Британська легкоатлетка встановила світовий рекорд на дистанції 800 метрів

Джерело - Чемпіон.
На змаганнях у Відні сьогодні встановлено світовий рекорд U20 у приміщенні атлеткою з Великої Британії.
Про це повідомляє Telegram-канал Пейсмейкери.
Кілі Годжкінсон пробігла дистанцію 800 метрів з результатом 1:59.03, що стало новим світовим рекордом.
Відзначимо, що рік тому спортсменка у Відні встановила європейський рекорд у бігу на 800 м.
1:59.03!— AW (@AthleticsWeekly) January 30, 2021
Here’s @keelyhodgkinson on her way to her world U20 indoor record in Vienna 🔥
pic.twitter.com/WOtlUXV1l2