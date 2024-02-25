Головне
"У ринзі хвилювався більше": ексчемпіон світу два роки розстрілює шахеди з кулемета
Вчора 15:46 9076
Українець Бондар зазнав поразки в своєму третьому поєдинку в UFC
Сьогодні 08:52 124
В очікуванні тріумфу Клоппа й успіху українців. Суперекспрес на вікенд із коефіцієнтом 9,57
Вчора 22:21 532
Гравці збірної України зустрілися з бійцями ЗСУ в Латвії
Вчора 15:16 359
Мудрик може відправитися в оренду влітку
Вчора 11:52 990
Гераскевич встановив національний рекорд на чемпіонаті світу зі скелетону
23.02.2024 20:20 551
Гол дня: гравець Кривбаса забив шаленим дальнім ударом у дев'ятку
23.02.2024 19:53 1136
Кривбас впевнено переграв ЛНЗ в 18 турі УПЛ
23.02.2024 17:25 6922
30 років тому Валентина Цербе здобула бронзу Олімпійських ігор
23.02.2024 17:07 1563
Латвійська хокейна федерація призупинила ліцензії гравців, які виступають на турнірі в Росії
23.02.2024 15:43 856
Прямі трансляції

Українець Бондар зазнав поразки в своєму третьому поєдинку в UFC

Бій завершився наприкінці другого раунду
Сьогодні 08:52 124 0
Українець Бондар зазнав поразки в своєму третьому поєдинку в UFC
#UFC, #Денис Бондар

Джерело - Чемпіон.

Український боєць Денис Бондар (14-5) поступився мексиканцю Луїсу Родрігесу (17-2) в межах UFC Fight Night 237.

Бій завершився достроково. Бондар програв підкоренням за кілька секунд до завершення другого раунду.

Для Дениса ця поразка стала третьою поспіль у межах UFC. Востаннє він проводив бій у червні минулого року.

Нагадаємо, що Бондар зламав руку у дебютному поєдинку в UFC.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
"У ринзі хвилювався більше": ексчемпіон світу два роки розстрілює шахеди з кулемета "У ринзі хвилювався більше": ексчемпіон світу два роки розстрілює шахеди з кулемета 9076
"У мене стоїть блок": Мілевський розповів, як він утримується від вживання алкоголю "У мене стоїть блок": Мілевський розповів, як він утримується від вживання алкоголю 3213
Арсенал без Зінченка розгромив Ньюкасл, Манчестер Сіті здолав Борнмут Забарного: результати 26 туру АПЛ Арсенал без Зінченка розгромив Ньюкасл, Манчестер Сіті здолав Борнмут Забарного: результати 26 туру АПЛ 896
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст вже два роки на війні Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст вже два роки на війні 15884
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю 15968
Мудрик може відправитися в оренду влітку Мудрик може відправитися в оренду влітку 990
Рекомендуємо
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 25163
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 102311
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 46566 1
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 12707
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 50266
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 14606