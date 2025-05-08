Джокович планує грати до 2028 року
Новак Джокович
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Легендарний сербський тенісист Новак Джокович планує продовжувати кар’єру щонайменше до 2028 року.
Про це повідомляє Tennis 365.
Таку інформацію оприлюднив Тьєррі Гібер – виконавчий директор компанії Lacoste, яка є постачальником ігрової форми для 37-річного серба.
"Новак хоче продовжувати як мінімум до Олімпіади у Лос-Анджелесі. Ми обговоримо питання про продовження контракту. Відтоді як ми його підписали, він виграв половину своїх турнірів Grand Slam. Він зробив величезний внесок у розвиток бренду", – заявив Гібер.
Наразі Джокович посідає шосте місце в рейтингу АТР. Нагадаємо, 24-разовий переможець турнірів Grand Slam пропускає престижний грунтовий турнір серії Мастерс у Римі (7 – 18 травня).