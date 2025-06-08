Жіноча збірна України 3х3 переграла Грецію і продовжує боротьбу за вихід на ЧЄ-2025

Жіноча збірна України 3х3 впевнено здолала Грецію у третьому матчі групового етапу кваліфікації на Чемпіонат Європи-2025.

Поєдинок завершився з рахунком 23:10.

"Синьо-жовті" продовжують боротьбу, тепер у групі така ситуація: Угорщина стане першою, а ось за друге місце в очній боротьбі зіграють Україна та Сербія – обидві виграли по два матчі і зазнали поразки від угорок.

Чемпіонат Європи з баскетболу 3х3

Кваліфікація, група В, 3-й матч, 8 червня

Греція – Україна 10:21

Нагадаємо, друге місце в групі дасть можливість розіграти путівку на чемпіонат Європи з другим місцем в групі А (там Польща та Латвія виграли по три матчі і між собою розіграють перемогу в групі).

Матч Україна – Сербія розпочнеться о 17:05, а о 18:30 відбудеться матч між другими місцями груп за останню путівку на чемпіонат Європи.

Раніше свої виступи у відборі припинила чоловіча збірна України 3х3, яка поступилася в 1/4 команді Польщі.