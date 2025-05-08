Вони мали пройти далі, – Енріке радий, що ПСЖ не гратиме з Барселоною в фіналі Ліги чемпіонів

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке видихнув з полегшенням через той факт, що йому не доведеться грати з Барселоною у фіналі Ліги чемпіонів.

Слова 55-річного іспанця наводить ESPN.

Вчора, 7 травня, французький клуб вдруге обіграв Арсенал (2:1) у півфіналі єврокубку. У вирішальному поєдинку парижани зустрінуться з Інтером, який у божевільному протистоянні здолав Барселону.

На думку Енріке, дуель з каталонцями була б для нього великим випробовуванням, адже він дуже любить рідний клуб.

"Чесно кажучи, грати у фіналі Ліги чемпіонів проти Барселони було б для мене найгіршим, що можна тільки придумати. Якби ми не вийшли у фінал, я б дуже хотів, щоб Барселона там опинилася і виграла цей матч. Без сумніву, мені було боляче, коли вони програли. Якщо ви скажете комусь, що після шести забитих м'ячів у півфіналі вас вибили, ви не повірите в це. Вони явно могли бути у фіналі і повинні були бути у фіналі", – сказав Енріке.

Луїс Енріке очолював Барселону протягом трьох сезонів (2014-2017). У 2015 році він виграв із "синьо-гранатовими" требл, вдруге в історії клубу.

Раніше стало відомо, що захисник Інтера став третім найстаршим автором голу в півфіналах Ліги чемпіонів.