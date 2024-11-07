По воде аки посуху: лучшие дождевые прорывы к победе за последние 30 лет

Невероятный прорыв Макса Ферстаппена в недавнем Гран-при Бразилии напомнил всем, почему многие зрители так любят дождевые гонки. Перед стартом такой результат казался чем-то фантастическим. После утренней квалификации, фанаты нидерландца пребывали в откровенной депрессии. Лишь 17-я стартовая позволяла рассчитывать максимум на попытку минимизировать потери. Однако, мокрые условия на трассе периодически творят чудеса, и вечером того же дня лидер Ред Булл уверенно шагнул на верхнюю ступень подиума.

Подобные случаи происходят в Формуле-1 буквально несколько раз за десятилетие. Однако, каждый из них входит в историю и очень долго вспоминается очевидцами.

Гран-при Бельгии 1995. Михаэль Шумахер

1995-й год был вторым сезоном противостояния Михаэля Шумахера и Деймона Хилла. Квалификация прошла весьма плохо для обоих претендентов на чемпионство. Но если 8-е место британца сохраняло неплохие перспективы на гонку, то вот 16-я позиция немца звучала как приговор.

Тем не менее, будущим "Красный Барон" сдаваться не собирался и уже за первый круг прорвался на десятую позицию. К седьмому кругу, Михаэль был уже седьмым, а Дэймон – вторым. На тринадцатом круге сразу несколько гонщиков, включая Хилла, отправились на пит-стоп, а Шумахер остался на трассе и за счёт этого даже вышел в лидеры гонки. Еще целых четыре круга он мчался с легкими топливными баками по автодрому "Спа-Франкоршам", а после своей остановки Шуми вернулся на второй позиции, в 14-ти секундах позади своего главного соперника по чемпионату.

На 20-м круге своё слова сказала погода – начался дождь. В Вильямсе сразу приняли решение сменить колёса своему пилоту, а вот в Бенеттоне отказались от смены резины. Снова произошла смена лидера, однако всего за три круга, Хилл догнал Шумахера. Поскольку Шуми ехал на сликах по мокрой трассе, разница в темпе была колоссальной. Однако, Михаэль применил весь чемпионский талант и еще целый круг закрывал любую калитку, в которую Дэймон пытался пробраться.

Борьба Михаэля Шумахера и Деймона Хилла на Гран-при Бельгии 1995 Getty Images

Уверенная и жесткая оборона немца вызывала у англичанина множество жалоб. А британская пресса не упустила возможностей выпустить множество пёстрых заголовков. Однако, в те времена судьи позволяли пилотам бороться и все "принятые меры" были только условными.

На 24-м круге Шумахер таки допустил ошибку и Хилл вышел вперед. Однако дождь прекратился, трасса начала быстро подсыхать и уже на следующем круге Михаэль весьма легко вернул себе лидерство. Дэймон отправился в боксы за сухой резиной, после чего проигрывал своему сопернику целый пит-стоп.

Но на этом игры погоды не закончились и совсем скоро снова пошел дождь. На этот раз, оба претендента на титул отправились к механикам за колёсами для мокрой погоды. А дирекция гонки выпустила сейфити-кар, что по тем временам было невероятно редким явлением.

Отрыв лидера Бенеттона от пилота Вильяима был сокращён до минимума. Однако на рестарте Михаэль уверенно сохранил свою позицию и начал постепенно отрываться. А в скором времени Дэймон получил штраф за превышение скорости на пит-лейн, что окончательно закрыло вопрос победителя гонки.

Гран-при Германии 2000, Рубенс Барикелло

В далёком 1996 году Барикелло отказался переходить в Феррари, потому что не хотел быть вторым номером при Михаэле Шумахере. Однако позже, глядя на подиумы и даже победы Эдди Ирвайна, Рубенс понял, что лучше быть "оруженосцем" в топ-команде и иметь какие-то "объедки с барского стола", нежели "гордо" ехать где-то в середине, лишь мечтая о призах. И сезон-2000 бразилец уже проводил в составе Скудерии.

Первый же подиум за новую команду произошел на старте сезона в Австралии. А за первые десять гонок чемпионата, было целых шесть попаданий в тройку лучших. Однако всё еще не было заветной победы. А на стартовой решетке Гран-при Германии 2000, бразилец был далёк от первого места как никогда – он был лишь 18-м.

