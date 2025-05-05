Оклахома пройде Денвер, Міннесота – Голден Стейт: букмекери оновили котирування на плейоф НБА

Аналітики букмекерських компаній визначили фаворитів 2 раунду плейоф НБА.

Клівленд – Індіана (прохід: 1,45 – 2,55). Ця серія єдина, яка вже розпочалась – Індіана здобула гостьову перемогу в першій грі.

(прохід: 1,45 – 2,55). Ця серія єдина, яка вже розпочалась – Індіана здобула гостьову перемогу в першій грі. Бостон – Нью-Йорк – 1,1 – 5,55.

– 1,1 – 5,55. Оклахома – Денвер – 1,18 – 4,3.

– 1,18 – 4,3. Міннесота – Голден Стейт – 1,5 – 2,4.

Перша трійка претендентів на загальний успіх залишилася незмінною.

Головним претендентом на титул, як і раніше, є Оклахома-Сіті Тандер.

Прогноз букмекерів на перемогу в чемпіонаті

Оклахома – 2,35; Бостон – 2,8; Клівленд – 7,5; Міннесота – 15,0; Голден Стейт – 26,0; Денвер – 31,0; Індіана – 41,0; Нью-Йорк – 51,0.

Слід відзначити прорив Міннесоти, яка після перемоги над Лейкерс, обійшла в списку фаворитів Голден Стейт.