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Ковінгтон: Дональд Трамп знову зробить Америку великою

Ковінгтон дав пресконференцію після поразки від Едвардса
Сьогодні 16:52 193 0
Ковінгтон: Дональд Трамп знову зробить Америку великою
Фото: Getty Images
#UFC, #Ковінгтон

Джерело - Чемпіон.

Боєць UFC напівсередньої ваги Колбі Ковінгтон висловився на підтримку колишнього президента США Дональда Трампа.

Про це він заявив після поразки від чемпіона в цьому дивізіоні Леона Едвардса на UFC 296

"Хочу віддати належне нашим службам швидкого реагування та військовим – це справжні герої та знаменитості нашої країни. Також хочу сказати: Дональд Трамп знову зробить Америку великою. Це можна відтерміновувати, але цього не уникнути. Нам потрібно тримати кордони у безпеці та знизити рівень інфляції. Нам потрібно, щоб Америка знову була першою.

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Дональд Трамп – єдиний, хто зробить це знову. Дональд Трамп 2024! Коли ви стикаєтесь з труднощами в житті – не здавайтеся, а просто повертайтеся сильнішими, так само, як і Трамп. Попередні вибори сфальсифікували, але він повернеться сильнішим та знову зробить Америку великою, – сказав Ковінгтон.

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