Київський клуб припинив співпрацю з головним тренером

Представник Другої ліги України Локомотив Київ припинив співпрацю з головним тренером Вадимом Лазоренком.

Про це повідомила пресслужба столичного клубу.

Виконувачем обов'язків наставника Локомотива призначено Назара Козака, експомічника Лазоренка. Раніше він мав самостійний досвід роботи лише у ФК Нива (Теребовля).

Нагадаємо, Вадима Лазоренка було призначено головним тренером киян у вересні 2023 року.

Локомотив, набравши 24 очки у 16 ​​турах, посідає п'яте місце у Групі Б Другої ліги України. Команда Лазоренка за два тури до фінішу втратила шанси на вихід до Першої ліги – це право отримують по дві команди з кожної групи дивізіону.

4 травня столичний клуб зіграв унічию з другою командою Металіста 1925.