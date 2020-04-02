Через коронавірус змінено дати проведення бігових заходів від Run Ukraine у 2020 році

Джерело - Run Ukraine.
У зв’язку зі світовою пандемією коронавірусу COVID-19 та карантинними заходами в Україні та задля безпеки учасників бігових заходів компанія-організатор Run Ukraine прийняла рішення про зміну календаря Бігової Ліги Українських Мейджорів 2020.
Усі сім заходів відбудуться у другому півріччі 2020 року:
23 серпня 2020 – 5th MOLOKIYA LVIV HALF MARATHON
19-20 вересня 2020 – 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON
11 жовтня 2020 – 5th TAVRIA V ODESA HALF MARATHON
31 жовтня-1 листопада 2020 – 11th WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON
22 листопада 2020 – 5th INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON
6 грудня 2020 – 1st RUN UKRAINE KHARKIV HALF MARATHON
20 грудня 2020 – 4th ZAPORIZHSTAL HALF MARATHON
Усі реєстрації зберігаються за учасниками та будуть актуальними для нових дат проведення заходів. Якщо нова дата виявиться незручною для учасника, він зможе перереєструватися на будь-який інший забіг Ліги.