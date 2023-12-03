Призначено господарів Євро-2026 з футзалу

Латвія та Литва були призначені господарями фінального турніру чоловічого Євро-2026 з футзалу, матчі якого відбудуться у Ризі та Каунасі.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Це буде перший в історії чемпіонат Європи, який проведуть дві країни. Фінальна частина Євро-2026 пройде з 18 січня до 8 лютого 2026 року, а кваліфікація - з квітня 2024 по вересень 2025 року.

Також було внесено зміни до формату чемпіонату Європи з футзалу серед жінок. Після старту першого чемпіонату світу з футзалу серед жінок 2025 року було вирішено скасувати проведення чемпіонату Європи у 2024-2025 роках та запровадити чотирирічний цикл Євро з наступним фінальним турніром у 2027 році. Крім того, кількість команд, що беруть участь у фінальному турнірі, буде збільшена з чотирьох до восьми.