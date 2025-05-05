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Оклахома пройде Денвер, Міннесота – Голден Стейт: букмекери оновили котирування на плейоф НБА

Андрій Твердохліб — 5 травня 2025, 17:00
Оклахома пройде Денвер, Міннесота – Голден Стейт: букмекери оновили котирування на плейоф НБА
Getty Images

Аналітики букмекерських компаній визначили фаворитів 2 раунду плейоф НБА.

  • Клівленд – Індіана (прохід: 1,45 – 2,55). Ця серія єдина, яка вже розпочалась – Індіана здобула гостьову перемогу в першій грі.
  • Бостон – Нью-Йорк – 1,1 – 5,55.
  • Оклахома – Денвер – 1,18 – 4,3.
  • Міннесота – Голден Стейт – 1,5 – 2,4.
НБА. Плейоф-2025. Розклад матчів, турнірна сітка

Перша трійка претендентів на загальний успіх залишилася незмінною.

Головним претендентом на титул, як і раніше, є Оклахома-Сіті Тандер.

Прогноз букмекерів на перемогу в чемпіонаті

  1. Оклахома – 2,35;
  2. Бостон – 2,8;
  3. Клівленд – 7,5;
  4. Міннесота – 15,0;
  5. Голден Стейт – 26,0;
  6. Денвер – 31,0;
  7. Індіана – 41,0;
  8. Нью-Йорк – 51,0.

Слід відзначити прорив Міннесоти, яка після перемоги над Лейкерс, обійшла в списку фаворитів Голден Стейт.

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