – Дэвид Култхард.

После первых шести этапов, двух лидеров чемпионата разделяли всего 4 очка. Хотя шотладнец и был позади, в тот момент казалось, что именно он является фаворитом чемпионской гонки. Однако дальше, начиная с Гран-при Монако, ДиСи не смог ни разу опередить Шуми.

Очень активно участвовали в борьбе за победу и пилоты Вильямса, который набрал былую форму. Практически в каждой гонке была весьма серьезная конкуренция. Однако, в рамках сражения за титул, все решила стабильность: пока соперники чередовали успешные и провальные выступления, "Красный Барон" уверенно набирал большие очки и лишь трижды опустился ниже второй позиции.

А самым ярким моментом чемпионата стал этап в Малайзии, на котором оба пилота Скудерии, поскользнувшись на масле, откатились в хвост пелотона. В тот же момент, над треком пошел тропический ливень, который в скором времени закончился так же резко, как и начался.

Решение Росса Брауна перевести своих пилотом на промежуточную резину позволило им совершать стремительный прорыв на подсыхающей трассе и добыть командный дубль.

По поду 2001 года, Михаэль вышел на первую строчку по количеству побед, обойдя в рейтинге самого "Профессона" Алена Проста, а также, сравнялся с ним по количеству чемпионств. Впереди оставалось только рекорд Хуана Мануэля Фанхио в пять титулов.

Семейный дубль

Как я уже упоминал выше, в то же время, в Формуле-1 выступал и младший брат нашего героя – Ральф. При чем, он еще в 1999 перебрался в Вильямс, который через два года набрал весьма высокую форму. Конечно, младший Шумахер явно уступал в способностях старшему, однако в целом был довольно неплохим гонщиком.

Ранее они уже несколько раз стояли на одном подиуме. Но на Гран-при Канады 2001 впервые в истории Формулы-1 состоялся "семейный дубль" - двое братьев на 1-2 местах. Хотя на верхней ступеньке стоял Ральф, которого после церемонии награждения облили шампанским так, что его комбинезон был мокрым насквозь.

Подиум Гран-при Канады 2001: Михаэль Шумахер (2 место) и Мика Хаккинен (3 место) обливают шампанским победителя гонки - Ральфа Шумахера Getty Images

Двумя этапами спустя, во Франции, снова быстрейшими стали Шумахеры. На сей уже Михаэль стал лучшим, выйдя в лидеры таким же самым способом – за счет более поздней остановки. А на подиуме совершилась "братская месть" в виде пяти литров за шиворот.

"Братская месть" на подиуме Гран-при Франции 2001 Getty Images

В дальнейшем, еще на трёх этапах состоялись подобные семейные праздники – Бразилия 2002, Канада 2003 и Япония 2004. Три разы впереди был "Красный Барон".

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В сезоне 2002 слово "стабильность" вышло на особо новый уровень. Шумахер финишировал на подиуме во всех гонках сезона и по сей день это достижение остаётся уникальным в истории Формулы-1.

Главным соперником на трассе была были пилоты Вильямса. Мотор БМВ, установленный на болидах британской команды, позволял достигать как минимум равного, а может даже и более высокого чистого темпа, однако регулярно ломался по ходу гонки. По этой причине, было сражение за победы в отдельных гонках, но в рамках чемпионата итог был понятен намного раньше.

Уже на Гран-при Франции, "Красный Барон" стал чемпионом за рекордные шесть этапов до конца сезона. На последней стадии заезда, из-за штрафа, полученного за пересечение белой линии на выезде с пит-лейна, Шуми оказался позади молодого финна Кими Райкконена, который занял место Мики Хаккинена в Макларене.

Чтобы оформить титул в Маньи-Куре, Михаэлю нужно было обязательно побеждать. Борьба длилась очень долго, но юный соперник держал оборону. Однако, за три круга до финиша невероятный прессинг опытного чемпиона сработал: Райкконен таки сделали ошибку. Шумахер, подобно хищнику, мгновенно ринулся в атаку и воспользовался своим шансом.

