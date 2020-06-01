У Рівному хочуть створити марковані маршрути для бігунів

Марковані бігові маршрути Рівного – це проєкт, мета якого поліпшити бігову та велоінфраструктуру міста. Мова про оновлення вже наявних у рівненському Парку Шевченка маршрутів, довжиною 920 та 2060 метрів. У червні 2016 року ці траси були розроблені та створені за власний ресурс командою ентузіастів Rivne Running Club. За 3 роки майже всі нанесення на асфальтовому покритті вже стерті і не помітні людському оку.

Відповідно, всі раніше проміряні розмітки потрібно оновити фарбою, а в деяких місцях – додати нові.

Крім того, проєкт передбачає створення щонайменше ще 4-х нових трас. Планується створення онлайн карти бігових маршрутів, яка постійно буде оновлюватися.