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NAVI перемогли TheMongolz на старті PGL Major із CS 2

Сьогодні 14:56 203 0
NAVI перемогли TheMongolz на старті PGL Major із CS 2
#Natus Vincere, #PGL Major Copenhagen 2024

Джерело - Чемпіон.

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere перемогла TheMongolz у матчі першого раунду турніру PGL Major Copenhagen 2024, який відбувається в Данії.

Зустріч відбувалася на карті Mirage і завершилася з рахунком 13:10 на користь "народжених перемагати".

Наступний суперник NAVI визначиться сьогодні, 21 березня, по завершенню першого кола змагань.

Нагадаємо, що PGL Major Copenhagen 2024 - це перший чемпіонат світу з оновленої гри CS 2.

Зазначимо, що російська команда 9Pandas була змушена пропустити турнір через проблеми з візами.

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