Часу достатньо, – Леброн оцінив строки свого відновлення після травми

Зірка НБА Леброн Джеймс прокоментував строки свого відновлення від травми, яку він отримав у першому матчі плейоф НБА проти Міннесоти.

Слова баскетболіста наводить ESPN.

"У мене достатньо часу, щоб займатись своєю травмою та відновленням. На мою думку, я буду готовий на 100% до тренувального табору Лейкерс.



Діти мені кажуть: "Тато, це твоя мрія. Продовжуй концентруватись та йди за нею". Коли у тебе є така підтримка, то це багато що спрощує", – розповів Леброн.