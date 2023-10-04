Федерація фехтування України подала скаргу на рішення FIE щодо допуску росіян та білорусів

Федерація фехтування України надіслала до Міжнародної федерації фехтування (FIE) листа зі скаргою щодо допуску низки представників росії та білорусі, до участі в міжнародних змаганнях під егідою FIE.

Про це повідомляє ФФУ.

"Федерація фехтування України вважає абсолютно неприйнятним ігнорування FIE того факту, що до турнірів було допущено атлетів і персонал збірних, які підтримують російську агресію на території України і є членами російського ЦСКА та білоруського СК ЗС. Серед них – Валерія Кобзєва, яку Міжнародна федерація фехтування вже відсторонювала цього червня через підтримку в соцмережах вторгнення РФ до України.

Федерація фехтування України закликає негайно:

▪️ Переглянути списки допущених атлетів із РФ і РБ та відсторонити тих, хто підпорядковується безпековим і силовим структурами країн-агресорок, а також підтримує збройне вторгнення Росії до України.

▪️ Визнати всі докази "нейтральності", що надавали допущені особи, такими, що не відповідають дійсності.

▪️ Розробити нову прозору систему перевірки "нейтральності" атлетів із Росії та Білорусі, доступ до якої матимуть усі члени FIE, аби ознайомитись із доказами "нейтральності" кожного допущеного представника країн-агресорок", - йдеться у повідомленні.