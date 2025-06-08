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Болонья хоче підписати 39-річного бомбардира

Олексій Мурзак — 8 червня 2025, 16:17
Болонья хоче підписати 39-річного бомбардира
Едін Джеко
Getty Images

Досвідчений форвард Едін Джеко, який покинув Фенербахче і знаходиться у статусі вільного агента, потрапив до сфери інтересів Болоньї.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

Болонья готова запропонувати боснійцю контракт до літа 2026 з опцією продовження ще на один сезон.

У минулому сезоні 39-річний центрфорвард зіграв у 35 матчах чемпіонату Туреччини, в яких відзначився 14 голами. Раніше Джеко виступав в Італії за Інтер та Рому.

Раніше ЗМІ повідомляли про зацікавленість до Джеко від Фіорентини.

Болонья минулого сезону стала володарем Кубку Італії, отримавши путівку в основний етап Ліги Європи.

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Едін Джеко

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