На "первый-второй" рассчитайсь…

Самым громким скандалом сезона 2002 стал Гран-при Австрии. Последний круг лидером начал второй пилот Феррари – Рубенс Барикелло, который в целом проводил весьма хорошую гонку. Однако, после очень долгих переговоров с командой по радио, на последней прямой гонки, перед самой финишной чертой, бразилец отпустил педаль газа и отдал победу титулованному напарнику.

А годом ранее, на этой же трассе, был очень похожий случай с той разницей, что речь шла об отдаче второго места.

Для любого человека, который понимает, что Формула-1 – это командный вид спорта, деление коллектива на первого и второго пилота кажется вполне естественным. И подобные размены позициями – один из способов холодной и эффективной максимизации результаты.

Однако, более "романтичные" зрители и журналисты, еще помнившие сражения напарников за титул в 1996 и 1988 годах, восприняли случившееся крайне негативно.

Стоит отметить, что сам Шумахер относился к своему "оруженосцу" с уважением и на подиуме отдал напарнику кубок за победу, а также подтолкнул бразильца стать на верхнюю ступеньку. Позже, именно за это грубое нарушение церемонии награждения, команда Феррари получила штраф в целый миллион долларов.

Подиум Гран-при Австрии 2002: Михаэль Шумахер отдает напарнику кубок за победу Getty Images

Позже, после того как Михаэль гарантировал себе чемпионский титул, он "с барского плече" позволил Рубенсу выиграть несколько гонок. Самым ярким моментом стал синхронный финиш двух Феррари на Гран-при США, где немец отдал бразильцу победу и таким образом вернул долг за Австрию.

Интересный факт: по итогам четырёх гонок сезона, в которых выиграл Барикелло, суммарное отставание Шумахера было менее одной секунды. 0.294+0.434+0.255+0.011=0.994

Дальнейшими последствиями стало то, что в новом регламенте на сезон 2003 появился строгий запрет на командную тактику. В прочем, просуществовал он всего 8 лет и был отменён в 2010 ввиду того, что на практике это ограничение всё равно не работало: если у коллектива было желание сделать размен позициями между напарниками, то способ сделать это всегда находился.

Шумахер vs Райкконен

Чемпион 2003 принес еще множество изменений в правилах. Появилась самая нелепая из когла-либо существовавших систем начисления очков для основных гонок – 10-8-6-5-4-3-2-1. Лишь 20% разница между первым и вторым местами, очень сильно стимулировала просто "доезжать до финиша" вместо серьезной борьбы за победу. А чтобы отыграть один сход, который может случиться случайно с любым пилотом, теперь требовалось выиграть целых 5 гонок.

Изменился формат квалификации, который с того момента подразумевал лишь один зачётный круг у каждого пилота. Кажущееся простым, это решение принесло огромный дисбаланс. Даже в сухую погоду, состояние трассы значительно менялось между кругами разных гонщиков. А дождевые сессии превращались в настоящую лотерею.

Одним из секретов надежности Феррари в 2002 году было то, что на болидах Скудерии использовали разные двигатели для квалификации и гонки. Новый регламент же подразумевал требование весь Гран-при проводить на одном и том же моторе, что должно было увеличить количество сходов по причине отказа техники.

Следует, также, отметить, что, начиная с чемпионата 2001 в "Королевских гонках" присутствовали два поставщика шин - Michelin и Bridgestone. Большая часть коллективов предпочитали французкого производителя, однако Скудерия была верна японцам, которые в 2003 году начали заметно упускать инициативу.

Новый сезон получился невероятно хаотичным. Победы в гонках достались пилотам сразу пяти команд (Феррари, Вильямс, Макларен, Рено и Джордан). Результаты всех гонщиков, включая и Шумахера, постоянно колебались вверх-вниз.

Как это часто бывает, под смену регламента Эдриан Ньюи очень хорошо доработал машину и главным соперником Шумахера в борьбе за титул стал Кими Райкконен. Так же, рядом с ними находился и имевший свои амбиции Хуан Пабло Монтойя, который чем-то напоминал Айртона Сенну – отличался не столько скоростью, сколько невероятно агрессивным поведением.

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Но к финальной гонки в Японии, шансы на титул имели только Михаэль и Кими, при том что счёт по количеству выигранных гонок между ними был 6-1 в пользу "Красного Барона". Разница в 9 очков перед стартом заезда казалось комфортной, но проваленная квалификация, очень сильно заставила нервничать фанатов немца.

