Команда Зінченка отримала запрошення на відбір Thunderpick World Championship 2024

Українська кіберспортивна команда Passion UA, яку заснував Олександр Зінченко разом з колишнім тренером Natus Vincere Михайлом Благіним, отримала запрошення на відбір Thunderpick World Championship 2024 з CS2.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Lineup is all set! Here's the lowdown on the 2nd batch of invited teams ⬇️



📅 Circle April 1st on your calendars! pic.twitter.com/FJaVLbDt9v