На первом круге произошло столкновение Михаэля Шумахера и Джанкарло Физикеллы. Сход лидера команды в начале заезда, означал что Рубенсу не придётся никого пропускать. Вот только от лидирующей группы его отделял почти что весь пелетон. Пока бразилец прорывался вперед, два пилота Макларена уверенно уходили вперёд. К 15-му кругу, когда Барикелло вышел на третье место, от пары лидеров его отделяла целая пропасть. Но в скором времени бразильца ждал первый пит-стоп, потому как относительная легкость его прорыва была обусловлена малым количеством топлива в его баках. Вернулся с дозаправки Рубенс шестым.

Казалось, ничто не помешает случиться дублю "серебряных стрел", однако на 25-м круге на трассу выскочил мужчина в белом плаще. Как позже оказалось, это был уволенный работник автоконцерна Мерседес, который таким образом хотел выразить свой протест. И в каком-то плане его месть удалась, потому как больше всех от его выходки пострадал Макларен, использовавший двигатели немецкого производителя.

Чтобы поймать нарушителя, дирекция гонки вынуждена была выпустить на трассу машину безопасности. Феррари сразу же провели пит-стоп своему пилоту, а вот главным соперникам пришлось "пожертвовать" Култхардом и шотландец потерял несколько позиций. Что же касается Мика Хаккинена – то его лидерству гонке по-прежнему ничего не угрожало.

Но на 32-м круге начался дождь. В Макларене тут же приняли решение позвать своего лидера в боксы. А вот в Скудерии, понимая, что это их единственный шанс, решили оставить Рубенса на трассе и он вышел в лидеры. Следует также отметить, что в тогдашней конфигурации, Хоккенхаймринг был очень длинным автодромом. И случилось так, что мокрой стала только "стадионная" секция трассы, в то время как проходившие через лес длинные прямые, оставались практически нетронутыми водой.

Между Барикелло и Хаккиненом начались своеобразные качели. На влажном участке финн отыгрывал у бразильца каждый раз примерно по три секунды, однако на сухой части кольца пилот Феррари ехал на полном ходу, в то время как соперник был вынужден сбавлять обороты, чтобы избежать перегрева шин.

На последних двух кругах дождь усилился, однако Рубенсу хватило отрыва, чтобы удержаться в лидерах и одержать свою первую победу в карьере. А через несколько минут после финиша, он уже плакал от счастья на подиуме.

Рубенс Барикелло плачет от счастья после дебютной победы Getty Images

Интересный факт: Следующий раз очередной демонстрант выбежал на трассу на Гран-при Великобритании 2003. Ту гонку тоже выиграл Рубенс Барикелло.

Гран-при Малайзии 2001. Михаэль Шумахер и Рубенс Барикелло

Гран-при Малайзии 2001 – это уникальный этап даже для этого списка. Наличие первого стартового ряда у двух гонщиков Феррари никак не помешало Шумахеру и Барикелло совершить один из самых эффектных прорывов в истории Формулы-1.

На втором круге отказал двигатель на болиде пилота команды БАР-Хонда – Оливье Паниса. Дирекция гонки не предупредила лидеров гонки об этом прецеденте. По этой причине, оба пилота Скудерии поскользнулись на масле от машины француза, вылетели на обочину и потеряли позиции.

Но не успел закончиться всё тот же третий круг, как начался мощнейший тропический ливень и на трассе начался самый настоящий хаос. И к началу четвёртого на трассу вышла машина безопасности. Началась суматоха на пит-лейн, но даже в ней особенно выделились механики Феррари: пит-стоп Рубенса занял минуту и двенадцать секунд. А Шумахеру пришлось всё это время ожидать в очереди за напарником.

Фанаты Макларена уже потирали руки, предвкушая победу Дэвида Култхарда. Но непредсказуемость погоды в Малайзии работает в обе стороны: как дождь начался, так и закончился. И едва сейфити-кар покинул трассу, пилоты Скудерии начали один из самых молниеносных прорывов за всё время существования Формулы-1. Шумахер и Барикелло везли соперникам по 5 секунд с круга и совершали обгоны даже в неприспособленных для этого местах.

Как позже выяснилось, столь долго пит-стоп Барикелло длился из-за того, что прямо по ходу остановки Росс Браун решил выбрать для своих пилотов "промежуточную" резину, в то время как все остальные команды предпочли шины для сильного дождя. И ставка стратега на то, что трасса очень быстро начнёт высыхать сработала на все 100%.