Тем не менее, по ходу гонки, Шумахер таки смог прорваться на спасительную восьмую позицию, стать шестикратным чемпионом мира, тем самым превзойдя достижение Фанхио.

"Simply the best"

(Просто лучший)

Настоящим сезоном доминирования "Красного Барона" стал чемпионат 2004 года. Несмотря на то, что поулы часто добывали пилоты Рено, БАРа, Вильямса и Макларена, в гонках раз за разом побеждал Шумахер. Из первых 13 этапов, 12 заездов выиграл Михаэль. Лишь обидных сход в Монако разорвал эту серию две части, не позволив сделать недосягаемый рекорд.

После этого, второе место на Гран-при Бельгии позволило "Красному Барону" гарантировать себе свой седьмой титул чемпиона мира.

Михаэль Шумахер становится семикратным чемпионом мира на Гран-при Бельгии 2004 Formula-1 в социальной сети X

Это случилось на том же самом треке Спа-Франкоршамп, где в 1991 году он дебютировал, в 1992 – добыл первую победу, в 1995 – совершил свой лучший прорыв с 16-го места на 1-е, а в будущем (относительно сезона 2004) – в 2012 отпразднует свою 300-ю, юбилейную, гонку.

Семь чемпионских титулов в Формуле-1. Для того времени это был невиданный результат. Мог ли о таком мечтать маленький мальчик из Хюрт-Хермюльхайма?

Шинная катастрофа

После очередного доминирования Михаэля Шумахера, FIA предприняла еще одну попытку сбросить "Красного Барона" с вершины посредством очередной смены регламента. Поскольку Феррари использовали другие шины, нежели основная часть их соперников, именно этим и решили воспользоваться организаторы.

И самым странным нововведением чемпионата 2005 стал запрет на смену шин по ходу гонки. Все дистанцию было необходимо проехать на одном комплекте.

Это решение принесло столь желанный результат для капиталистов, которые, в первую очередь, продают шоу – Скудерия с треском провалилась из-за того, что покрышки Bridgestone в такой ситуации работали значительно хуже, чем Michelin.

На первый план вышли Рено и Макларен. Пока Шумахер "отмучивал" один из самых худших сезонов своей "первой карьеры", за титул сражались Фернандо Алонсо и Кими Райкконен.

Тем не менее, своеобразной расплатой для владельцев чемпионата стал скандальный Гран-при США 2005. За время, прошедшее с предыдущего этапа на трассе Индианаполис, на треке была проведена алмазная шлифовка гоночного полотна, которая очень сильно сказалась на износе резины.

В Bridgestone уже были знаком с этой новинкой, поскольку их дочерняя компания Firestone поставляла колёса для американских гоночных серий. Поэтому, японцы хорошо подготовились к этапу и привезли шины, способные выдержать всю дистанцию. А вот для Michelin это был настоящий сюрприз и французские покрышки максимум могли проехать 10 кругов.

После длительных попыток решить проблему, на старт гонки вышли лишь 6 болидов, которые являлись клиентами Bridgestone.

6 болидов на стартовой решетке Гран-при США 2005 Getty Images

Шумахер выиграл гонку, несмотря на заминку на пит-стопе. Следует отметить, что к тому моменту Барикелло уже принял решение покинуть Скудерию по окончанию сезона, а потом сражался в полную силу. Один раз, гонщики чудом избежали столкновения. Полученный в итоге дубль стал последним для этой пары пилотов Феррари.

На чемпионат один этап не оказал особого влияния. Учитывая все обстоятельства, празднование победы было весьма символическим и после официальной церемонии, Михаэль и Рубенс сразу покинули подиум. А вот португалец Тьягу Монтейру был невероятно рад своему единственному в карьере попаданию в топ-3.

Шумахер vs Алонсо

Сезон 2006 принес еще один ряд перемен в правилах чемпионата. Отказались от откровенно странной идеи квалификации с одним кругом. Именно тогда и появился формат субботнего заезда из трёх сессий, который используется и поныне. Снова стало можно менять шины по году гонки. А также, помимо всего прочего, сменился регламент на двигатели – на смену трёхлитровым V10 пришли V8 с суммарным объёмом цилиндров 2.4.

