Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Велоспорт

Критеріум Дофіне. Погачар виграв перший етап

Олег Дідух — 8 червня 2025, 16:04
Критеріум Дофіне. Погачар виграв перший етап
Тадей Погачар
x.com/parisroubaix

Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем першого етапу французької багатоденки Світового туру Критеріум Дофіне, яка вважається генеральною репетицією Тур де Франс. В рамках першого етапу гонщики подолали 196 км горбистої дистанції з 7 пагорбами 4-ї категорії складності.

Маршрут 1 етапу Критеріума Дофіне-2025
Маршрут 1 етапу Критеріума Дофіне-2025
criterium-du-dauphine.fr

У фінішному спринті Погачар випередив данця Йонаса Вінгегора з Visma Lease a Bike та нідерландця Матьє Ван дер Пула з Alpecin Deceuninck. Трійка призерів разом із Ремко Евенепулом атакувала на останньому пагорбі та зуміла втриматися під натиском пелотону. Погачар очолив і загальний залік Критеріума Дофіне.

Результати першого етапу:

Вчора українець Кирило Царенко виграв четвертий етап Туру Словенії.

Критеріум Дофіне Матьє ван дер Пул Тадей Погачар Ремко Евенепул Йонас Вінгегор

Тадей Погачар

Дев’ятий Монумент Погачара, фіаско Евенепула на Льєж – Бастонь – Льєж
Погачар втретє виграв Льєж – Бастонь – Льєж
Остання велика класика весни. Прев’ю Льєж – Бастонь – Льєж
Погачар вдруге виграв Флеш Валлонь
Погачара та Евенепула сенсаційно обіграли в Арденнах. Підсумки тижня у велоспорті

Останні новини