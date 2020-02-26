З Kyiv Ultramarathon 2020 можна буде потрапити на чемпіонат світу

Чемпіонат світу з бігу на 50 кілометрів відбудеться в Йорданії

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат світу на дистанції 50 кілометрів відбудеться 27 листопада в місті Акабі, Йорданія.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міжнародної асоціації ультрабігунів.

Минулого року Акаба була господарем чемпіонату Азії та Океанії на дистанції 100 км. Акаба - це місто, що знаходиться за 3,5 години на південь від Аммана (столиця Йорданії).

Відбір спортсменів від України відбудеться 27 червня на Kyiv Ultramarathon 2020. Єдиного в Україні заходу з сертифікацією трас Bronze Label IAU 50 км та 100 км. Це - головна шосейна ультрамарафонська подія країни та відбір до світового рейтингу ультрабігунів. Переможці та призери зможуть потрапити на чемпіонат світу в Йорданії.