Команда Феррари вернулась в группу лидером в качестве догоняющей команды. А новым лидером заводской коллектив Рено, который в 2005 выиграл оба кубка. К слову говоря, возглавлял французскую команду старый знакомый – Флавио Бриаторе. За чемпионство 2006 боролись два воспитанника итальянского бизнесмена – Михаэль Шумахер и Фернандо Алонсо.

Фанаты Шуми ждали реванша, однако первые три гонки стали настоящим провалом. Полученный Алонсо отрыв в 15 очков, задал тон всему сезону. Нелепая очковая система 10-8-6-5-4-3-2-1 всё еще оставалась в силе, а потому отыгрываться было невероятно сложно.

В прочем, уже на четвёртом этапе в Сан-Марино, прессу ждали громкие заголовки "Красный Барон снова на коне". Около половины дистанции, Михаэль "катал на заднем антикрыле" своего соперника по Имоле. Сколько бы Фернандо не пытался, провести атаку у него не получилось. Это была первая "боевая" победа Шуми за прошедшие 18 месяцев.

Михаэль Шумахер празднует победу на Гран-при Сан-Марино 2001 Getty Images

Проходивший на Нюрбургринге Гран-при Европы, стал самой настоящей классикой стратегической борьбы, которую Росс Браун отработал еще в 90-х. На поуле был Алонсо, однако в болиде Шумахера было больше топлива на старте. Именно этот козырь и был реализован с ювелирной грамотностью.

На первом пит-стопе, Феррари залили в бак топлива немногом больше, чем Рено. А во время второй остановки, Михаэль "пересидел" своего соперника на целых три круга, за счёт чего вышел в лидеры гонки.

Очередной судейский скандал

После двух побед, фанаты Шумахера воодушевились. Создавалось впечатление, что "Красный Барон" начинает погоню. Однако последующие четыре этапа у Феррари просто не было возможности угнаться за Рено. Алонсо увеличил свой отрыв аж до 25 очков, что по тем временам была целая пропасть.

Но самым грандиозным скандалом закончилась квалификация к Гран-при Монако. В конце третьего сегмента, Михаэль неудачно выехал из предпоследнего поворота и его болид остановился поперёк трассы. По сей день зрители спорят, было ли это действие ошибкой, или преднамеренной попыткой испортить круг пилотам, которые едут позади.

Судьи, которые всегда недолюбливали "Красного Барона", аннулировали его поул и отправили стартовать с последней позиции. Учитывая то, что история Формулы-1 знает случаи, когда пилот, без каких-либо штрафов, собственной аварией обеспечивал себе высокое место стартовой решетке, спустя годы, такое жесткое наказание выглядит еще более предвзятым.

Героическими усилиями, Шумахер смог на узких улочках княжества прорваться на 5-ю позицию. Тем не менее, такое решение дирекции гонки заставило немца потерять аж 8 очков по отношению к испанцу. И учитывая дальнейшие событие, это зачётные пункты позже сыграли свою роль.

Возвращение в борьбу

Как я уже сказал выше, после половины сезона разрыв между претендентами на титул составил целых 25 очков. Но "Красный Барон" не был бы собой, если бы просто сдался в такой ситуации. И уже на Гран-при США произошел первый переломный момент.

Гонку в Индианаполисе выиграл Шумахер, а второе место занял новый напарник – Фелипе Масса. Для нового состава Феррари это был первый дубль. Алонсо приехал лишь пятым. Таким образом, за одну гонку было отыграно целых шесть зачётных пунктов. А победы Михаэля во Франции и Германии окончательно подтвердили серьёзность намерений немца на восьмой титул.

В дождевом Гран-при Венгрии оба претендента на титул не закончили гонку, а первую победу в карьере одержал будущий чемпион Дженсон Баттон. В Турции, первый раз на верхнюю ступеньку подиума шагнул и Масса, в то время как Шумахеру не хватило совсем чуть-чуть, чтобы обогнать Алонсо на трассе в борьбе за вторую позицию. На финишной черте пилотов разделили 0.091 секунды.

