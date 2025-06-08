Критеріум Дофіне. Погачар виграв перший етап

Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем першого етапу французької багатоденки Світового туру Критеріум Дофіне, яка вважається генеральною репетицією Тур де Франс. В рамках першого етапу гонщики подолали 196 км горбистої дистанції з 7 пагорбами 4-ї категорії складності.

Маршрут 1 етапу Критеріума Дофіне-2025 criterium-du-dauphine.fr

У фінішному спринті Погачар випередив данця Йонаса Вінгегора з Visma Lease a Bike та нідерландця Матьє Ван дер Пула з Alpecin Deceuninck. Трійка призерів разом із Ремко Евенепулом атакувала на останньому пагорбі та зуміла втриматися під натиском пелотону. Погачар очолив і загальний залік Критеріума Дофіне.

🇸🇮@TamauPogi s'impose à Montluçon et prend la tête du #Dauphiné ! 💛



🇸🇮@TamauPogi wins in Montluçon and leads the #Dauphiné overall classification! 💛 pic.twitter.com/vlTWOVoAD5 — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 8, 2025

Результати першого етапу:

Вчора українець Кирило Царенко виграв четвертий етап Туру Словенії.