 Колишній рекордсмен світу заарештований за порушення комендантської години | RunNews | Champion.com.ua
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Колишній рекордсмен світу заарештований за порушення комендантської години

Вчора 20:55 1399 0
Кіпсанг перебував з компанією в барі
Колишній рекордсмен світу заарештований за порушення комендантської години
#Кіпсанг

Джерело - mir-la.com.

Ексрекордсмен світу на марафонській дистанції, кенієць Вілсон Кіпсанг заарештований за порушення комендантської години з метою запобігання поширення коронавірусу.

Про це повідомляє nation.co.ke.

За словами начальника поліції Кіпсанг перебував з компанією в барі після 17:00 (офіцери знайшли їх в популярному клубі, вони випивали після 19:00 вечора).

"Дуже шкода, що поліція замість того, щоб ловити злочинців, змушена розбиратися з правопорушниками, які займають поважне положення в суспільстві. Ці люди, повинні допомагати нам дотримуватися ці прості правила, але за іронією долі вони знаходяться в першій шерензі порушників", - сказав начальник поліції.

Кіпсанг зараз відсторонений за порушення антидопінгових правил.

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