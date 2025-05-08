Тільки двоє були "за": клуби УПЛ виступили проти скорочення кількості учасників чемпіонату

Формат Української Прем'єр-ліги найближчим часом не зазнає ніяких змін.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Вчора, 7 травня, у Києві в Будинку футболу відбулася робоча зустріч керівництва УАФ із представниками клубів УПЛ.

Згідно з джерелом, під час цього засідання генеральний секретар Шахтаря Олександр Черкасов виступив із пропозицією про скорочення кількості учасників елітного українського дивізіону з 16 до 12 клубів.

Він хотів повернутися до формату, за який чемпіонат України проводився з 2016 по 2020 роки: два кола і розподіл на дві шістки зі ще двома колами. За сезон кожна команда зіграла б 32 матчі.

Проте ця ідея була підтримана всього одним клубом – Поліссям. Всі інші виступили проти повернення до даного формату, бажаючи зберегти чинний.

Нагадаємо, що під час цього ж засідання в Будинку футболу УАФ та клуби УПЛ узгодили формат трансляції Кубку України.

Раніше стало відомо, що також був розглянутий та прийнятий новий формат проведення національного кубку.