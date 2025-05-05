Оклахома пройде Денвер, Міннесота – Голден Стейт: букмекери оновили котирування на плейоф НБА
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Аналітики букмекерських компаній визначили фаворитів 2 раунду плейоф НБА.
- Клівленд – Індіана (прохід: 1,45 – 2,55). Ця серія єдина, яка вже розпочалась – Індіана здобула гостьову перемогу в першій грі.
- Бостон – Нью-Йорк – 1,1 – 5,55.
- Оклахома – Денвер – 1,18 – 4,3.
- Міннесота – Голден Стейт – 1,5 – 2,4.
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Перша трійка претендентів на загальний успіх залишилася незмінною.
Головним претендентом на титул, як і раніше, є Оклахома-Сіті Тандер.
Прогноз букмекерів на перемогу в чемпіонаті
- Оклахома – 2,35;
- Бостон – 2,8;
- Клівленд – 7,5;
- Міннесота – 15,0;
- Голден Стейт – 26,0;
- Денвер – 31,0;
- Індіана – 41,0;
- Нью-Йорк – 51,0.
Слід відзначити прорив Міннесоти, яка після перемоги над Лейкерс, обійшла в списку фаворитів Голден Стейт.