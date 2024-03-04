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Галичанка програла десятий матч поспіль у чемпіонаті Польщі

Сьогодні 18:45 272 0
Галичанка програла десятий матч поспіль у чемпіонаті Польщі
#Галичанка, #Гандбол

Джерело - Чемпіон.

Український жіночий гандбольний клуб Галичанка програв десятий матч поспіль в останньому 18 турі регулярного чемпіонату Польщі проти Пьотрковії.

Пьотрковія (Польща) – Галичанка (Україна) – 34:18 (12:9)

Галичанка завершила регулярний чемпіонат на дев`ятому місці з десяти команд. Тепер львів'янки зіграють у міні-турнірі за 7-10 місця.

Зазначимо, що клуб, який посяде останнє місце, вилітає в Першу лігу, а команда з дев`ятого місця гратиме стикові матчі.

Нагадаємо, що Галичанка виступає одночасно у чемпіонатах України та Польщі.

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