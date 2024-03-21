Джерело - Чемпіон.
Українська кіберспортивна команда Natus Vincere перемогла TheMongolz у матчі першого раунду турніру PGL Major Copenhagen 2024, який відбувається в Данії.
Зустріч відбувалася на карті Mirage і завершилася з рахунком 13:10 на користь "народжених перемагати".
Наступний суперник NAVI визначиться сьогодні, 21 березня, по завершенню першого кола змагань.
Tough game, but we managed to secure our first #PGLMAJOR win. GGWP @1mongolz. #CS2 #navination pic.twitter.com/jUy2oUlhTa— NAVI (@natusvincere) March 21, 2024
Нагадаємо, що PGL Major Copenhagen 2024 - це перший чемпіонат світу з оновленої гри CS 2.
Зазначимо, що російська команда 9Pandas була змушена пропустити турнір через проблеми з візами.