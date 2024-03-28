Duelist візьме Пірата на абордаж і потопить у Саудівській Аравії: Потєря пояснив, чому прийняв бій з росіянином

Ігор Потєря (20-5) попросив українців підтримати його в бою проти росіянина Шарабутдина Магомедова (12-0).

У своєму Instagram українець вперше прокоментував рішення UFC призначити йому поєдинок з представником країни-терориста.

"Друзі, всім привіт. Багато хто вже чув, що я битимуся з Шарою Буллет у червні цього року. Я та людина, яка ніколи не відмовлялася від поєдинків, тому що вважаю це слабкістю. Я тут, щоб стати чемпіоном UFC у середній вазі і для цього мені потрібно битися з усіма. Я ніколи не вибирав опонентів, приймаю всі виклики та погоджуюсь на ті бої, які дає мені UFC.

На все воля Божа, Богу видніше як для мене краще, я довіряю Богу і тій Енергії, яку Бог мені посилає. Слава Богу за все. Від вас прошу максимальної підтримки, а не хейту,тому що цей поєдинок дуже важливий для мене, я мотивований як ніколи і з Божою допомогою я зроблю все можливе для перемоги від себе, а неможливе зробить Боженька.

Щодо опонента... Я вважаю його надто переоціненим і скоро у поєдинку я покажу вам, чому так вважаю. Його прізвисько "Пірат". "Duelist" (прізвисько Потєрі - прим.) візьме "Пірата" на абордаж і потопить у Саудівській Аравії! Усім щастя. Слава Україні-Героям Слава-Слава ЗСУ. Україна несенька рідненька, я тебе люблю", - написав Потєря.