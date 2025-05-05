УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 29-го туру
Затверджено розклад матчів 29 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Тур розпочнеться 17 травня 5-ма матчами, які одночасно заплановані на 13:00. Днем пізніше відбудуться ще 3 поєдинки, які одночасно стартують о 15:30.
Також зазначається, що розклад матчів 29-го туру може бути скориговано за підсумками 28-го туру.
Чемпіонат України – УПЛ
29-й тур
17 травня (субота)
13:00 Колос – Карпати
13:00 Кривбас – Оболонь
13:00 Зоря – Полісся
13:00 ЛНЗ – Ворскла
13:00 Лівий Берег – Рух
18 травня (неділя)
15:30 Олександрія – Верес
15:30 Інгулець – Шахтар
15:30 Чорноморець – Динамо
У неділю, 4 травня, завершився 27-й тур Української Прем'єр-ліги з футболу. Турнірні розклади та таблиця у цій новині.