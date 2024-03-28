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Команда Зінченка отримала запрошення на відбір Thunderpick World Championship 2024

Сьогодні 10:36 107 0
Команда Зінченка отримала запрошення на відбір Thunderpick World Championship 2024
#Олександр Зінченко, #Кіберспорт, #Passion UA

Джерело - Чемпіон.

Українська кіберспортивна команда Passion UA, яку заснував Олександр Зінченко разом з колишнім тренером Natus Vincere Михайлом Благіним, отримала запрошення на відбір Thunderpick World Championship 2024 з CS2.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Окрім українців за єдине прохідне місце на основний чемпіонат боротиметься ще 31 команда. змагання відбуватиметься з 1 по 22 квітня. Переможець отримає путівку на Thunderpick WC 2024 та 25 тисяч доларів.

Першим суперником Passion UA стане BLEED. Поєдинок відбудеться 2 квітня о 19:30 за київським часом.

Раніше команда Зінченка не змогла пройти відбір на IEM Dallas 2024.

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