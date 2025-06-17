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Керівник Мерседес: Питання про переможця в Кубку конструкторів вже не стоїть

Володимир Максименко — 17 червня 2025, 08:23
Керівник Мерседес: Питання про переможця в Кубку конструкторів вже не стоїть
Тото Вольфф
Getty images

Керівник Мерседес Тото Вольфф висловився про боротьбу Оскара Піастрі та Ландо Норріса, яка вилилась в аварію на Гран-прі Канади.

Думку функціонера наводить Motosport.

"Це справді складно, тому що гонщики за замовчуванням запрограмовані та налаштовані на одну мету – перемогу в чемпіонаті. І особливо це проявляється у Формулі-1. І головний фокус тут у тому, щоб розробити правила ведення боротьби – так, як ви це хочете бачити. Але в цьому випадку ситуація ускладнюється і становищем у Кубку конструкторів.
Макларен настільки сильно відірвався від усіх у Кубку конструкторів, що питання про переможця командного заліку вже не стоїть. Тож це робить ситуацію непростою. До того ж за характерами гонщики Макларен сильно відрізняються від пілотів, які виступали за Мерседес. І щоб навчитися працювати з такими гонщиками, потрібен сильний менеджмент. Але ми навчилися цього на власному досвіді – і я впевнений, що і в Макларен з цим впораються", – вважає Вольфф.
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За підсумками Гран-прі Канади в особистому заліку пілотів лідирує Оскар Піастрі – 198 очок, а Ландо Норріс посідає друге місце, набравши 176 залікових балів.

У Кубку конструкторів також лідирує Макларен – 374 очки, а на другому місці з відставанням розташувався Мерседес – 199 залікових балів.

Раніше керівник британського колективу Андреа Стелла висловив своє розчарування аварією Піастрі та Норріса.

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