Придется играть вместе: россиянин Сафонов отказался покидать ПСЖ

Российский вратарь Матвей Сафонов отказался покидать французский ПСЖ и хочет продолжать конкурировать за место в составе.

Об этом сообщает L'Équipe.

Руководство гранда европейского футбола пыталось избавиться от россиянина в это трансферное окно. Команда уже подписала другого голкипера Люка Шевалье, однако Сафонов заявил, что ему комфортно в ПСЖ и он хочет остаться.

Несмотря на это, вариант его ухода летом остается возможным. Ранее сообщалось, что руководство ПСЖ обещало продать Сафонова для перехода украинского защитника Ильи Забарного.

Напомним, накануне Забарный успешно прошел медосмотр в парижском клубе и поставил подпись под контрактом. Официальное объявление о трансфере украинского защитника ожидается в ближайшее время.

В Париж Забарный прибыл вечером 10 августа. Борнмут получит за своего футболиста 63 миллиона евро, а еще три могут быть оплачены в качестве бонусов. Украинец перешел в английский клуб в январе 2023 года из киевского Динамо за 22,7 млн евро, киевляне получат 20% от суммы трансфера.

Ранее сообщалось о том, что Забарный не сыграет в матче за Суперкубок УЕФА против Тоттенхэма 13 августа.