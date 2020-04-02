Через коронавірус змінено дати проведення бігових заходів від Run Ukraine у 2020 році

Усі заходи Under Armour Ukrainian Majors Running League 2020 будуть проведені у другому півріччі

Джерело - Run Ukraine.

У зв’язку зі світовою пандемією коронавірусу COVID-19 та карантинними заходами в Україні та задля безпеки учасників бігових заходів компанія-організатор Run Ukraine прийняла рішення про зміну календаря Бігової Ліги Українських Мейджорів 2020.

Усі сім заходів відбудуться у другому півріччі 2020 року:

23 серпня 2020 – 5th MOLOKIYA LVIV HALF MARATHON

19-20 вересня 2020 – 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON

11 жовтня 2020 – 5th TAVRIA V ODESA HALF MARATHON

31 жовтня-1 листопада 2020 – 11th WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON

22 листопада 2020 – 5th INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON

6 грудня 2020 – 1st RUN UKRAINE KHARKIV HALF MARATHON

20 грудня 2020 – 4th ZAPORIZHSTAL HALF MARATHON

Усі реєстрації зберігаються за учасниками та будуть актуальними для нових дат проведення заходів. Якщо нова дата виявиться незручною для учасника, він зможе перереєструватися на будь-який інший забіг Ліги.