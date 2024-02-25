Джерело - Чемпіон.
Український боєць Денис Бондар (14-5) поступився мексиканцю Луїсу Родрігесу (17-2) в межах UFC Fight Night 237.
Бій завершився достроково. Бондар програв підкоренням за кілька секунд до завершення другого раунду.
Для Дениса ця поразка стала третьою поспіль у межах UFC. Востаннє він проводив бій у червні минулого року.
FIRST FINISH OF THE NIGHT FOR MEXICO 🇲🇽— UFC (@ufc) February 25, 2024
Ronaldo Rodriguez gets the tap in his Octagon debut at #UFCMexico pic.twitter.com/6AzZzPrhXT
Нагадаємо, що Бондар зламав руку у дебютному поєдинку в UFC.
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