Чепурний виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики

Джерело - Чемпіон.

Українець Назар Чепурний став переможцем етапу Кубку світу зі спортивної гімнастики в опорному стрибку в столиці Азербайджану Баку.

За підсумками фіналу наш спортсмен набрав 14,900 балів та обійшов лідера кваліфікації Вай Хунг Шека (14,866) з Гонконгу та британця Гаррі Гепворта (14,866).

Для українця - це друга нагорода у сезоні. У лютому Назар здобув срібло на етапі Кубку світу в єгипетському Каїрі.

Також 21-річний спортсмен з Черкас є бронзовим призером останнього чемпіонату світу в цьому виді програми, де він набрав у сумі за два стрибки 14,899 бала, поступившись лише чемпіону світу 2022 року та володарю олімпійської бронзи Токіо-2020 Артуру Давтяну з Вірменії (14,933).

Напередодні першу золоту нагороду в Баку для України здобув Ілля Ковтун, який набрав за свій виступ однакову кількість балів з олімпійським чемпіоном Токіо у цьому виді, китайцем Цзоу (14,900), втім, отримав більше за виконання.