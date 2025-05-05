Джошуа натякнув на потенційний бій з Ф’юрі

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) оцінив можливість бою проти Тайсона Фʼюрі (34-2-1, 24 КО).

Про це він розповів у коментарі Seconds Out.

"Чи може наступний бій бути проти Тайсона Ф'юрі? Я тренуюся, тому що це моє життя. І я б'юся, тому що це просто моє життя.. Тож так, бій із Ф’юрі відбудеться скоро — коли він буде готовий", – сказав Джошуа.

Після другої поразки від Олександра Усика (23-0, 14 КО) Тайсон оголосив про завершення кар'єри.

Зазначимо, що у квітні 2022 року Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.

Джошуа у вересні минулого року несподівано поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут.