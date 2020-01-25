Українки потрапили у ТОП-10 світового марафонського рейтингу

У 2019 величезна кількість спортсменів брало участь в марафонах по всьому світу. Один любитель бігу, Бретт Ларнет, який проживає в Японії, вирішив підрахувати марафонський рейтинг країн світу за підсумками року. Критерій рейтингу - середній результат 10-ти найкращих марафонців у кожній країні.
Таким чином, цей рейтинг відображає топовий рівень марафонського руху в кожній країні. Тож не дивно, що і у чоловіків, і у жінок, за перше місце боролися Кенія і Ефіопія. Ні для кого не секрет, що представники цих країн традиційно займають призові місця на марафонах.
У чоловічому рейтингу перемогла Ефіопія, яка показала середній результат 2:03:27. Кенія відстала від лідера на більш, ніж хвилину, показавши середній час 2:04:42. Замкнув трійку лідерів Бахрейн - 2:08:26. Найкращою неафриканською країною стала Японія, яка з результатом 2:09:18 зайняла 7-у позицію.
Що стосується України, то наші чоловіки в рейтингу зайняли 19-у сходинку, показавши середній час 2:13:39. Відзначимо, що всього в чоловічому рейтингу була представлена 41 країна.
ТОП-10 країн світу 2019 у чоловіків:
Ефіопія - 2:03:27;
Кенія - 2:04:42;
Бахрейн - 2:08:26;
Марокко - 2:08:26;
Уганда - 2:08:49;
Еритрея - 2:08:54;
Японія - 2:09:18;
США - 2:10:16;
Іспанія - 2:10:56;
Велика Британія - 2:11:22.
А ось у жінок найкращою виявилася Кенія з результатом 2:19:08. Безумовно, тут дуже допоміг світовий рекорд Бріджит Косгеї (і поки не ясно, скасують його чи ні - все через кросівоки Nike). Ефіопія була дуже близька, посівши друге місце з результатом 2:19:19. Я на третьому місці, дивно, але виявилася Японія - 2:25:10, хоча відставання від лідерів досить значне.
Що радує українських любителів бігу, так це те, що Україна в рейтингу опинилася на десятому місці з результатом 2:30:50.
Відзначимо, що в жіночому рейтингу всього було представлено 38 країн.
ТОП-10 країн світу 2019 у жінок:
Кенія - 2:19:08;
Ефіопія - 2:19:19;
Японія - 2:25:10;
Бахрейн - 2:25:28;
США - 2:25:29;
Великобританія - 2:29:40;
Китай - 2:29:42;
Північна Корея - 2:29:54;
Австралія - 2:30:41;
Україна - 2:30:50.