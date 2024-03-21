Джерело - Чемпіон.

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere перемогла TheMongolz у матчі першого раунду турніру PGL Major Copenhagen 2024, який відбувається в Данії.

Зустріч відбувалася на карті Mirage і завершилася з рахунком 13:10 на користь "народжених перемагати".

Наступний суперник NAVI визначиться сьогодні, 21 березня, по завершенню першого кола змагань.

Нагадаємо, що PGL Major Copenhagen 2024 - це перший чемпіонат світу з оновленої гри CS 2.

Зазначимо, що російська команда 9Pandas була змушена пропустити турнір через проблеми з візами.