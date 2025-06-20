ЗМІ "атакували" юну зірку Формули-1 на виході зі школи одразу після іспиту
Новачок Мерседес Андреа Кімі Антонеллі опинився під об'єктивами камер щойно він вийшов з іспитів у школі.
Про це повідомляє Motorsport.
18-річний італієць продовжує чередувати кар'єру у Формулі-1 зі школою. Під час етапу в Імолі Андреа запросив однокласників та вчителів до паддоку, щоб покращити стосунки із ними, бо вони рідко бачаться через зайнятість гонщика.
Зараз у "королівських гонках" настала двотижнева пауза, якою Антонеллі скористався, щоб скласти іспити. Через це він пропустив світову прем'єру фільму "Формула-1", яка проходила в Нью-Йорку.
Але на виході за школи італійського пілота зустріли не батьки, а журналісти, які ставили йому питання щодо іспитів.
"Все пройшло добре, було нелегко. Я намагався зробити все, що міг, і тепер чекаю на результат", – відповів Антонеллі.
Нагадаємо, що Андреа Кімі Антонеллі вперше у кар'єрі побував на подіумі. Це сталося на Гран-прі Канади, який виграв його напарник по команді Джордж Расселл.
Антонеллі став третім наймолодшим гонщиком в історії, якому вдалося фінішувати у першій трійці.