Любопытным фактом является то, что дольше всех оборону держал Йос Ферстаппен на вечно-отстающем Эрроузе, который каким-то чудом оказался в топ-группе после возобновления заезда. Нидерландец целых два круга возил за собой немца, в то время как других соперников, включая Хаккинена и Култхарда, Шумахер обгонял менее чем за полкруга.

После того как две Феррари вышли снова в лидеры, ситуация в гонке стабилизировалась. "Красный Барон" уверенно довёл дело до второй победы подряд после начала сезона. А его верный "оруженосец" дополнил командный дубль Скудерии.

Джанкарло Физикелло, Гран-при Бразилии 2003

Джанкарло Физикелло на болиде-середняке Джордане начинал гонку восьмым. Из-за дождя заезд начался за сейфити-каром. Еще во время присутствия машины безопасности на трассе, итальянец совершил пит-стоп, из-за которого откатился в конец пелетона.

Регулярные сходы соперников на мокрой трассе постепенно поднимали Джанкарло вверх. Периодически он и сам совершал обгоны. А то, каким образом Физикелло одержал свою первую победу в карьере, я детально описывал в недавнем превью Гран-при Бразилии, а также, в истории карьеры Кими Райкконена.

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Михаэль Шумахер, Гран-при Китая 2006

Гран-при Китая 2006 – это еще одна гонка, которая претендует на звание лучшей в "Красного Барона". Погода была дождливой не только в воскресенье, но и в субботу. Колёса Michelin явно лучше справлялись с мокрой трассой и девять из десяти пилотов, пробившихся в финальный сегмент квалификации, использовали покрышки французского производителя. Единственным клиентом Bridgestone пробившимся в Q3 стал, собственно, сам Михаэль Шумахер.

По итогам финальной сессии немец смог добыть лишь шестую стартовую позицию. На фоне других случаев из данного списка, такой результат не кажется сильно далёким. Однако, учитывая уверенный первый ряд у Рено, разница выглядела очень ощутимо. На тот момент Шумахер и Алонсо вели сражение за чемпионский титул и разделяло их всего два очка. Сезон подходил к концу и, помимо гонки в Китаев, оставалось всего два этапа. Каждое очко было на вес золота.

Старт прошел достаточно спокойно. И лишь на 8-м круге Шумахер обогнал Рубенса Барикелло, который после ухода в Хонду испытывал откровенную ненависть к бывшему напарнику, а на 14-м круге "Красный Барон" обошел Дженсона Баттона и занял четвертое место. В тот момент отставание от Алонсо составляло целых 25 секунд.

Но к 19-му кругу трасса начала подсыхать. И клиенты Michelin больше не имели такого преимущества. Благодаря сходу Райкконена, Шумахер вышел на третью позицию и начал постепенно догонять второго пилота Рено – Физикеллу. А итальянец, в свою очередь догонял Алонсо, который испытывал проблемы с резиной. Какое-то время Джанкарло оставался по близости напарника, чтобы помочь Фернандо обороняться от Михаэля.

Однако, опасаясь получить наказание за командную тактику, которая в то время была запрещена, итальянец всё же, уехал вперед. А немец сразу после этого прошел испанца и вышел на вторую позицию.

Новая пара лидеров ушла вперед. А решающим моментом гонки стала волна пит-стопов на 40-41 кругах. Физикелло остановился на один круг позже и вышел из боксов впереди, однако допустил ошибку на непрогретой резине в первой же связке поворотов. Шумахер мгновенно воспользовался ошибкой соперника и возглавил заезд.

Под конец гонки Алонсо вернул свой темп, начал стремительно догонять пару лидеров и без сопротивления объехал напарника в борьбе за вторую позицию. А "Красный Барон" так и остался лидером и одержал 91-ю победу в своей карьере, которая, увы, оказалась последней.

Дженсон Баттон, Гран-при Канады 2011

Как правило, гонщики обзаводятся основной частью фан-базы еще на пути к своему титулу, а после триумфа она лишь постепенно дополняется. Однако история Дженсона Баттона кардинально отличается всех остальных. Незаметный ранее пилот, стал чемпионом благодаря гениальной многоходовой комбинации Росса Брауна.

Хотя вторая часть сезона-2009 и была для британца очень сложной, но зрители больше помнили легкость, с которой были выиграны первые гонки. И уже став чемпионом, Баттон был вынужден доказывать зрителям, что носит это звание заслуженно. А подробнее о пути Дженсона к успеху вы можете прочитать в моей недавней статье про команду Браун GP.

