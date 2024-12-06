Сказочный билет для Серхио Переса и Джорджа Рассела. Гран-при Сахира-2020

Ровно 4 года назад состоялось Гран-при Сахира 2020 года. Уникальная гонка на укороченной конфигурации трассы длилась целых 87 кругов и изменила множество судеб гонщиков. В первую очередь это касается Серхио Переса и Джорджа Рассела. А они уже запустили эффект домино, который сказался еще на ряде пилотов

Ковидный сезон

В первой половине 2020-го года множество государств начало вводить массовые карантины, чтобы сдержать распространение COVID-19. Затронуло это всё и Формулу-1. Если, обычно, чемпионат начинается в марте, то "коливидный" сезон стартовал только 6 июля. Гонки проходили при пустых трибунах с соблюдением огромного количества норм безопасности. А пилотов и весь персонал команды постоянно тестировали на наличие вируса.

Из-за огромного количества карантинных ограничений, большая часть чемпионата проходила в Европе и лишь конец сезона "Королевские гонки" приехали на "ближний восток" – в Бахрейн и Абу-Даби. Календарь чемпионата составлялся "на коленке" и контракты на проведение Гран-при подписывались прямо по ходу сезона.

Пілоти Формули-1 напередодні останнього етапу сезону-2020 Getty Images

При этом, как могли, старались наполнить оставшуюся половина года гонками и из доступных автодромов как могли выжимали максимум. В "ковидный" сезон попало множество довольно-таки экзотических трасс. Вернулась Формула-1 на уже забытые автодромы в Имолу, Нюрбургринг и Истамбул Парк. А гоночное кольцо в Муджелло вообще ранее принимало только тесты и не более того.

Также, сразу три трассы принимали сразу по два этапа по ходу одного сезона – "Ред Булл Ринг", Сильверстоун и Сахир. Если вторые гонки в Австрии и Великобритании от первых отличались только названием, то вот в Бахрейне приняли куда более логичное решение и использовать две разные конфигурации автодрома: Гран-при Бахрейна прошло по стандартной схеме, а Гран-при Сахира проводилось на укороченном кольце.

Свободный трон

Сезон 2020-го года прошел под тотальным доминированием команды Мерседес. Система DAS, которая регулировала угол между передними колёсами, давала большой перевес на круге и серебристые машины были вне конкуренции. При чем делалось это при помощи движений руля вперёд-назад, что породило множество шуток ввиду схожести с управлением самолётом.

Если Вальтери Боттас еще иногда проваливался в гонках, то вот Льюис Хэмилтон уверенно штамповал победы одну за одной. Единственным, кто пытался бросить вызов доминатору был Макс Ферстаппен. Но и это происходило лишь в отдельных гонках. К тому же, команда Ред Булл регулярно делала "медвежью услугу" своему пилоту и преждевременно зазывала нидерландца на пит-стоп, тем самым лишая его любых надежд на борьбу за победу.

После 15-ти этапов, на счету Льюиса Хэмилтона было 11 побед. При чем по чистой скорости он проиграл лишь однажды – на Гран-при Семидесятилетия (вторая гонка на Сильверстоуне), где Макс Ферстаппен решил сам взяться за свою стратегию, сказав в прямом эфире знаменитое "я не буду ехать как бабушка". В остальных трёх случаях, лидер "серебряных стрел" проигрывал позиции соперникам из других команд только из-за штрафов.

Льюїс Гамільтон святкує сьоме чемпіонство у Формулі-1 Getty Images

Скорее всего, оставшиеся две гонки прошли бы под таким же доминированием Хэмилтона. Однако на следующий день после Гран-при Бахрейна весь мир облетела резонансная новость: тест Льюиса на короновирус оказался положительным.

По принятым в том сезоне правилам, такой медицинский диагноз означал отстранение пилота от гонок до выздоровления. Конечно, чемпионский титул был разыгран уже досрочно, но в отсутствии такого явного доминатора, множество пилотов воодушевились шансом урвать хотя бы победу в гонке на Гран-при Сахира.

Джордж Рассел

Несколько дней в воздухе висел вопрос – кто же получит освободившееся место в лучшей машине сезона. Счастливчиком оказался Джордж Рассел – резервный пилот Мерседеса, который уже два года выступал в вечно отстающем Вильямсе. К тому моменту, на счету юного британца не было еще ни единого очка.

