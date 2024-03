Чепурний виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики

Українець Назар Чепурний став переможцем етапу Кубку світу зі спортивної гімнастики в опорному стрибку в столиці Азербайджану Баку.

За підсумками фіналу наш спортсмен набрав 14,900 балів та обійшов лідера кваліфікації Вай Хунг Шека (14,866) з Гонконгу та британця Гаррі Гепворта (14,866).

Для українця - це друга нагорода у сезоні. У лютому Назар здобув срібло на етапі Кубку світу в єгипетському Каїрі.

Також 21-річний спортсмен з Черкас є бронзовим призером останнього чемпіонату світу в цьому виді програми, де він набрав у сумі за два стрибки 14,899 бала, поступившись лише чемпіону світу 2022 року та володарю олімпійської бронзи Токіо-2020 Артуру Давтяну з Вірменії (14,933).

Men's Vault final at the #FIGWorldCup in Baku:



🥇 Nazar Chepurnyi 🇺🇦 14.900

🥈 Shek Wai Hung 🇭🇰 14.866

🥉 Harry Hepworth 🇬🇧 14.866



Watch LIVE 👀👀👀! ⏩ https://t.co/WrrzKVK38H #Gymnastics #Paris2024 pic.twitter.com/085uXp74H7