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Лос-Анджелес зі Смоляковим програв Портленду, Синчук допоміг Монреалю переграти Нью-Інгленд Революшн

Володимир Максименко — 26 липня 2025, 09:21
Лос-Анджелес зі Смоляковим програв Портленду, Синчук допоміг Монреалю переграти Нью-Інгленд Революшн
ФК Лос-Анджелес

У ніч з 25 на 26 липня відбулась низка матчів МЛС за участю українських футболістів.

Євген Чеберко відіграв увесь матч за Коламбус Крю проти Орландо Сіті, але не зміг допомогти команді уникнути поразки 1:3.

Артем Смоляков також потрапив до основного складу своєї команди – Лос-Анджелеса, але і вони свій матч програли – 0:1 від Портленда.

Геннадій Синчук з'явився на полі поєдинку Нью-Інгленд Революшн – Монреаль на 76-й хвилині та допоміг втримати перемогу над суперником (3:1), але результативними діями не відзначився.

Зазначимо, що напередодні МЛС дискваліфікувала Мессі та Альбу за відсутність на Матчі всіх зірок.

Лос-Анджелес Монреаль Євген Чеберко Коламбус Крю Геннадій Синчук МЛС Артем Смоляков

Євген Чеберко

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