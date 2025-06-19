ФІФА покарала російський клуб через відмову платити Маріуполю за футболіста-зрадника

Маріуполь виграв суд у московського Локомотива щодо ексфутболіста Шахтаря Марка Мампассі та домігся покарання для росіян.

Про це повідомив перший віцепрезидент українського клубу Андрій Санін.

"Друзі, мабуть, ви бачили декілька днів тому новину про то, що московський Локомотив остаточно програв справу проти нашого клубу у справі Марка Рене Мампассі? Додам трошки бекграунду, ця справа тягнеться ще з 2022 року. Футбольні функціонери цього клубу Російської Прем’єр-Ліги відмовилися сплачувати обов’язкові за регламентом ФІФА платежі, необхідність сплати котрих виникає при трансфері молодого футболіста.

Російський футбол нічим не відрізняється від російської політики, де постійна брехня, перекручування фактів та цинізм віщого ґатунку є прямими інструментами впливу. Тому мотивація та аргументація юристів Локомотива також була сповнена потворних "фактів" – нібито "… Маріуполь вже російське місто, воно не підпадає під юрисдикцію УАФ, футбольний клуб Маріуполь остаточно знищено та він не існує як "суб’єкт футболу"…" Але дякуючи нашим юридичним партнерам з Німеччини, компанії Berlin Sport Consulting, ми спочатку виграли цю справу в Палаті вирішення спорів ФІФА, а потім "відбили" російську апеляцію в CAS.

І якщо хтось вважає, що росіяни хоча б колись признають свої помилки, то він глибоко помиляється. Тому ось закономірний результат трьох років боротьби проти російського спотворення реальності, з учорашнього дня московський Локомотив отримав бан на реєстрацію гравців", – написав функціонер.

Нагадаємо, Мампассі є вихованцем донецького Шахтаря, а у 2021 році виступав за Маріуполь. Того ж року футболіст перебрався до Локомотива, змінивши українське громадянство на російське.

За правилами ФІФА, росіяни мали сплатити Маріуполю 50 тисяч євро за виховання футболіста, проте цього не сталось.

З 2023-го захисник виступає за бельгійський Кортрейк на правах оренди.

Раніше повідомлялось, що ФІФА зняла трансферний бан з іншого російського топклубу.