Больше всего запомнили фанаты "Красного Барона" этап в Монце. С точки зрения чемпионата он был великолепен для нашего героя. Михаэль уверенно победил, а Фернандо завершил заезд досрочно. Разрыв между двумя претендентами сократился до двух очков, а счёт по сходам стал 2-2.

Но больше всего вошла в историю Формылы-1 пресс-конференция после церемонии награждения, на которой Шумахер сделал заявление о том, что он покинет "Королевские гонки" окончанию сезона.

Очень многие зрители считают Гран-при Китая 2006 лучшим карьере нашего героя. Главным образом потому, что Шуми выиграл гонку вопреки ряду обстоятельств. Началось все с квалификации, в которой снова важную роль начали играть шины. Из 10 пилотов, которые проходят в финальный сегмент, 9 ездили на покрышках Michelin. Михаэль стал единственным клиентом Bridgestone в этой компании.

Стартовав шестым, "Красный Барон" сначала прорвался на третью позицию, а потом в борьбе на трассе одолел двух пилотов Рено, несмотря на то, что те занимались совместной обороной. Добыв 91-ю победу в своей карьере, Шумахер сравнялся с Алонсо по количеству очков.

Михаэль Шумахер - победитель Гран-при Китая 2006 Getty Images

Учитывая результаты второй половины сезона, в тот момент казалось, что восьмой титул уже в кармане. А поскольку у Михаэля в тот момент было на одну победу больше, он даже вышел в лидеры чемпионата. Последний раз в карьере…

Японская трагедия

На последние два этапа сезона, фанаты нашего героя возлагали большие надежды. Шумахер уверенно лидировал в гонке на Сузуке. Однако, за 17 кругов до финиша Гран-при Японии, на болиде Феррари сгорел мотор. А шансы на титул развеялись вместе с дымом.

История не знает сослагательного наклонения, а потом мы никогда не узнаем ответа на вопрос "если". Однако, вполне возможно, все могло быть иначе, если бы не те 8 очков, отнятые судьями в Монако.

Но теперь реальность была таковой: Алонсо снова лидировал с преимуществом в целых 10 зачётных пунктов. Даже в случае победы немца, испанцу было бы достаточно приехать на восьмой позиции, чтобы стать чемпионом. И Фернандо как мог берёг машину, чтобы гарантировать просто доехать до финиша.

Но и о победе Шумахера речь быстро перестала идти. Сначала технические проблемы в квалификации отбросили "Красного Барона" на детое стартовое место, а уже в гонке окончательную точку поставил второй пилот Рено – Джанкарло Физикелло.

Зрители до сих спорят, был ли манёвр итальянца умышленным, или нет. Однако, Джанкарло уткнулся передним антикрылом в заднее колесо Михаэля. Случился прокол, который заставил пилота Феррари долго хромать до боксов на внеплановый пит-стоп.

Как я уже говорил выше, в Формуле-1 нет механизма, который позволил наказать команду за использование второго номера для устранения основного соперника. Тем более, что санкцией не последовало вообще никаких – даже в адрес Физикеллы.

Для Шумахера титул был окончательно проигран. Напоследок, "Красный Барон" лишь порадовал порадовал зрителей красивым прорывом с самого хвоста на четвертое место.

Возвращение с Мерседесом

Первый раз о том, чтобы вернуться в Формулу-1, Михаэль задумался летом 2009. На Гран-при Венгрии пружина, отлетевшая с болида Рубенса Барикелло, угодила в голову Фелипе Массы. Младший из бразильцев оказался на больничном до конца сезона.

Поскольку это случилось перед летним перерывом, очень долго был открытым вопрос – кто же заменит гонщика Феррари. Шумахер загорелся желанием подменить травмированного друга. Однако, к тому моменту Михаэль еще не оправился от травмы шеи, полученной в следствии падения со спортивного мотоцикла в начале 2009 года.

Не смотря на ряд громких заголовков в прессе, "Красный Барон" в тот момент не вернулся. Однако, случившаяся ситуация посеяла в голове немца сомнения – не слишком ли рано он повесил шлем на гвоздь.

