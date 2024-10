Победить вопреки ожиданиям: 15 лет с триумфа Braun GP в Формуле-1

В сезоне Формулы-1 2024 года, прямо посреди чемпионата произошла резкая смена расстановки сил: команда, доминировавшая в начале года, откатилась вниз, а на первые план вышли совершенно другие герои. И нечто подобное было уже в 2009 году. И сегодня, 18 октября, через 15 лет после победы частной команды Braun GP в Кубке конструкторов и Дженсона Баттона в личном зачете, предлагаем вам вспомнить историю золушки, которая стала принцессой.

Росс Браун

Для того чтобы понимать происходящее, разумеется, необходимо узнать поближе, фактически, главного героя этой истории. Во времена карьеры "Красного Барона" Михаэля Шумахера, Росс Браун занимал должность технического директора сначала в Бенеттоне, а потом в Феррари. Но прославился он, в первую очередь, как гениальный стратег на командном мостике. В его арсенале было довольно много "хитрых" уловок, которые постепенно становились визитными карточками.

Каким бы ни был талант пилота, автогонки всегда были и будут командным видом спорта. Большая часть соперников Шумахера в борьбе за чемпионство выступали на болидах Эдриана Ньюи, который уже в 90-х получил славу лучшего конструктора Формулы-1. Но "Красный Барон" решительно бросал вызов, а стратегическое мастерство Брауна уравнивало шансы.

Особенно ярко в историю вошло Гран-при Венгрии 1998 года, когда Росс по ходу заезда принял решение перевести Шуми на план трёх пит-стопов против двух у Хаккинена и Култхарда. Немецкий чемпион промчался 19 кругов в квалификационном темпе и отыграл у соперников больше времени, чем занимала дополнительная остановка, после чего уверенно пересёк финишную черту первым.

Шли года, тандем быстрого гонщика и блестящего стратега уверенно добывал награды. Но всё когда-то заканчивается и в конце сезона 2006, Михаэль Шумахер объявил об уходе из Формулы-1. Сразу после этого, Росс Браун принял решение покинуть Феррари, а в 2008 году он примкнул к заводскому коллективу Хонда на должность руководителя команды, с чего и начинается наша история.

Многоходовая комбинация

Шел 2008 год, команда Хонда была обычным середняком, без каких-либо претензий на награды. Росс Браун принял решение пожертвовать сезоном ради того, чтобы достичь успеха в следующем. Следует отметить, что к 2009 намечалась очень серьёзная смена технического регламента и всем коллективам надо было с нуля проектировать новые болиды. И подобные ситуации порой дают середнякам хороший шанс пробиться наверх.

Во-первых, намечалось большое количество новых норм в аэродинамике, которые были нацелены на то, чтобы снизить прижимную силу болидов. Но один из инженеров Хонды подсказал Россу идею двойного диффузора (приподнятая область в задней части болида), которая позволяла сохранить и даже увеличить эффективность аэродинамики.

Поняв толковость этой идеи, на следующем собрании команд, где обсуждался регламент на следующий год, Браун предложил всем стандартизировать заднюю часть болидов. Конечно, все подумали, что он нашел преимущества в другой части машины, и тут же отклонили это предложение на всеобщем голосовании. Получив, при помощи удачного блефа, необходимый результат, директор отдаёт распоряжение начать разработку "двойного диффузора".

Второй переменой в Формуле-1 2009 года было появление системы рекуперации кинетический энергии – KERS. Если сейчас мы воспринимаем гибридную составляющую болида как что-то привычное, то тогда это было чем-то совершенно новым. Следующим ходом, Браун распустил слух, что KERS Хонды даёт огромнейшее преимущество в скорости. И ему поверили! Тогдашние лидеры чемпионата, Феррари и Макларен бросились тратить огромное количество денег и ресурсов на разработку технической новинки.

Однако сам Росс понял, что сырая технология несёт больше вреда в виде лишнего веса и нарушения баланса, нежели пользы, и болид на 2009 год проектируется без гибридной составляющей вообще, пока соперники шли по ложному следу.

Трудности межсезонья

Проблема пришла откуда не ждали – ближе к концу 2008 года, руководство концерна Хонда объявило о закрытии гоночной команды Формулы-1. Упрашивать смысла не было: японец сказал – японец сделал. На решение повлиял как экономический кризис, так и отсутствие нормальных результатов уже несколько сезонов.

