Критеріум Дофіне. Погачар виграв перший етап
Тадей Погачар
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Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем першого етапу французької багатоденки Світового туру Критеріум Дофіне, яка вважається генеральною репетицією Тур де Франс. В рамках першого етапу гонщики подолали 196 км горбистої дистанції з 7 пагорбами 4-ї категорії складності.
У фінішному спринті Погачар випередив данця Йонаса Вінгегора з Visma Lease a Bike та нідерландця Матьє Ван дер Пула з Alpecin Deceuninck. Трійка призерів разом із Ремко Евенепулом атакувала на останньому пагорбі та зуміла втриматися під натиском пелотону. Погачар очолив і загальний залік Критеріума Дофіне.
Результати першого етапу:
Вчора українець Кирило Царенко виграв четвертий етап Туру Словенії.