5 найефективніших спортивних добавок для бігунів

Джерело - Чемпіон.

Одним із головних завдань для кожного бігуна є правильно організувати свій режим харчування, який послужить основою для здоров'я і працездатності організму. Він повинен складатися з натуральних продуктів і включати багато овочів і фруктів. Однак такі спортивні добавки гарантовано доповнять раціон і поліпшать ваші результати.

Креатин

Креатин, як правило, приймають для збільшення сили і потужності спортсменів. Багатьма дослідженнями доведено, що він підвищує м'язові запаси креатинфосфату - одного з головних джерел енергії для розвитку максимальної потужності, що призводить до зростання сили при проведенні відповідних тренувань. Креатин може бути корисний також бігунам на довгі дистанції з двох причин. По-перше, в період підготовки спортсмени проводять швидкісно-силові тренування, так чому б не зробити їх більш ефективними? І, по-друге, креатин використовують для підвищення працездатності при інтервальних тренуваннях, які є невід'ємною частиною підготовки бігуна на довгі дистанції. Деякі бігуни побоюються, що прийом креатину призведе до зростання м'язів і подальшого уповільнення. Однак якщо ви бігаєте досить часто і багато, то завдяки ефекту інтерференції навичок цього не станеться.

Риб'ячий жир

Одним з найбільш поширених дефіцитів в раціоні будь-якої людини є недолік поліненасичених жирів, таких як Омега-3. Лише кілька продуктів - деякі види риб, лляне масло, волоські горіхи - містять Омега-3 в значних кількостях. Ці жири необхідні для нормальної роботи нервової та імунної системи, здоров'я судин і багато іншого. Якщо ви регулярно вживаєте продукти з високим вмістом поліненасичених жирів, то вам не сенсу в додаткових добавках Омега-3, однак якщо це не так, то обов'язково слід додати риб'ячий жир в свій раціон. Риб'ячий жир і льняне масло є відмінними джерелами отримання Омега-3, але риб'ячий жир, до того ж, містить дві специфічних жирних кислоти - ейкозапентаєнову (ЕПК) і докозагексаенову (ДГК), які, до речі, в лляній олії відсутні.

Залізо

Рекомендована добова доза заліза складає 10 мг в день для чоловіків і 15 мг для жінок при пременопаузі. Це викликано тим, що під час менструації жінки втрачають залізо і потребують заповненні його втрати. Оскільки залізо відіграє важливу роль у формуванні червоних кров'яних тілець, то його дефіцит часто призводить до анемії і характеризується постійною втомою. Деякі факти вказують на те, що анемія частіше зустрічається у спортсменів, орієнтованих на розвиток витривалості (особливо бігунів). Вона може бути викликана втратами заліза, які виникають в результаті потовиділення і інших процесів, пов'язаних з фізичним навантаженням. У більшості випадків дефіциту заліза легко уникнути, вживаючи такі продукти, як тунець, курка і яловичина, проте іноді необхідний додатковий прийом, який слід здійснювати тільки під наглядом лікаря, оскільки високий рівень заліза є токсичним для організму.

Мультивітаміни і мінерали

Комплекси, що містять вітаміни і мінерали, як правило, рекомендуються для забезпечення організму необхідною дозою поживних елементів. Вони продаються в будь-якій аптеці без рецепта, проте слід бути уважним при їх прийомі, оскільки передозування одним або декількома вітамінами (мінералами) може привести до негативних наслідків для вашого організму. Також не слід приймати комплекси, які містять понад 200% від рекомендованої добової норми для одного поживної речовини. Що ж собою являють мультивітаміни.? По суті це витяжки з реальних продуктів і / або вітамінів (мінералів), а не просто набір окремих елементів, які наш організм сприймає як чужорідні хімічні речовини. Обов'язково зверніть увагу, які ферменти присутні в комплексі, так як вони допомагають організму краще засвоїти вітаміни і мінерали. Слід запам'ятати, що мультивітаміни краще вживати під час або після їжі - це сприяє їх кращому засвоєнню.

Сироватковий протеїн

Білок молочної сироватки є ефективним і універсальним джерелом високоякісного білка, білкових фракцій і амінокислот. Він не є обов'язковою добавкою, проте багато бігунів включають його у свій раціон для того, щоб задовольнити потреби в білку. Сироватковий протеїн найчастіше використовують у формі коктейлю (на молоці або воді), проте його можна додавати і в їжу (наприклад, в вівсяні пластівці), щоб зробити її більш поживною. Кращий час для прийому протеїну - відразу після бігу, коли ваше тіло має гостру потребу в білку для відновлення м'язів.