И пока в Бразилии разворачивалась трагедия Фелиппе Массы где-то там "в глубине" происходила своя драма: пилот Хонды, Дженсон Баттон смотрел на то, как после финиша горит его болид и думал, что догорает и карьера гонщика Формулы-1. Японский коллектив"сворачивается", а места в других командах были уже заняты.

Но своё слово сказал Росс Браун, который не собирался так просто отказываться от своих "наполеоновских планов" на следующий сезон. И он просто выкупил закрывающуюся команду за один доллар, дав ей новое имя "Braun GP".

Предсезонные тесты

Хотя Россу Брауну и досталась база команды, все наработки и даже два пилота – Дженсон Баттон и Рубенс Барикелло, не решенным оставался вопрос с двигателями. Но в последний момент удалось подписать контракт, ни много ни мало, с Мерседесом.

И уже на предсезонных тестах, болиды новой команды Braun GP начали показывать невероятные результаты. Конечно, доверять тестам – всё равно что верить прогнозу погоды в 90-х, однако повод для размышления они давали.

Любопытно, что все проблемы, которые случились в межсезонье, Браун смог грамотно использовать для того, чтобы продолжить свою блеф-игру: на вопросы "а почему ваши болиды приехали без системы KERS?", он отвечал "мы пока еще не успели приспособить его под двигатели Мерседес. Но он очень хороший". И что характерно, в это все верили, а соперники продолжали вкладываться в разработку сырой технической новинки.

Начало сезона

В межсезонье можно говорить многое. Но всё расставляет по местам начало гоночного календаря. И болиды "Braun GP", с таким трудом вышедшие на старт, ехали значительно быстрее других. В первой гонке, на Гран-при Австралии, пилоты добывают победный дубль.

Подиум Гран-при Австралии 2009 Getty Images

На следующем этапе, в Малайзии, Баттон снова побеждает, однако из-за тропического ливня заезд был остановлен красными флагами, и пилоты получили лишь половину очков. А в Китае, тоже в дождевых условиях, на 1-2 местах оказались представители Ред Булл.

Дальше последовали сухие гонки в Бахрейне, Испании и Монако, где Дженсон уверенно выиграл, не оставляя соперникам никаких шансов. Британец уверенно отрывался вперед в личном зачёте, а многие фанаты уже начинали скучать. Но сказки имеют свойство заканчиваться.

Переломный момент

Следует помнить, что Формула-1 21-го века – это, в первую очередь – деньги. И одно частное лицо не может соперничать с крупными корпорациями в вопросе финансов. У команды Braun GP просто не было за что дорабатывать свой болид по ходу сезоны, в то время как соперники от этапа к этапу привозили какие-то обновления. И вскоре своё слово сказал давний соперник Росса – Эдриан Ньюи, который, к тому моменту, начал работать в Ред Булл.

Уже на седьмом этапе в Турции по поул-позиции стоял Себастьян Феттель, восходящая звезда "быков". Эту гонку Баттон еще смог за счёт своего опыта "затащить": на первом круге он опередил своего молодого соперника и довёл дело до шестой победы, которая стала для британца последней в сезоне.

А дальше, болид, который казался непобедимым в начале сезона, начал неумолимо откатываться вниз.

Вторая половина сезона

Гонки в Великобритании и Германии уже прошли под диктовку команды Ред Булл, ее представители добыли два дубля, пока Баттон финишировал на еще непривычных 5-6 местах.

А к Гран-при Венгрии, Макларен и Феррари доведи до ума свои системы KERS и представители обоих коллективов включились в борьбу за победы. Льюис Хэмилтон стал первым гонщиком, кто выиграл гонку на гибридном болиде, а двумя гонками спустя, аналогичного добился успеха и Кими Райкконен.

Всего за несколько этапов Браун GP скатились с первой силы до четвёртой. После столь яркого начала года, начинало пахнуть неожиданным провалом. Но спасающим фактором стало то, что соперники постоянно отбирали друг у друга очки, что замедляло процесс сокращения отрыва.

