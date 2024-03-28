Команда Зінченка отримала запрошення на відбір Thunderpick World Championship 2024

Джерело - Чемпіон.

Українська кіберспортивна команда Passion UA, яку заснував Олександр Зінченко разом з колишнім тренером Natus Vincere Михайлом Благіним, отримала запрошення на відбір Thunderpick World Championship 2024 з CS2.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Lineup is all set! Here's the lowdown on the 2nd batch of invited teams ⬇️



📅 Circle April 1st on your calendars! pic.twitter.com/FJaVLbDt9v — Thunderpick (@thunderpickco) March 27, 2024

Окрім українців за єдине прохідне місце на основний чемпіонат боротиметься ще 31 команда. змагання відбуватиметься з 1 по 22 квітня. Переможець отримає путівку на Thunderpick WC 2024 та 25 тисяч доларів.

Першим суперником Passion UA стане BLEED. Поєдинок відбудеться 2 квітня о 19:30 за київським часом.

Раніше команда Зінченка не змогла пройти відбір на IEM Dallas 2024.