Тем не менее отчаянные попытки гонщика попасть в десятку лучших, были замечены многими зрителями и даже руководителями команд. Весь мир видел то, как Рассел пытался выжать максимум из худших машин чемпионата. Теперь Джорджа ждал главный экзамен его карьеры: как он поедет на быстрейшем болиде.

Серхио Перес

Одним из главных скандалов ковидного сезона была команда Racing Point. Дело в том, что их болид был точной копией прошлогодней чемпионской машины Мерседеса. Такой прецедент вызвал множество протестов со стороны соперников и было множество разбирательств по этому поводу.

С практической точки зрения, устаревшая на целый год гоночная техника не позволяла угнаться за лидерами чемпионата. Однако "Розовый Мерседес" вполне комфортно себя чувствовал во второй группе, а Серхио Перес боролся за четвёртое место в личном зачёте и звание "лучшего среди остальных" – позади Хэмилтона, Боттаса и Ферстаппена.

Посреди сезона стало известно, что владелец Racing Point – канадский миллиардер Лоуренс Стролл выкупил часть акций Астон Мартин. Эта сделка означала и переименование команды в начале сезона 2021 в честь британского автопроизводителя. А вместе с этим стало известно, что с коллективом подписал контракт Себастьян Феттель, которого накануне уволили Феррари.

Поскольку второй пилот команды – Ленс Стролл, который является сыном директора команды, на выход указали Серхио Пересу. Вокруг мексиканца начали сгущаться тучи. Ему оставалось доехать до конца сезона в Racing Point, а дальше у него не было контракта ни с одной командой.

Карьера Серхио Периса, как казалось в тот момент, начала стремительно двигаться к своему концу. Ему нужно было срочно показать хороший результат, чтобы на него обратили внимание хоть в каком-то коллективе.

В целом, мексиканец имел репутацию довольно везучего пилота, которому периодически перепадали довольно-таки внезапные подиумы. Однако за прошедшие 189 гонок, Перес еще ни разу не выигрывал гонку. А дальше всего от победы "Чеко" был после первого круга Гран-при Сахира.

Начало гонки

Джордж Рассел, решивший сразу использовать свой шанс на все 100%, сразу на старте прошел Вальтери Боттаса и захватил лидерство. А вот позади двух Мерседесов, Шарль Леклер спровоцировал аварию с участием Макса Ферстаппена и Серхио Переса.

Монегаск и нидерландец закончили гонку сразу, а мексиканец с проколотым колесом отправился на пит-стоп и теперь ему предстоял прорыв с хвоста пелотона. Разве что, машина безопасности позволяла догнать всех остальных.

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Дальше, вплоть до 61-го круга гонка шла в более или менее спокойном ритме. Отрывающиеся от всех две "серебрыные стрелы" были привычной картиной для того сезона. Джордж Рассел настолько хорошо справлялся со своей работой и можно было легко забыть о том факте, что в кокпите Мерседеса находится совершенно другой пилот.

А Перес тем временем постепенно обгонял машины второго эшелона. Прошел Серхио на трассе, в том числе, Эстебана Окона и своего напарника – Лэнса Стронна. К "моменту истины", "Чеко" находился уже на третьей позиции, далеко-далеко позади лидеров.

Переломный момент

Пока Рассел проводил гонку с Мерседесом, за руль его машины в Вильямсе сел британский пилот. Джек Эйткен, для которого по сей день Гран-при Сахира 2020 остаётся единственной гонкой в Формуле-1. По злой иронии, именно он и запустил цепочку событий, которая испортила Джорджу весь праздник.

На 61-м круге Эйткена развернуло. От удара о барьер, от болида отлетело переднее антикрыло и осталось лежать на трассе. Джек сразу свернул в боксы и смог продолжить заезд. Однако лежащий на гоночном полотне аэродинамический элемент стал причиной выхода на трассу машины безопасности. И в этот момент все происходящее начало переворачиваться с ног на голову.

Серхио Перес, как и ряд пилотом позади него, решили остаться на трассе. Мексиканец получил свежие покрышки 15-ю кругами ранее и в них еще было достаточно ресурса, чтобы доехать до финиша.

