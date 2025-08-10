Пафос – Динамо Киев. Онлайн-трансляция

Во вторник, 12 августа, киевское Динамо сыграет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2025/26 против кипрского Пафоса.

Поединок состоится в кипрском Лимассоле на стадионе "Лимасол Арена". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

"Чемпион" проведет текстовую онлайн-трансляцию ответного матча.

Напомним, в первом поединке подопечные Шовковского уступили Пафосу со счетом 0:1.

В случае победы над Пафосом, Динамо встретится в плей-офф квалификации Лиги чемпионов с победителем пары Лех – Црвена Звезда.

В случае поражения киевляне отправятся в четвертый раунд квалификации Лиги Европы, где сыграют с победителем пары Хамрун Спартанс (Мальта) – Маккаби Тель-Авив (Израиль).