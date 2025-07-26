Лос-Анджелес зі Смоляковим програв Портленду, Синчук допоміг Монреалю переграти Нью-Інгленд Революшн

У ніч з 25 на 26 липня відбулась низка матчів МЛС за участю українських футболістів.

Євген Чеберко відіграв увесь матч за Коламбус Крю проти Орландо Сіті, але не зміг допомогти команді уникнути поразки 1:3.

Артем Смоляков також потрапив до основного складу своєї команди – Лос-Анджелеса, але і вони свій матч програли – 0:1 від Портленда.

Геннадій Синчук з'явився на полі поєдинку Нью-Інгленд Революшн – Монреаль на 76-й хвилині та допоміг втримати перемогу над суперником (3:1), але результативними діями не відзначився.

Зазначимо, що напередодні МЛС дискваліфікувала Мессі та Альбу за відсутність на Матчі всіх зірок.