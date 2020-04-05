Колишній рекордсмен світу заарештований за порушення комендантської години

Кіпсанг перебував з компанією в барі

Ексрекордсмен світу на марафонській дистанції, кенієць Вілсон Кіпсанг заарештований за порушення комендантської години з метою запобігання поширення коронавірусу.

Про це повідомляє nation.co.ke.

За словами начальника поліції Кіпсанг перебував з компанією в барі після 17:00 (офіцери знайшли їх в популярному клубі, вони випивали після 19:00 вечора).

"Дуже шкода, що поліція замість того, щоб ловити злочинців, змушена розбиратися з правопорушниками, які займають поважне положення в суспільстві. Ці люди, повинні допомагати нам дотримуватися ці прості правила, але за іронією долі вони знаходяться в першій шерензі порушників", - сказав начальник поліції.

Кіпсанг зараз відсторонений за порушення антидопінгових правил.