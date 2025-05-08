Джокович планує грати до 2028 року

Легендарний сербський тенісист Новак Джокович планує продовжувати кар’єру щонайменше до 2028 року.

Про це повідомляє Tennis 365.

Таку інформацію оприлюднив Тьєррі Гібер – виконавчий директор компанії Lacoste, яка є постачальником ігрової форми для 37-річного серба.

"Новак хоче продовжувати як мінімум до Олімпіади у Лос-Анджелесі. Ми обговоримо питання про продовження контракту. Відтоді як ми його підписали, він виграв половину своїх турнірів Grand Slam. Він зробив величезний внесок у розвиток бренду", – заявив Гібер.

Наразі Джокович посідає шосте місце в рейтингу АТР. Нагадаємо, 24-разовий переможець турнірів Grand Slam пропускає престижний грунтовий турнір серії Мастерс у Римі (7 – 18 травня).