Неймар захворів на коронавірус

У зіркового форварда Сантоса та збірної Бразилії Неймара знову виникли проблеми зі здоров’ям: тепер він здав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє Globo.

33-річний нападник не тренується з четверга, 5 червня, коли у нього з’явилися симптоми хвороби. Після цього він здав тест, який виявив у форварда Covid-19.

Лише наприкінці травня Неймар повернувся в гру після м’язової травми, яку отримав у середині квітня. Через травми форвард провів лише 14 матчів після повернення в Сантос у січні поточного року. В них нападник відзначився 3 голами та 3 асистами.

Контракт Неймара із Сантосом діє до кінця червня поточного року та досі не продовжений. Раніше повідомлялося про те, що бразилець може продовжити кар’єру в Пачуці.