Осенью победы в обоих чемпионатах отмечал частный коллектив Браун GP, владельцем которого был тот самый Росс Браун. С этой красивой и уникальной историей вы можете ознакомиться с которой вы можете в этой статье:

После громкого триумфа, Росс продал свою команду автоконцерну Мерседес, который поставлял ему двигатели, при этом сам остался на должности руководителя. Это был многолетний проект, по амбициям сравнимый с Феррари времён Жана Тодта. И на роль первого пилота команды был приглашен сам Михаэль Шумахер. "Красный Барон", у которого из красного остался только шлем, принял приглашение и сел в серебристый кокпит.

Михаэль Шумахер и Росс Браун Getty Images

Серебристый провал

Можно много говорить о том, что травма шеи не прошла без следа, о трёх годах перерыва и даже о возрасте. Никто особо не ожидал, что Мерседес GP поедут с первого же сезона. Но такого грандиозного провала от столь громкого проекта стал неожиданность для всех.

За сезоны 2010-2011, Шумахер не стог даже хоть раз ступить на подиум. Его лучшими результатами остались несколько четвёртых мест в гонках. Ко всему прочему, добавлялось регулярное невезение и очередные спорные решения судей.

Например, в Монако 2010, перед самым финишем, Михаэль обогнал Фернандо Алонсо, после того как с трассы ушла машина безопасности. Уже постфактум было придумано правило, что если сейфити-кар покидает трассу перед самым финишем – то обгоны в последнем повороте запрещены.

Фактически, Шумахера наказали за нарушением, которое не являлось таковым в момент совершения. Примечательно, что одним из судей был Деймон Хилл.

Немного оптимизма начал внушать 2012-й год. Однако, Шуми столкнулся с одной из самых больших черных полос своей карьеры. За первые 7 этапов, в каждой гонке его преследовали либо проблемы технического характера, либо он попадал в аварии, спровоцированные другими пилотами.

Дважды даже были шансы на победу в гонке. Трасса в Китае, на удивление, хорошо подошла Мерседесу, однако все испортили механики, которые не закрутили гайку на колесе. Мечты о первом месте превратились в сход с дистанции.

Чуть позже, на Гран-при Монако, Михаэль показал лучшее время в квалификации. На узких улочках княжества могли бы быть очень хорошие шансы реализовать поул в победу. Однако, этим планам мешал "подарок" от судей в виде 5 позиций штрафа по очередному крайне-спорному решению. А добила ситуацию поломка топливного насоса в гонке.

Где точно никто не ждал успеха – так это на Гран-при Европы в испанской Валенсии. Шумахер стартовал лишь 12-м. В середине гонки была типичная для тех лет картина лидирующего в гонке Себастьяна Феттеля на "самовозе" от Эдриана Ньюи. Многие зрители даже думали выключить телевизор.

Однако, внезапный выход машины безопасности перевернул гонку с ног на голову. И в образовавшемся хаосе, Шуми смог прорваться на третье место и в последний раз в карьере взошел на подиум.

Подиум Гран-при Европы 2012: Кими Райкконен (2 место), Фернандо Алонсо (1 место) и Михаэль Шумахер (3 место) Getty Images

Дальнейший сезон выглядел так же, как и два предыдущих – несколько красивых обгонов, но в общем случае Мерседес никак не мог угнаться за Ред Булл, Феррари и Маклареном. А по окончанию 2012 году, Михаэль Шумахер окончательно завершил карьеру гонщика Формулы-1.

Росс Браун много раз говорил о том, что проект "серебряных стрел" планировался на 5 лет, подобно тому, как было с Феррари в 90-х. Оба гения приложили очень много усилий, чтобы выстроить команду и превратить Мерседес в конвейер побед.

Однако, пользовались плодами их работы уже другие люди. Учитывая то, какое преимущество получили серебристые болиды в 2014 году, вполне возможно мог бы быть восьмой титул, если бы "Красный Барон" остался. Но он снова ушел слишком рано...

Ужасная травма во время отдыха

А 29 декабря 2013, известнейший гонщик планеты получил тяжелую травму головы во время отдыха на горнолыжном курорте. На людях Шумахер не появлялся уже более 11 лет, а подробности о состоянии Михаэля, его семья держит в строгой тайне.