Формула 1, которую построил Ньюи

Как гром среди ясного неба, весною пришла весть о разрыве сотрудничества Эдриана Ньюи и команды Ред Булл.

Долгое время журналисты и обычные фанаты распускали множество слухов о его возможном будущем. Но совсем недавно появился официальный ответ: со следующего года, самый успешный конструктор болидов присоединится к команде Астон Мартин.

Начинается новая эпоха, а потому, настало время вспомнить о том, кем же является гениальный британский инженер и какой путь он прошел.

С тех пор как в Формуле 1 появился строгий технический регламент, очень важным стало умение находить в нём "серые зоны". И в этом соперничать с Ньюи мог разве что только Росс Браун, к противостоянию которых мы будем еще не раз возвращаться сегодня. Регулярно, болиды Эдриана удивляли не только соперников, но и судей, которые были озадачены тем, что не предусмотрели какой-то возможности получить преимущество.

А самой главной сильной стороной Ньюи является аэродинамика. Преимущество в прижимной силе, очень часто позволяло его болидам быть быстрее на круге, чем соперники с более мощными силовыми агрегатами, что особенно было актуально для команды Ред Булл.

Но при том что наш герой создает передовую технику для "королевских автогонок", сам он остаётся весьма старомоден в своей работе: он до сих пор создаёт эскизы и чертежи по-старинке – карандашами. В эпоху, когда все остальные уже давно используют для этого компьютеры.

Ранние годы

Родился Эдриан Ньюи 26 декабря 1958 года в Великобритании. С самого детства он окружал себя атмосферой гонок с помощью автоспортивных журналов и радиоуправляемых машинок, включая сборные модели болидов Формулы 1. Помимо этого, его отец мог себе позволить покупать довольно роскошные автомобили, которые приводили Ньюи-младшего в восторг.

Интересный факт: В старших классах школы, Эдриан учился вместе с Джереми Кларксоном, который сейчас является известным британским телеведущим, получившим славу благодаря автомобильному шоу Top Gear.

В 1973 году, в возрасте 15 лет, наш герой впервые посетил Гран-при "королевских гонок". Эта поездка только еще сильнее укоренила желание молодого парня попасть в автоспорт. После окончания колледжа, Ньюи поступил в знаменитый университет Саутгемптона. Уже тогда будущий гений понимал, что будущее Формулы 1 за аэродинамикой, потому в качестве специальности выбрал аэронавтику.

Дипломная работа Эдриана, посвященная аэродинамике спортивных автомобилей, привлекла внимание конструктора Харви Постлтуэйта и именно он предложил 22-летнему выпускнику первую работу в Формуле 1 в команде Фиттипальди на должности младшего технического специалиста. Но каких-то приемлемых результатов бразильский коллектив не добился и в после сезона 1982 проект был закрыт. Далее, в течении примерно 10 лет Ньюи несколько раз менял место своего трудоустройства в различных гоночных сериях, включая американские IMSA и Индикар. Однако, жизнь, всё же, вернула его в "королеву автоспорта".

Дебют в Формуле

А успех пришел после того, как в 1991 году британец начал работать в команде Вильямс под руководством Патрика Хэда. И если карьеры гонщиков, обычно, разделяют на временные отрезки в разных командах, то путь гениального конструктора принято рассматривать по периодам сотрудничества с различными пилотами.

Найджел Менсел за кермом Williams FW14 підвозить Айртона Сенну, Гран-прі Великої Британії, 1991

FW14B Найджел Менселл

К тому моменту, британский гонщик был уже опытным ветераном Формулы 1. Однако его карьера была опутана каким-то постоянным невезением – он трижды боролся за титул, но все разы занимал второе место в итоговом протоколе сезона. Причем британец собственноручно попадал в какие-то курьезные ситуации. Многие даже начали говорить, что это второй Стирлинг Мосс (гонщик, который в 50-х четыре раза становился серебряным призёром чемпионата).

Но мечтам "Большого Найджа" таки было суждено сбыться, когда за конструирование его машины взялся Эдриан Ньюи. Болид FW14B вышел на трассу в 1992 году и стал самым передовым в истории Формулы 1. Множество инновационных технологий, главной из которых была активная подвеска, обеспечили ему невероятное преимущество над любыми соперниками.

Это был самый настоящий "самовоз" (на фанатском сленге – доминирующий болид). Из первых 10 гонок, Менселл выиграл 8. Такого превосходства над соперниками, Формула 1 не видела еще с времён Альберто Аскари. А разница в 52 очка по окончанию сезона стала рекордной на тот момент.

Интересный факт: болид FW14B считается специалистами самым совершенным в истории "королевских гонок".

FW15C Ален Прост

В ту эпоху, босс и владелец команды имени самого себя Френк Вильямс любил очень часто менять пилотов. И в сезоне 1993 года в болиде Ньюи оказался Ален Прост – лучший гонщик "золотой эпохи Формулы 1", получивший прозвище "Профессор" за аккуратный, но идеально точный пилотаж.

