Головне
Збірна України дізналася потенційних суперників на Євро-2024
Вчора 19:50 1045
Челсі може продати Мудрика у 2024 році
Сьогодні 12:09 312
Мотор програв Валюру та завершив виступи в Європейському кубку IHF
Сьогодні 11:40 149
ХІТ зіграв унічию з Пальмою Футзал у Лізі чемпіонів
Сьогодні 10:55 174
Челсі Мудрика прийме Брайтон: розклад матчів АПЛ на 3 грудня
Сьогодні 08:55 303
Динамо зіграє з Минаєм, Шахтар - з Металістом 1925: розклад матчів УПЛ на 3 грудня
Сьогодні 08:24 574
Арсенал з асистом Зінченка переграв Вулвергемптон, Манчестер Юнайтед поступився Ньюкаслу: результати 14 туру АПЛ
Вчора 23:59 902
Жирона з Довбиком та Циганковим дотиснула Валенсію Яремчука, Реал переграв Гранаду: результати 15 туру Ла-Ліги
Вчора 23:57 1064
Відбулося жеребкування Євро-2024: склад усіх груп
Вчора 20:16 532 1
Дніпро-1 поступився Ворсклі у 16 турі УПЛ
Вчора 18:53 363
Прямі трансляції

Призначено господарів Євро-2026 з футзалу

Сьогодні 13:24 173 0
Призначено господарів Євро-2026 з футзалу

Джерело - sport.ua.

Латвія та Литва були призначені господарями фінального турніру чоловічого Євро-2026 з футзалу, матчі якого відбудуться у Ризі та Каунасі.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Це буде перший в історії чемпіонат Європи, який проведуть дві країни. Фінальна частина Євро-2026 пройде з 18 січня до 8 лютого 2026 року, а кваліфікація - з квітня 2024 по вересень 2025 року.

Також було внесено зміни до формату чемпіонату Європи з футзалу серед жінок. Після старту першого чемпіонату світу з футзалу серед жінок 2025 року було вирішено скасувати проведення чемпіонату Європи у 2024-2025 роках та запровадити чотирирічний цикл Євро з наступним фінальним турніром у 2027 році. Крім того, кількість команд, що беруть участь у фінальному турнірі, буде збільшена з чотирьох до восьми.

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна України дізналася потенційних суперників на Євро-2024 Збірна України дізналася потенційних суперників на Євро-2024 1045
Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці 3692
Розіграли як книжка пише: Зінченко віддав шикарний гольовий пас у матчі АПЛ Розіграли як книжка пише: Зінченко віддав шикарний гольовий пас у матчі АПЛ 1615
Кривбас - Олександрія: де дивитися матч УПЛ Кривбас - Олександрія: де дивитися матч УПЛ 1496
Жирона з Довбиком та Циганковим дотиснула Валенсію Яремчука, Реал переграв Гранаду: результати 15 туру Ла-Ліги Жирона з Довбиком та Циганковим дотиснула Валенсію Яремчука, Реал переграв Гранаду: результати 15 туру Ла-Ліги 1064
Маліновський гарматним ударом здалеку вивів Дженоа вперед у матчі Серії А Маліновський гарматним ударом здалеку вивів Дженоа вперед у матчі Серії А 2237
Рекомендуємо
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 96205
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 33197
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 21229 7
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 330953 9
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 308962
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 46166