Понимание того, что машина уже далеко не лучшая, заставило Росса "вспомнить молодость" и снова включить гениального стратега. Началась постоянная разработка новых стратегий, чтобы просто минимизировать потери. А в Монце, грамотное решение пожертвовать квалификацией ради плана с одним пит-стопом против двух у соперников, даже позволило Брауну снова увидеть своих пилотов на вершине подиума. Правда, возглавил командный дубль второй пилот – Рубенс Барикелло.

А потом, этапы в Сингапуре и Японии снова вернули всех с небес на землю: борьба шла лишь за крохотные очки позади подиума.

Гран-при Бразилии 2009

Дженсон Баттон в дождевой квалификации Гран-при Бразилии Getty Images

За два этапа до конца, Баттон опережал напарника на 14 очков, а ближайшего соперника "извне" Себастьяна Феттеля – на 16. При 10 очках за победу, это может показаться много, но ставшая уже огромной, разница в темпе между Braun GP и Red Bull, всерьез говорила о шансах немца. И все помнили еще о том, как два года назад Кими Райкконен за два этапа отыграл аж 18 зачётных баллов. Помимо этого, Рубенс Барикелло, уставший от постоянного образа "пилота номер два" мечтал о том, чтобы сделать рывок и забрать титул себе и после квалификации его шансы тоже начали выглядеть не такими уже и призрачными.

Дело в том, что в субботу пошел дождь, из-за чего бразилец взял поул, а британец и немец провалились, стартовав из второго десятка. Первая стартовая позиция на домашней трассе рисовала перед Рубенсом мечты о том, чтобы выиграть гонку перед родными трибунами, но его реальность довольно быстро разрушила иллюзии: после первого пит-стопа он утратил лидерство, а позже, произошёл прокол в результате контакта с Льюисом Хэмилтоном, после которого всё было закончено.

Баттон и Феттель же, постепенно прорывались вперед. А новичок из Японии, Камуи Кобаяси, проводивший первую гонку в карьере, сразу завоевал множество фанатов, после того как несколько кругов удерживал за спиной лидера чемпионата.

По итогу гонки британец занял пятое место. Но важнее было то, что немец отыграл всего одно очко, а напарник вообще провалился. И это означало, что за один этап до конца сезона, Дженсон Баттон досрочно стал чемпионом мира 2009 года и спел по гоночному радио "We are the Champions". Также, команда Braun GP "оформила" первое место в кубке конструкторов.

Эпилог

Последняя гонка сезона, которая уже ни на что не влияла, прошла на новой трассе Яс-Марина в Абу-Даби. А дальше пути Дженсона Баттона и Росса Брауна разошлись.

Новоиспечённый обладатель титула, перешёл в Макларен, и там стал единственным партнёром по команде, который мог на равных соперничать с Льюисом Хэмилтоном по чистой скорости, без помощи невероятного везения и прочих обстоятельств (как это было у Росберга).

Хотя больше Баттон и не выигрывал зачёт пилотов, но множество прекрасных гонок в 2010-2012 годах показали, что звание чемпиона мира он носит совершенно заслуженно. Его умение чувствовать идеальный момент для смены резины в дождевых условиях станут визитной карточкой британца. А победа в сумасшедшем Гран-при Канады стала самым красивым моментом всей карьеры.

Что же касается Росса Брауна, то он продал свою команду на пике популярности за 75 миллионов автоконцерну Мерседес, который поставлял ему моторы. Тем не менее он остался на руководящей должности, а также, убедил Михаэля Шумахера вернуться с пенсии и примкнуть к новому коллективу.

Сезон 2010 принес самую кардинальную смену регламента с 1994 года и до наших дней: был введён запрет на дозаправки по ходу гонки. Всем командам нужно было с нуля разрабатывать "бензовоз", в баке которого могло поместиться топливо на всю дистанцию.

К сожалению, возрождение великого дуэта не принесло никакого результата: болид Mercedes GP был настолько плох, что даже сам "Красный Барон" не мог с ним ничего сделать. Не стала ситуация лучше ни в 2011 ни в 2012. Успех пришел к серебристой команде лишь с начала гибридной турбоэры, когда ни одного ни другого уже не было в коллективе... Но следует отметить, что оба совершили огромный вклад в общее дело.

Ответственный редактор – Станислав Лысак