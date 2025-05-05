Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Київський клуб припинив співпрацю з головним тренером

Олексій Мурзак — 5 травня 2025, 17:30
Київський клуб припинив співпрацю з головним тренером
Вадим Лазоренко
uafc.org.ua

Представник Другої ліги України Локомотив Київ припинив співпрацю з головним тренером Вадимом Лазоренком.

Про це повідомила пресслужба столичного клубу.

Виконувачем обов'язків наставника Локомотива призначено Назара Козака, експомічника Лазоренка. Раніше він мав самостійний досвід роботи лише у ФК Нива (Теребовля).

Нагадаємо, Вадима Лазоренка було призначено головним тренером киян у вересні 2023 року.

Читайте також :
Ексклюзив "Коли діти повернулись на обстріляну базу, ми відчули гордість". Тренер Локомотива – про теракт росіян

Локомотив, набравши 24 очки у 16 ​​турах, посідає п'яте місце у Групі Б Другої ліги України. Команда Лазоренка за два тури до фінішу втратила шанси на вихід до Першої ліги – це право отримують по дві команди з кожної групи дивізіону.

4 травня столичний клуб зіграв унічию з другою командою Металіста 1925.

Чемпіонат України, Друга ліга Локомотив Київ

Локомотив Київ

Чайка перервала серію поразок, Чернігів розгромив Ворсклу-2 в 16 турі Другої ліги
Полісся-2 розгромило Реверу, Тростянець та Чернігів зіграли внічию у Другій лізі
Чернігів переграв Ниву, Рух-2 переміг Реверу в 14 турі Другої ліги
Полісся-2 розгромило Вільхівці, Чернігів у меншості переграв Локомотив у 13 турі Другої ліги
Зоря, Верес і ще 12 українських клубів мають трансферний бан від УАФ – джерело

Останні новини