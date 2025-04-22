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Чемпіон US Open 2024 отримав дискваліфікацію за агресивну поведінку

Станіслав Матусевич — 22 квітня 2025, 11:35
Чемпіон US Open 2024 отримав дискваліфікацію за агресивну поведінку
Рафаель Ходар
АТР

Чемпіона юніорського US Open-2024 іспанця Рафаеля Ходара (688) дискваліфікували за агресивну поведінку в матчі американської студентської ліги.

Про це повідомляє портал Punto de Break.

Ходар проводить блискучий сезон в американському студентському тенісі, проте йому не завжди вдається впоратися зі своїми емоціями.

У матчевій зустрічі першості NCAA між командою Ходара "Вірджинія Спортс" та Стенфордським університетом іспанець вдарив по м'ячу в огорожу, ледь не влучивши в лавку запасних команди Стенфорда, де перебували тенісисти та тренерський штаб. Саме за цей вчинок він і отримав дискваліфікацію.

Інцидент був розцінений арбітром на вишці, як агресивна поведінка.

Нагадаємо, що співвітчизник Ходара Карлос Алькарас не зміг стати переможцем турніру серії АТР 500 у Барселоні, поступившись у фіналі данцю Хольгеру Руне.

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