Переход в Макларен всем казался полнейшим безрассудством. Тогда в коллективе полностью хозяйничал Льюис Хамильтон, имевший полнейшую лояльность руководства. Однако, вопреки любым ожиданиям, Баттон не потерялся на фоне напарника и показал очень достойный уровень выступлений. Уже во второй гонке сезона-2010, во время ливня на Гран-при Австралии, новоиспеченный чемпион добыл первую победу с новой командой.

А на четвёртом этапе, который проходил в Китае, еще одна победа на мокрой трассе окончательно закрепила за Дженсоном статус мастера дождевых гонок. Уникальное чутьё "в тяжелых погодных условиях" стало визитной карточкой британца и принесло ему множество высоких результатов. Но особой звёздочкой для него является Гран-при Канады 2011 года.

В квалификации наш герой занял лишь седьмое место. Перед гонкой прошел дождь и старт гонки произошёл за машиной безопасности. После нескольких перестановок, на момент восьмого круга, Баттон оказался впереди Хамильтона. В результате борьбы, между напарниками произошло столкновение. Дженсон с минимальными повреждениями доехал до боксов и продолжил гонку, а вот для Льюиса заезд закончился и его припаркованный болид вызвал появление сейфити-кара.

Гонка была возобновлена на тринадцатом круге, однако почти сразу же после этого уцелевшему британцу дали штрафной проезд по пит-лейн за то, что слишком быстро двигался в режиме автомобиля безопасности. Откатившись назад, Баттон начал прорываться, но на 20-м круге снова пошёл дождь и снова на трассе оказалась машина безопасности, а шесть кругов спустя были вывешены красные флаги.

Двухчасовая остановка гонки на Гран-при Канады 2011 Getty Images

Два часа длилась остановка гонки. Во многих странах телеканалы прекратили трансляцию, потому как пауза затянулась слишком долго. Сначала все ждали окончания дождя, а потом – когда трасса будет в приемлемом для продолжения состоянии. Позднее этот прецедент вызвал ряд изменений в правилах и появился лимит максимальной длительности гонки.

После рестарта, Баттон продолжил постепенно улучшать свою позицию. На 38-м круге перед ним оказался Алонсо, который только что сменил колёса. Между гонщиками произошел контакт, который для Дженсона закончился проколом колеса, а болид Фернандо завис на поребрике. Для испанца гонка на этом закончилась, а британец добрался к боксам, поменял колёса и снова оказался последним, на 21-й позиции. Единственным утешением для него стало то, что очередной сейфити-кар собрал пелетон. И с этого момента начался основной прорыв нашего героя.

На 46-м кругу гонки, на высыхающей трассе разрешили использовать систему DRS, что несколько облегчило Дженсону продвижение через всю среднюю группу. За последующие десять кругов британец прорвался на четвёртое место. Тем временем Себастьян Феттель на своем невероятно-быстром болиде Ред Булл от Эдриана Ньюи снова уехал в отрыв от всех остальных гонщиков. Но на 56-м круге произошло столкновение Ника Хайдфельда и Камуи Кобаяши: на трассу снова выехала машина безопасности, которая собрала все болиды вместе.

Оставшиеся десять кругов гонки стали ожесточённой борьбой за подиум. Баттон прошел Марка Веббера и Михаэля Шумахера и отправился в погоню за Феттелем. Не смотря на очень быстрый темп, в пределы секунды британец к немцу приблизился лишь на последнем круге. Времени на атаку уже не оставалось. Однако удача снова улыбнулась Дженсону – Себастьсян допустил ошибку в шестом повороте, из-за которой его занесло. Британцу оказалось достаточно этой небольшой заминки для того чтобы выйти в лидеры и победить в самой сумасшедшей гонке своей карьеры. За время одной гонки он пережил две аварии и шесть раз посещал пит-лейн.

Льюис Хамильтон, Гран-при Германии 2018

Сезон-2018 проходил в борьбе между Льюисом Хамильтоном и Себастьяном Феттелем. Победы приходили к пилотам с переменным успехом и в целом шансы претендентов оставались примерно равными. К моменту Гран-при Германии, немец опережал британца на 8 очков.

