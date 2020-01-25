Українки потрапили у ТОП-10 світового марафонського рейтингу

У 2019 величезна кількість спортсменів брало участь в марафонах по всьому світу. Один любитель бігу, Бретт Ларнет, який проживає в Японії, вирішив підрахувати марафонський рейтинг країн світу за підсумками року. Критерій рейтингу - середній результат 10-ти найкращих марафонців у кожній країні.

Таким чином, цей рейтинг відображає топовий рівень марафонського руху в кожній країні. Тож не дивно, що і у чоловіків, і у жінок, за перше місце боролися Кенія і Ефіопія. Ні для кого не секрет, що представники цих країн традиційно займають призові місця на марафонах.

У чоловічому рейтингу перемогла Ефіопія, яка показала середній результат 2:03:27. Кенія відстала від лідера на більш, ніж хвилину, показавши середній час 2:04:42. Замкнув трійку лідерів Бахрейн - 2:08:26. Найкращою неафриканською країною стала Японія, яка з результатом 2:09:18 зайняла 7-у позицію.

Що стосується України, то наші чоловіки в рейтингу зайняли 19-у сходинку, показавши середній час 2:13:39. Відзначимо, що всього в чоловічому рейтингу була представлена ​​41 країна.

ТОП-10 країн світу 2019 у чоловіків:

Ефіопія - 2:03:27;

Кенія - 2:04:42;

Бахрейн - 2:08:26;

Марокко - 2:08:26;

Уганда - 2:08:49;

Еритрея - 2:08:54;

Японія - 2:09:18;

США - 2:10:16;

Іспанія - 2:10:56;

Велика Британія - 2:11:22.

А ось у жінок найкращою виявилася Кенія з результатом 2:19:08. Безумовно, тут дуже допоміг світовий рекорд Бріджит Косгеї (і поки не ясно, скасують його чи ні - все через кросівоки Nike). Ефіопія була дуже близька, посівши друге місце з результатом 2:19:19. Я на третьому місці, дивно, але виявилася Японія - 2:25:10, хоча відставання від лідерів досить значне.

Що радує українських любителів бігу, так це те, що Україна в рейтингу опинилася на десятому місці з результатом 2:30:50.

Відзначимо, що в жіночому рейтингу всього було представлено 38 країн.

ТОП-10 країн світу 2019 у жінок:

Кенія - 2:19:08;

Ефіопія - 2:19:19;

Японія - 2:25:10;

Бахрейн - 2:25:28;

США - 2:25:29;

Великобританія - 2:29:40;

Китай - 2:29:42;

Північна Корея - 2:29:54;

Австралія - ​​2:30:41;

Україна - 2:30:50.