FW15C стал дальнейшим развитием предшественника. Всё те же новейшие и уникальные технологии, что и ранее, обеспечивали большой перевес над соперниками. Разве что, в МакЛарене создали машину способную поддерживать темп близкий к скорости Вильямса, но борьба была лишь в отдельных гонках, а не в чемпионате.

Да, начало сезона прошло не очень гладко, но начиная с четвёртого этапа тандем великого гонщика и быстрого включился на полную мощность и не оставил шансов соперникам: шесть из семи следующих Гран-при, "Профессор" занимал заслуженную верхнюю ступень подиума. Спокойно удержав добытое преимущество, Ален Прост завоевал свой четвертый чемпионский титул и на этом прекрасном моменте, окончил карьеру гонщика Формулы 1 в конце года.

Ален Прост Getty Images

А Эдриан Ньюи отмечал вторую подряд победу в обоих зачетах.

Технический регламент 1994

В межсезонье произошла кардинальная смена технического регламента. Были запрещены многие технологии, включая активную подвеску. А Формула 1 сделала первый шаг к тому от спорта инженеров-энтузиастов к серии, где судьи принимают активное участие в разработке болидов.

Больше всего претензий у FIA вызвала именно активная подвеска. На дорожных автомобилях можно встретить систему регулирования дорожного просвета (расстояния от днища до дороги). В гонках же, подобная идея использовалась на чемпионских Вильямсах для того, чтобы компенсировать наклоны болида на разгонах, торможениях и в поворотах. Это позволяло намного лучше сохранять баланс, а также, повышало эффективность использования антикрыльев. И, собственно, за последнее и зацепились организаторы чемпионата: корректирование крена машины, превращало ее в один большой подвижный аэродинамический элемент, а менять угол атаки на ходу было уже давно запрещено. Что же касается остальных разработок инженеров, то они уже просто "попали под раздачу".

Эдриану пришлось строить машину заново. Однако, не одними продвинутыми "внутренностями" делалось тотальное доминирование в двух прошлых сезонах – они были скорее удачным дополнением к гениальной аэродинамике Ньюи. И даже без всей "начинки", Вильямс FW16 стал самый быстрым болидом сезона, однако о грандиозном преимуществе речи не шло.

На дистанцию плотной борьбы подобрался коллектив Бенеттон. Под руководством Флавио Бриаторе, Росс Браун и Рори Бирн создали технику, которая была лишь немногим медленнее. А главным козырем команды-соперника стал пилот: восходящая звезда гонок – Михаэль Шумахер. Фактически, именно с сезона 1994 началось противостояние Ньюи и Брауна, которые будет продолжаться целых два десятилетия.

FW16 Айртон Сенна

Тем временем в Вильямсе произошла очередная смена состава пилотов. За руль нового болида Ньюи сел один из самых известных пилотов прошлого, харизматичный "плохой парень" – Айртон Сенна, которого на родине, в Бразилии, прозвали "Волшебником". Отчаянно желавший вернуться на вершину экс-чемпион, неоднократно заявлял о том, что за команду "Железного Фрэнка" он готов ездить бесплатно. И в начале 1994 года, его мечта сбылась.

Создавать машину для Сенны являлось настоящим испытанием для инженера. Всё дело в том, что Айртон славился своим невероятно рискованным пилотажем. Это давало скорость, сравнимую с другими великими пилотами, однако часто приводило к тому, что бразилец не доезжал до финиша. И в половине случаев схода с дистанции, он просто "загонял" свой болид, и тот ломался, не выдерживая чрезмерной нагрузки.

Следует отметить, что факт выступления Сенны в том сезоне очень долгое время оставался под вопросом. В очередной раз, FIA хотели дать "воспитательную" дисквалификацию Айртону на полсезона за его агрессивное поведение как на трассе, так и за ее пределами. Но, как и ранее, наказание оставалось "условным" – руководство Формулы 1 побоялось массовых протестов фанатов. И после всех судебных разбирательств, "Волшебник" таки вышел на старт сезона на болиде Ньюи.

Однако, этому тандему инженера и пилота не было суждено набрать ни единого очка. Первую гонку чемпионата, перед родными трибунами, Айртон закончил досрочно из-за собственной ошибки, после того как потерял управление во время погони за Михаэлем Шумахером. Во второй гонке, после проигранного старта, произошло столкновение с Микой Хаккиненом. А третьим этапом была печально-известная Имола 1994, где на 7 круге гонке, в повороте Tamburello, Сенна разбился насмерть. А болид Вильямс от Ньюи, о котором так мечтал бразилец, в итоге забрал его жизнь…

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Эдриану довольно тяжело дался тот факт, что трагедия произошла на построенной им машине. Это очень сильно изменило подход конструктора к гонкам. Однако, он продолжил работать и создавать болиды. А выйти из депрессии ему помог один из участников легендарной группы Битлз.

