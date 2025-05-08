Моурінью отримав шалену пропозицію у розпал сезону

Президент турецького Фенербахче Алі Коч розповів про те, що головний тренер команди Жозу Моурінью отримав дуже вигідну з фінансової точки зору пропозицію по ходу нинішнього сезону.

Коча цитує Альфредо Педулла.

"Можу сказати, що Жозе отримав пропозицію в 36 мільйонів євро посеред цього сезону під час зимової перерви. У мене доброзичливі особисті стосунки з Моурінью. Ми досі плануємо спільний проєкт розвитку клубу, але якщо з'являться якісь інші варіанти, то подивимось. Жорже Жезуш? Ми з ним на зв'язку", – заявив президент Фенербахче.

Нагадаємо, наприкінці квітня повідомлялося про те, що Моурінью може очолити збірну Португалії на чемпіонаті світу-2026. 62-річний тренер працює з Фенербахче з літа 2024 року.