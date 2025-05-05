Дембеле відновив тренування та зможе зіграти з Арсеналом у Лізі чемпіонів

Вінгер ПСЖ Усман Дембеле зможе зіграти у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти Арсенала.

Про це повідомляє L'Équipe.

Напередодні з'явилася інформація, що 27-річний француз ризикує пропустити другу гру з "канонірами" через пошкодження, яке він отримав у першій зустрічі. Також ушкодження підтвердив паризький клуб.

Зазначається, що 27-річний француз напередодні тренувався індивідуально, а сьогодні провів заняття з командою. Його відновлення йде за планом та ймовірно він зможе зіграти у матчі проти "канонірів".

Нагадаємо, ПСЖ у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів на виїзді обіграв Арсенал з рахунком 1:0 саме завдяки голу Дембеле на 4-й хвилині поєдинку. Для французького вінгера це 11-та результативна дія у поточному сезоні Ліги чемпіонів: на його рахунку 8 голів і 3 асисти.

Матч-відповідь між ПСЖ і Арсеналом відбудеться у Парижі 7 травня.

Раніше повідомлялося, що центральний захисник Борнмута Ілля Забарний, як і раніше, входить до сфери інтересів ПСЖ.