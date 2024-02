Український боєць Денис Бондар (14-5) поступився мексиканцю Луїсу Родрігесу (17-2) в межах UFC Fight Night 237.

Бій завершився достроково. Бондар програв підкоренням за кілька секунд до завершення другого раунду.

Для Дениса ця поразка стала третьою поспіль у межах UFC. Востаннє він проводив бій у червні минулого року.

FIRST FINISH OF THE NIGHT FOR MEXICO 🇲🇽



Ronaldo Rodriguez gets the tap in his Octagon debut at #UFCMexico pic.twitter.com/6AzZzPrhXT