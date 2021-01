Британська легкоатлетка встановила світовий рекорд на дистанції 800 метрів

На змаганнях у Відні сьогодні встановлено світовий рекорд U20 у приміщенні атлеткою з Великої Британії.

Про це повідомляє Telegram-канал Пейсмейкери.

Кілі Годжкінсон пробігла дистанцію 800 метрів з результатом 1:59.03, що стало новим світовим рекордом.

Відзначимо, що рік тому спортсменка у Відні встановила європейський рекорд у бігу на 800 м.

1:59.03!



Here’s @keelyhodgkinson on her way to her world U20 indoor record in Vienna 🔥



pic.twitter.com/WOtlUXV1l2