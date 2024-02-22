Джефф Доддс пожертвує на благодійність 250 тисяч євро, якщо Формулу-1 в наступному сезоні виграє не Ферстаппен

Джерело - Racing News 365.

Генеральний директор Формули E Джефф Доддс пожертвує 250 тисяч доларів на благодійність, якщо наступний сезон Формули-1 виграє не пілот Ред Булл Макс Ферстаппен.

Про це функціонер розповів порталу TNT Sports.

"Якщо хтось із інших 19 пілотів виграє, ми віддамо чверть мільйона доларів благодійній організації на вибір того гонщика, який переможе", - сказав Доддс.

Нагадаємо, Макс Ферстаппен - 3-разовий чемпіон світу Ф-1.

Нагадаємо, пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон продовжить кар'єру у Феррарі.

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