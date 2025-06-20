ЗМІ "атакували" юну зірку Формули-1 на виході зі школи одразу після іспиту

Новачок Мерседес Андреа Кімі Антонеллі опинився під об'єктивами камер щойно він вийшов з іспитів у школі.

Про це повідомляє Motorsport.

18-річний італієць продовжує чередувати кар'єру у Формулі-1 зі школою. Під час етапу в Імолі Андреа запросив однокласників та вчителів до паддоку, щоб покращити стосунки із ними, бо вони рідко бачаться через зайнятість гонщика.

Зараз у "королівських гонках" настала двотижнева пауза, якою Антонеллі скористався, щоб скласти іспити. Через це він пропустив світову прем'єру фільму "Формула-1", яка проходила в Нью-Йорку.

Але на виході за школи італійського пілота зустріли не батьки, а журналісти, які ставили йому питання щодо іспитів.

"Все пройшло добре, було нелегко. Я намагався зробити все, що міг, і тепер чекаю на результат", – відповів Антонеллі.

Imagine being 18 years old, finishing your exams, and having this amount of media outside your school asking how it went 😅✍️ pic.twitter.com/BzwyKfto5H — Autosport (@autosport) June 18, 2025

Нагадаємо, що Андреа Кімі Антонеллі вперше у кар'єрі побував на подіумі. Це сталося на Гран-прі Канади, який виграв його напарник по команді Джордж Расселл.

Антонеллі став третім наймолодшим гонщиком в історії, якому вдалося фінішувати у першій трійці.