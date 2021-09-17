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Parimatch продовжив контракт з легендарним ФК Ювентус

Сьогодні 13:26 172 0
Після успішного року співпраці бренд Parimatch перепідписав партнерську угоду з одним із найбільш титулованих та відомих футбольних команд світу Ювентус.
Parimatch продовжив контракт з легендарним ФК Ювентус

Джерело - Чемпiон.

16 вересня Ювентус та Parimatch відзначили першу річницю успішного партнерства. Окрім того, разом із початком нового сезону Серії А 2021-2022, запланували для любителів футболу більше спортивних активностей.  

“Перший рік роботи з Ювентусом був справді успішним, і ми отримуємо неймовірне задоволення та радість від роботи з цим, без перебільшення, легендарним футбольним клубом. Бути партнерами команди з більш ніж 120-річною історією — честь і гордість для нас”, - говорить Наталія Гілевич, CEO Parimatch Ukraine.

Одна з найяскравіших глобальних кампаній Parimatch -  саме  спільно з футбольним клубом стартувала у березні цього року. Тоді провідні гравці Ювентуса з’явилися в міжнародному рекламному відеоролику, зарядженому жовтими електричними імпульсами бренду Parimatch. 

Відео відзняли режисери Андрій Копоц та Макар Северин з українського продакшену Electric Sheep Film. Рекламна кампанія мала великий успіх на міжнародному рівні та охопила мільйони фанатів клубу по всьому світу. 

Нагадаємо, що у 2021 році компанія Parimatch також підписала та продовжила угоди про співпрацю з шістьма клубами англійської Прем’єр-ліги (ФК Челсі, ФК Астон Вілла, ФК Брайтон енд Гоув Альбіон, ФК Саутгемптон, ФК Евертон та ФК Лестер Сіті). Цим самим забезпечивши собі досить сильну присутність в одній із найкращих футбольних ліг світу.

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