В то время как команда Мерседес зазвала на пит-стоп своих обоих пилотов. На протяжении всего сезона, серебристая команда весьма успешно проводила "двойные пит-стопы" – обслуживала своих пилотов на одном круге. А отрыва, который был у двух "серебряных стрел" было вполне достаточно, чтобы после остановки остаться во главе пелотона.

Джордж спокойно покидает боксы, а вот пит-стоп Вальтери внезапно начинает затягиваться. Механики в недоумении смотрят на колёса, после чего возвращают своему второму пилоту тот комплект шин, на котором он ехал перед этим. По факту Боттас просто простоял 27 секунд и остался на тех же самых покрышках

Вальттері Боттас на піт-стопі Гран-прі Сахіра Getty Images

Кругом спустя, Рассел снова заходит в боксы. При чем меняют ему только задние колёса. И в тот момент стало понятно, что же произошло – механики перепутали колёса и поставили британцу две покрышки из комплекта, который был предназначен для финна.

Напоминаю, что согласно регламенту Формулы-1, каждый комплект шин имеет свой серийный номер. Категорически запрещено "смешивать" даже колёса предназначенный для одного гонщика. А использовать покрышки напарника – тем более. В случае, если таки происходила ошибка, команде давалось три круга на то, чтобы исправить несоответствие.

После всех этих приключений, пилоты Мерседес откатились на 4-ю и 5-ю позиции. Если до этого момента зрители, по большей части, скучали, но в тот момент появилась интрига в борьбе за победу. Серхио Перес, который не останавливался под машиной безопасности, стал лидером.

Финальный рывок

На 69-м круге гонка была возобновлена. К тому моменту, для Джорджа еще было далеко не всё потеряно. Быстро пройдя напарника, британец устремился в погоню за более слабыми машинами, которые оказались в тройке лидеров. А Вальтери, на старых шинах, начал пропускать вперед соперников одного за другим.

Рассел довольно легко прошел Стролла, а затем и Окона и устремился в погоню за Пересом. За десять кругов до финиша двух лидеров разделяли всего две секунды. Создавалось впечатление, что долгожданная первая победа начала уплывать из руки "Чеко" – всё-таки, прошлогодний Мерседес явно уступал в скорости "актуальной" машине "серебрены стрел".

Однако снова в ситуацию вмешался случай. На командном мостике Мерседеса обнаружили медленный прокол у Рассела и вынуждены были снова зазвать его в боксы. На этом борьба за победу была закончена. Впереди британца оказался почти весь пелотон. Тем не менее за оставшиеся круги, Джордж совершил еще пять обгонов, за счёт чего прорвался на девятую позицию и завоевал первые очки в своей карьере.

Ну а Серхио Перес, лишившись опасного соперника позади, спокойно довёл дело до такой долгожданной победы. Мексиканец шел к этому 190 этапов. Столь долгий путь к первому шагу на верхнюю ступеньку подиума стал рекордом.

Серхіо Перес після перемоги на Гран-прі Сахіра-2020 Getty Images

На подиуме "Чеко" с большим трудом сдерживал слёзы. Его одолевала настоящая буря эмоций. Все еще было впечатление, что его карьера Переса к концу. И в последний момент Серхио успел записать своё имя в список победителей Гран-при Формулы-1. Но как оказалось, это было только начало.

Последствия для главных героев

Неожиданный триумф Переса в Сахире резко поднял его заметность на рынке пилотов и дал ему шанс остаться в "королеве автоспорта". При чем, мексиканец не просто продолжил выступать в Формуле-1, но еще и пошел на повышение, попав в топ-команду: в межсезонье контракт с "Чеко" подписал коллектив Ред Булл.

К тому моменту, "быки" уже два года испытывали проблемы со вторыми номерами. Лидер команды (Макс Ферстаппен) уверенно боролся с лидерами. А вот его напарники в сезонах 2019 и 2020 (Пьер Гасли и Алекс Албон) постоянно проваливались куда-то в глубину.

Австрийская команда часто испытывала ряд проблем один гонщик боролся против "полных" команд соперников. Им нужен был надёжный "вторикелла", который мог бы уверенно прикрывать тылы Макса. Для этой задачи в команду и был приглашен Серхио Перес.