По результатам квалификации, Сэбастьян занял поул-позицию, а Льюис стартовал лишь четырнадцатым. Максимум на что могли рассчитывать в Мерседеса – так это на минимизацию потерь. За первые пятнадцать кругов Хамильтон смог прорваться на пятую позицию. Впереди остались только представители топ-группы, которые за это время уехали далеко вперёд.

На следующие 30 кругов гонка стабилизировалась. Прорыв Льюиса на этом, казалось, уже закончен. Однако, на 44-м круге лёгкий дождь внёс свои коррективы. Команда Ред Булл решила зазвать в боксы Макса Ферстаппена, однако воды на трассе было слишком мало и промежуточные колёса ехали хуже, чем слики. Двумя круга спустя, нидерландец сменил колёса обратно, а Льюис поднялся на четвертую строчку.

Странная переходная погода между дождём и его отсутствием продолжилась. Гонщики периодически вылетали с трассы, но тем не менее, все продолжали движение на "сухой" резине. А ключевой момент произошёл на 52-м круге: грубейшую ошибку допустил лидер гонки – Себастьян Феттель. Перед своими родными трибунами немец вылетел с трассы и врезался в отбойник. Контакт был несильным, но пилот Феррари не смог продолжить гонку. К тому же, на трассу вышла машина безопасности, которая больше всего помогла его главному сопернику в чемпионате.

Себастьян Феттель покидает поврежденный болид на Гран-при Германии 2018 Getty Images

Очень спорный момент произошёл на въезде на пит-лейн. Команда сначала зазвала Льюиса в боксы, однако, когда он уже начал сворачивать, прозвучала резкая команда остаться на трассе. Британец пересёк разделяющий кусок газона и вернулся на основную часть автодрома. Манёвр вызвал большую волну негодования у соперников и зрителей, однако судьи оставили его без особого внимания.

Побывавшие на пит-стопе, Боттас и Райкконен оказались позади Хамильтона, который, таким образом, оказался в лидерах и довёл дело до победы. Таким образом, некий, своеобразный "дождь Шрёдингера" (который одновременно и был, и не был) помог лидеру Мерседеса победить после старта с 14-й позиции.

Что же касается Феттеля, то последствия для немца оказались намного более серьезными, нежели просто разовая потеря большого количества очков. Такой нелепый сход попросту сломал его психологически. Авария на родной трассе стала началом заката для четырёхкратного чемпиона. Разумеется, совсем медленным он не стал.

За оставшуюся часть карьеры Себастьян даже выиграл 2 Гран-при, множество раз поднялся на подиум и провёл еще несколько хороших гонок. Однако, он потерял былую стабильность и начал очень часто совершать невынужденные ошибки. Регулярные развороты, которые в скором времени стали причиной насмешек со стороны зрителей, сначала привели к окончательной потери титула в 2018-м, а через полтора года и к увольнению из Феррари.

Дождевые гонки, которые достойны упоминания

Фанаты Формулы-1 90-х годов могут помнить Гран-при Бельгии 1998. Начался заезд массовым завалом. Ближе к концу гонки произошла авария между лидировавшим Михаэлем Шумахером и круговым Дэвидом Култхардом, который не хотел его пропускать. Столкновение закончилось для немца оторванным колесом, а позже между пилотами едва не произошла драка. А на первых двух местах оказались пилоты Джордана – Деймон Хилл и Ральф Шумахер. Это была первая победа за всё время существования ирландской команды.

Мокрый Гран-при Бразилии 2012 стал ареной битвы за титул между Фернандо Алонсо и Себастьяном Феттелем. Перед гонкой казалось, что шансы испанца невелики, однако на первом круге немец получил прокол колеса и к третьему чемпионству ему пришлось прорываться почти через всю среднюю группу. Однако, всё это происходило где-то позади Дженсона Баттона, который одержал победу, как позже оказалось – последнюю в своей карьере.

А про драму, произошедшую во время дождя на последних кругах Гран-при Бразилии 2008 я уже писал в статье про выступления пилотов на домашних трассах

А также, обязательно стоит упомянуть про Гран-при Бельгии 2021. Эта гонка примечательна тем, что из-за дождя она фактически и не состоялась. Гонщики проехали три круга в режиме автомобиля безопасности, а остальное время просто ждали пока пройдут три часа, что вызвало огромное недовольство у зрителей. Однако даже такой заезд стал смог принести сенсацию: дебютный подиум добыл тогда еще пилот Вильямса – Джордж Рассел, занявший второе место.

Константин фон Рихтгофен для Чемпиона

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