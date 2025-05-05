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УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 29-го туру

Олексій Мурзак — 5 травня 2025, 17:07
УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 29-го туру

Затверджено розклад матчів 29 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Тур розпочнеться 17 травня 5-ма матчами, які одночасно заплановані на 13:00. Днем пізніше відбудуться ще 3 поєдинки, які одночасно стартують о 15:30.

Також зазначається, що розклад матчів 29-го туру може бути скориговано за підсумками 28-го туру.

Чемпіонат України – УПЛ

29-й тур

17 травня (субота)

13:00 Колос – Карпати

13:00 Кривбас – Оболонь

13:00 Зоря – Полісся

13:00 ЛНЗ – Ворскла

13:00 Лівий Берег – Рух

18 травня (неділя)

15:30 Олександрія – Верес

15:30 Інгулець – Шахтар

15:30 Чорноморець – Динамо

У неділю, 4 травня, завершився 27-й тур Української Прем'єр-ліги з футболу. Турнірні розклади та таблиця у цій новині.

Динамо Київ Інгулець Карпати Колос Кривбас Лівий берег ЛНЗ Черкаси Оболонь Олександрія Полісся Рух Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець Шахтар Донецьк Зоря Луганськ Ворскла Полтава Верес Рівне

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