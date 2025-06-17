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Часу достатньо, – Леброн оцінив строки свого відновлення після травми

Володимир Максименко — 17 червня 2025, 09:35
Часу достатньо, – Леброн оцінив строки свого відновлення після травми
ЛеБрон Джеймс
Лос-Анджелес Лейкерс

Зірка НБА Леброн Джеймс прокоментував строки свого відновлення від травми, яку він отримав у першому матчі плейоф НБА проти Міннесоти.

Слова баскетболіста наводить ESPN.

"У мене достатньо часу, щоб займатись своєю травмою та відновленням. На мою думку, я буду готовий на 100% до тренувального табору Лейкерс.

Діти мені кажуть: "Тато, це твоя мрія. Продовжуй концентруватись та йди за нею". Коли у тебе є така підтримка, то це багато що спрощує", – розповів Леброн.

Нагадаємо, 40-річний баскетболіст зазнав розтягнення зв'язок лівого коліна 2-го ступеня під час гри, в результаті якої "озерники" закінчили свій постсезон.

Тоді ЗМІ повідомляли про 3-5 тижнів, які знадобляться Джеймсу на відновлення, проте цей період дещо розтягнувся.

Раніше стало відомо, чи доступний зірковий форвард для обміну з Лейкерс.

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Леброн Джеймс

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