В недавней статье про Эдди Ирвайна я уже рассуждал на тему того, какая мотивация у гонщиков становиться "пилотами номер 2". Конечно, при наличии лидера-напарника, титул может быть лишь мечтой. Однако болид топ-команды позволяет "оруженосцу" регулярно бороться за подиумы, а иногда даже перепадают победы в гонках. В случае Переса это была еще и возможность продолжить карьеру, которая казалась законченной.

Что же касается Джорджа Рассела – да, ему не удалось не то что победить, но и даже приехать на подиум. После гонки британец обессилено рухнул на землю в отчаянии. Однако не смотря, на это, главный шанс своей жизни он использовал.

Все прекрасно понимали, что триумфа его лишили лишь обстоятельства. Тем не менее гонщик, который впервые оказался за рулём Мерседеса, при чем ещё и в неудобном тесном кокпите, заточенном под другого гонщика, сразу поехал так, словно всю жизнь ездил в группе лидеров. Особенно бросилось в глаза то, насколько уверенно Рассел выглядел на фоне Боттаса.

Конечно, весь следующий сезон Джордж провёл в Вильямсе. Однако зрители, журналисты и различные эксперты постоянно твердили, что британца нужно срочно переводить в Мерседес на место финна.

Все эти разговоры постоянно оказывали давление на Тото Вольфа, чтобы подтолкнуть его к "правильному" решению. Позже, своё слово начали говорить и спонсоры серебристой команды. В итоге последи сезона 2021 было принято решение об увольнении Боттаса из Мерседеса после окончания чемпионата и замене его на Рассела.

Хотя в 2022 году Мерседес был уже не так быстр, как ранее, на Гран-при Бразилии, Джордж наконец-то одержал свою первую победу. Таким образом, спустя два года, закончилась хэппи-эндом и его история.

Джордж Расселл святкує перемогу на Гран-прі Бразилії

Интересный факт: Джордж Рассел стал первым британским пилотом Формулы-1, который выиграл гонку после смены монарха в Объединённом Королевстве и впервые на подиуме заиграла версия гимна "God Save the King".

Последствия для Ферстаппена и Хэмилтона

Как я уже сказал выше, Перес и Рассел не просто вытащили для себя золотые билеты, но и запустили огромную цепочку домино, которая затронула судьбы других гонщиков. И первыми, кто ощутил это, стали главные претенденты на чемпионский титул 2021-го года – Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон.

В кои-то веки, "СуперМакс" получил в распоряжение напарника, который способен хотя бы иногда оказывать ему помощь. "Чеко" внес несколько кирпичиков в общее дело Ред Булла в Азербайджане и Турции. А о том, какой подвиг Перес совершил в Абу-Даби 2021, я писал в недавней статье про четыре титула Макса Ферстаппена. (Глава "четыре услуги от напарника")

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Пока Перес честно отрабатывал свою зарплату "вторикеллы", Вальтери Боттас, узнав об увольнении из команды в конце сезона, во второй половине чемпионата потерял всякую мотивацию к тому, чтобы оказывать помощь Хэмилтону.

Конечно, когда финну, предоставлялась возможность выиграть заезд – он это делал. Однако в остальных случаях, он проявлял себя весьма пассивно. В Сочи и Мехико он не приложил особых усилия, чтобы сдержать Макса, из-за чего тот довольно легко выходил вперед.

А в решающем гонке, Боттас довольно быстро откатился назад. Именно отсутствие второго Мерседеса в группе лидеров и позволило Ферстаппену совершить пит-стоп, который дал ему преимущество по шинам на последнем круге.

Таким образом, цепочка событий, запущенная еще на Гран-при Сахира 2020, цепляя одного за другое, в итоге значительно повлияла на итог Абу-Даби 2021.

Магия чисел:

Ровно через 6 месяцев после Гран-при Сахира, 6 числа 6-го месяца на 6-м этапе (Гран-при Азербайджана) нового сезона, стартовав с 6 позиции, пробыв лидером последние 6 кругов дистанции, Серхио Перес одержал свою следующую победу и стар первым пилотом гибридной туробоэры, который выигрывал гонки с двумя разными командами.

Ответственный редактор – Станислав Лысак