Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Тільки двоє були "за": клуби УПЛ виступили проти скорочення кількості учасників чемпіонату

Олексій Погорелов — 8 травня 2025, 14:37
Тільки двоє були за: клуби УПЛ виступили проти скорочення кількості учасників чемпіонату

Формат Української Прем'єр-ліги найближчим часом не зазнає ніяких змін.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Вчора, 7 травня, у Києві в Будинку футболу відбулася робоча зустріч керівництва УАФ із представниками клубів УПЛ.

Згідно з джерелом, під час цього засідання генеральний секретар Шахтаря Олександр Черкасов виступив із пропозицією про скорочення кількості учасників елітного українського дивізіону з 16 до 12 клубів.

Він хотів повернутися до формату, за який чемпіонат України проводився з 2016 по 2020 роки: два кола і розподіл на дві шістки зі ще двома колами. За сезон кожна команда зіграла б 32 матчі.

Проте ця ідея була підтримана всього одним клубом – Поліссям. Всі інші виступили проти повернення до даного формату, бажаючи зберегти чинний.

Нагадаємо, що під час цього ж засідання в Будинку футболу УАФ та клуби УПЛ узгодили формат трансляції Кубку України.

Раніше стало відомо, що також був розглянутий та прийнятий новий формат проведення національного кубку.

клуби Українська асоціація футболу (УАФ) Чемпіонат України, УПЛ Чемпіонат України Шахтар Донецьк Полісся Житомир

Чемпіонат України, УПЛ

Рух – Верес: де дивитися матч 28 туру УПЛ
Кривбас – Колос: де дивитися матч 28 туру УПЛ
Оболонь – ЛНЗ Черкаси: де дивитися матч 28 туру УПЛ
Ворскла – Чорноморець: де дивитися матч 28 туру УПЛ
Надто багато пропустили: Первак – про поразку від Кривбаса

Останні новини