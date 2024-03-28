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Українець поб’ється з непероможним росіянином на шоу UFC

Сьогодні 13:26 128 0
Українець поб’ється з непероможним росіянином на шоу UFC
#UFC

Джерело - UFC.

Український боєць UFC Ігор Потєря (20-5) проведе поєдинок проти росіянина Шарабутдина Магомедова (12-0). 

Про це оголосив президент промоушену Дейна Вайт. 

Майбутній опонент Потєрі відомий тим, що минулого року після свого дебюту UFC закликав слов’янські народи "не сваритися через Захід, через всяких безбожників". Магомедов хоче, "щоб був мир у всьому світі". 

Бій пройде в межах першого шоу UFC в Саудівській Аравії, яке заплановано на 22 червня. У головній події за статус обов’язкового претендента в середній вазі битимуться австралієць Роберт Віттакер (25-7) та росіянин Хамзат Чимаєв (13-0). 

Нагадаємо, що в лютому Потєря провів свій дебютний бій у середній вазі. Прийнявши виклик за тиждень до поєдинку, українець одностайним рішенням суддів переміг Роберта Бричека (13-7). 

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