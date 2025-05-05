Ворскла розписала мирову з Металістом 1925 у битві лідерів Вищої ліги

У понеділок, 5 травня, відбулось чотири матчі у межах 8 туру другого етапу чемпіонату України з футболу серед жінок.

У поєдинку лідерів "Чемпіонської групи" полтавська Ворскла зіграла внічию з харківським Металістом 1925 – 0:0. "Жовто-сині" догравали матч у меншості після вилучення на 83-й хвилині Бондарчук.

У паралельному поєдинку групи донецький Шахтар здолав Сістерс завдяки голу Чайки на 87-й хвилині гри.

Футбол – Вища ліга

8 тур, 05 травня

Шахтар Донецьк – Сістерс Одеса 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 87 Чайка

Ворскла – Металіст 1928 0:0

Група вибування

Кривбас – Полісся 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 18 Козуб, 2:0 – 37 Ковальова, 3:0 – 57 Колодій, 4:0 – 59 Назаренко, 4:1 – 82 Розлуцька

Оболонь – ЕСМ-Поділля 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 73 Кукса

Раніше визначилися півфінальні пари Кубку України серед жінок.