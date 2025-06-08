Болонья хоче підписати 39-річного бомбардира

Досвідчений форвард Едін Джеко, який покинув Фенербахче і знаходиться у статусі вільного агента, потрапив до сфери інтересів Болоньї.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

Болонья готова запропонувати боснійцю контракт до літа 2026 з опцією продовження ще на один сезон.

У минулому сезоні 39-річний центрфорвард зіграв у 35 матчах чемпіонату Туреччини, в яких відзначився 14 голами. Раніше Джеко виступав в Італії за Інтер та Рому.

Раніше ЗМІ повідомляли про зацікавленість до Джеко від Фіорентини.

Болонья минулого сезону стала володарем Кубку Італії, отримавши путівку в основний етап Ліги Європи.