FW17 Деймон Хилл

После трагического Гран-при Сан-Марино, роль "первого пилота" в Вильямсе перешла к Деймону Хиллу, а вместе с этим и неожиданно "свалилась на голову" борьба за титул. Британский пилот является сыном двукратного чемпиона Грэма Хилла. Дебютировал в Формуле 1 младший представитель династии двумя годами ранее в возрасте 32 лет, что даже тогда было очень большим возрастом для новичка. На фоне именитых напарников, он не был особо заметен. Но теперь ему пришлось стать главной надеждой всей команды, включая Ньюи.

Однако, даже имея более быстрый болид, Хилл-младший не мог угнаться за Шумахером и немец начал безоговорочно доминировать на трассе. О каком-то серьезном противостоянии речи не шло, но своё слово сказали судьи, которые любым способом пытались вернуть борьбу в чемпионат, а потому давали Шуми дисквалификации по любому удобному поводу. Искусственно-созданная интрига дотянулась до последней гонки и закончилась скандальным столкновением двух претендентов. По итогу сезона 1994, победу в личном зачёте одержал Михаэль Шумахер. Однако Вильямс добыли командный кубок конструкторов – третий в карьере Эдриана Ньюи.

Новым разочарованием для конструктора стал 1995-й год. На трассе был второй раунд противостояния Шумахера и Хилла. Хотя Деймон и выглядел увереннее чем год назад, но полноценно реализовать весь потенциал FW17 он не мог. Борьба за победы была лишь в отдельных гонках, однако в турнирной таблице Шуми уверенно ушел вперёд. В этот раз, команда Вильямс проиграла борьбу в за оба трофея.

Новый "самовоз"

Уже много кто сомневался, сможет ли Эдриан Ньюи сделать Хилла-младшего чемпионом. Это стало невероятно сложной задачей. Однако, всё изменил сезон 1996. Чемпионский Бенеттон начал разваливаться и главным событием межсезонья стал переход Михаэля Шумахера в Феррари, которая находилась в печальном состоянии и не выигрывала титулов аж с 1979 года.

За неимением серьезных конкурентов, новый болид Эдрина Ньюи – FW18 – снова оказался "в своей лиге". Новым напарником Хилла стал новичок Жак Вильнёв. И именно между двумя партнёрами по команде на доминирующих машинах и развернулась борьба за титул.

Преимущество нового "самовоза" оказалось просто невероятным. Из 16 гонок, 12 выиграли гонщики Вильямса и заняли первые две строчки по итогам сезонов. Что же касается противостояние напарников в личном зачёте – полученный в прошлых сезонах опыт, таки принёс Деймону долгожданный титул. Гоночная династия Хиллов стала первой семьей, где и отец и сын – оба чемпионы.

Жак Вильнёв

Уже по какой-то странной традиции, которая сложилась в Вильямсе в 90-х, став чемпионом, Деймон Хилл ушёл с команды. И на первый план в коллективе вышел Жак Вильнёв, сын Жиля Вильнёва – талантливого пилота, яркой звезды автогонок, который разбился в 1982 году, так и не став чемпионом. Наследник яростно хотел сделать то, чего так и не удалось отцу – заполучить титул.

Жак Вільнев пілотує Williams FW19

Следует отметить, что хотя Ньюи и построил, новый болид для сезона 1997 - FW19, однако на этом его сотрудничество с командой Вильямс было закончено. Всё дело в том, что не смотря на все свои успехи, он так и оставался подчиненным Патрика Хэда. Эдриан обладал амбициями и хотел карьерного роста, а в команде МакЛарен, ему предложили должность технического директора. Без долгих раздумий, предложение было принято.

Прощальное детище Ньюи по прежнему оставалось быстрейшей машиной на трассе, но сказывалось то, что работать с обновлениями FW19 приходилось уже другим людям. И на дистанцию борьбы подтянулась команда Феррари, куда, вслед за Шумахером, перебрался и Росс Браун. "Красный Барон" снова сражался за главный приз.

Интересный факт: претенденты на титул 1997 года, Михаэль Шумахер и Жак Вильнёв, ни разу за весь сезон не стояли вместе на подиуме.

Сезон 1997 вышел напряженным и скандальным, а закончилось всё очередным столкновением двух претендентов в финальной гонке. Правда, в этот раз удача была на стороне Вильнёва – в отличии от машины соперника, его болид уцелел. Таким образом, уже заочно, Эдриан добавил в свою коллекцию четвёртого пилота-чемпиона и пятый кубок конструкторов.

Вильямс после Ньюи

После ухода Ньюи, команда Вильямс больше не выиграла ни одного титула. Было лишь недолгое возвращение в группу лидеров в начале нулевых, однако быстрым машинам катастрофически не хватало надежности. А потом, гоночный коллектив окончательно переместился во "второй эшелон" и в 2020 году "Железный Френк" продал своё детище инвестиционной компании Dorilton Capital.

Что же касается продолжения истории великого конструктора - ее вы сможете прочитать в следующей части.

Продолжение следует...