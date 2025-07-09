Колишній легендарний гравець Ворскли знайшов собі новий клуб – ЗМІ

Колишній гравець Ворскли Ігор Пердута знайшов собі новий клуб.

Про це повідомляє UA-Футбол.

За інформацією видання, гравець підпише контракт із луганською Зорею. Про деталі можливої угоди наразі нічого невідомо.

Футболіст приєднався до полтавської команди ще у 2010 році, але спершу виступав за другу команду. Дебютував у основі лише у 2012-му, а повноцінно почав грати за Ворсклу ще через рік.

За полтавський клуб Пердута провів 343 матчі, у яких тричі відзначився голом та віддав 33 гольові передачі. Також Ігор посідає друге місце за кількістю поєдинків за Ворсклу за всю історію.

Нагадаємо, Ворскла за підсумками сезону-2024/25 не зберегла свою прописку в Українській Прем'єр-лізі, вилетівши до Першої ліги.

Раніше повідомлялося, що футболіст і Ворскла не змогли домовитися щодо продовження контракту.