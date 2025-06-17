Легенда Манчестер Юнайтед розповів, чи повернеться до тренерської роботи у сезоні-2025/26

Колишній нападник Манестер Юнайтед Вейн Руні висловився про свою відсутність на тренерському містку та оцінив можливість повернення до роботи.

Слова фахівця наводить Talksport.

"Як ви можете побачити, зараз я працюю на телебаченні. Мені це подобається, тож саме тут я і буду наступного сезону", – розповів Руні.

Зазначимо, що на даний час ексфутболіст працює експертом на Amazon Prime Video. Останнім клубом у тренерській кар'єрі британця був Плімут, звідки його було звільнено 31 грудня 2024 року.

Протягом своєї тренерської кар'єри Руні працював у Бірмінгемі, Дербі та Ді Сі Юнайтед.

Раніше ЗМІ писали про інтерес до фахівця з боку Блекберна та Кембріджа, але Роверс вирішили призначити на посаду головного тренера Валерьєна Ісмаеля.

Раніше Руні розповів, як у 2010 році міг перебратись до каталонської Барселони.