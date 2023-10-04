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Федерація фехтування України подала скаргу на рішення FIE щодо допуску росіян та білорусів

Сьогодні 19:55 207 0
Федерація фехтування України подала скаргу на рішення FIE щодо допуску росіян та білорусів

Джерело - Чемпіон.

Федерація фехтування України надіслала до Міжнародної федерації фехтування (FIE) листа зі скаргою щодо допуску низки представників росії та білорусі, до участі в міжнародних змаганнях під егідою FIE.

Про це повідомляє ФФУ.

"Федерація фехтування України вважає абсолютно неприйнятним ігнорування FIE того факту, що до турнірів було допущено атлетів і персонал збірних, які підтримують російську агресію на території України і є членами російського ЦСКА та білоруського СК ЗС. Серед них – Валерія Кобзєва, яку Міжнародна федерація фехтування вже відсторонювала цього червня через підтримку в соцмережах вторгнення РФ до України.

Федерація фехтування України закликає негайно:

▪️ Переглянути списки допущених атлетів із РФ і РБ та відсторонити тих, хто підпорядковується безпековим і силовим структурами країн-агресорок, а також підтримує збройне вторгнення Росії до України.

▪️ Визнати всі докази "нейтральності", що надавали допущені особи, такими, що не відповідають дійсності.

▪️ Розробити нову прозору систему перевірки "нейтральності" атлетів із Росії та Білорусі, доступ до якої матимуть усі члени FIE, аби ознайомитись із доказами "нейтральності" кожного допущеного представника країн-агресорок", - йдеться у повідомленні.

Федерація фехтування України відзначила що чинна система допуску показала себе як абсолютно непрозора та неефективна, адже нині повністю ігнорується діяльність атлетів із РФ і РБ в соцмережах, де вони відкрито підтримують криваву війну в Україні. Допускаючи таких атлетів і персонал збірної до міжнародних стартів, FIE відверто порушує засади олімпізму. 

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