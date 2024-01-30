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Італійський тренер очолив Прометей

Флавіо Гулінеллі - новий головний тренер Прометея
Сьогодні 14:11 181 0
Італійський тренер очолив Прометей
#СК Прометей

Джерело - prometeyvc.com.

Італійського фахівця Флавіо Гулінеллі офіційно призначено головним тренером чоловічої волейбольної команди Прометей.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нагадаємо, 65-річний італієць ще влітку 2023 року приєднався до тренерського штабу дніпрян.

Гулінеллі – спеціаліст світового рівня з більш ніж 35-річною тренерською кар’єрою за плечима. Як асистент він двічі вигравав скудетто, клубний чемпіонат світу та низку інших трофеїв разом з Пармою, а також чемпіонат світу-1998 разом зі збірною Італії. Італієць очолював збірні Австрії, Португалії, Словаччини та Єгипту, двічі ставав чемпіоном Греції на чолі Олімпіакосу.

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