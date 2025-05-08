На відміну від Іспанії, там поважають тренерів, – Хаві хоче очолити клуб АПЛ

Легенда Барселони Хаві Ернандес висловив бажання спробувати свої сили в Англійській Прем'єр-лізі.

Про це 45-річний іспанець розповів в інтерв'ю The Athletic.

Наприкінці червня виповниться рік з того моменту, як Барселона звільнила Хаві з посади головного тренера. Весь цей час легенда каталонського клубу залишається без роботи. Проте він точно знає, що хоче попрацювати на Туманному Альбіоні.

"Мені нікуди поспішати, але я хотів би отримати хороший проєкт. Щоб мені сказали: "У тебе є чотири роки, щоб попрацювати і зробити проєкт". Я хотів би працювати в Прем'єр-лізі, тому що мені подобається пристрасть, яка там панує. В Іспанії занадто багато уваги приділяється результату. Подивіться, що сталося з Анчелотті та людьми, які його критикують. Це несправедливо. Він виграв 30 трофеїв за 10 років, а його критикують так, ніби він нічого не виграв. Вальверде чудово сказав про це: "Якщо Анчелотті критикують, яка надія є для решти з нас?". Але тиск в Іспанії важкий, особливо в Барселоні та Реалі", – сказав Хаві.

Іспанець навів приклади роботи своїх земляків, які очолюють англійські клуби. При цьому він також хотів би вийти на рівень національних збірних.

"Челсі з Марескою. Хороший проєкт. Артета з Арсеналом – він вже шостий рік з там, і були сезони, коли було важко, але його клуб довіряв процесу і продовжував. У нього все добре. В Іспанії такого не буває. Або національна збірна, це було б привабливо. Коли я мріяв бути тренером, я мріяв потрапити на чемпіонат світу або Європи. А як щодо Іспанії? У мене немає нав'язливої ідеї, де я маю працювати. Я спокійно дивлюся футбол, проводжу час із сім'єю".

Ернандес пригадав часи, коли він виступав у складі Барселони на англійських стадіонах, які запам'яталися йому своєю атмосферою.

"Мені подобалося грати на "Енфілді" або "Олд Траффорд". Атмосфера. Це ревіння трибун, коли їхня команда атакує. І я багато разів грав на "Селтік Парку". Неймовірно".

Нагадаємо, що сьогодні одразу три англійські клуби гратимуть в єврокубках: Манчестер Юнайтед та Тоттенгем намагатимуться вийти до фіналу Ліги Європи, а Челсі виступатиме в півфіналі Ліги конференцій.

Раніше вінгер Барселони Рафінья розповів, які саме проблеми він мав у команді, коли її очолював Хаві Ернандес.